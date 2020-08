Salvare ca-n filme. Trei marinari au fost descoperiți pe o insulă pustie după ce au scris SOS pe nisip

Trei marinari dați dispăruți au fost descoperiți pe o insulă pustie din Oceanul Pacific datorită mesajului SOS scris în nisip, potrivit CNN. Bărbații au plecat pe cu barca pe ocean la 30 iulie, pentru o călătorie de circa 40 de kilometri, dar au pierdut direcția, au mers 200 de kilometri până au rămas fără combustibil și au naufragiat pe o insulă mică, izolată și nelocuită.

Mesajul celor trei marinari din Statele Federate ale Microneziei a fost observat prima dată de echipajul unui avion american de realimentare, după o căutare de trei ore.

"Ne pregăteam să încheiem căutările. Ne-am întors pentru a evita ploaia, când am observat o insulă și am decis să o cercetăm. Atunci am văzut și mesajul SOS și o barcă, pe plajă. Am chemat Marina australiană care a intervenit cu două elicoptere", a declarat pilotul Jason Palmeira-Yen.

Misiunea de salvare s-a desfășurat în condiții speciale din cauza pandemiei de coronavirus. În cele din urmă, marinarii s-au întors în siguranță în Micronezia.

„Sunt mândru de profesionalismul tuturor celor implicați în misiune, întrucât ne îndeplinim obligația de a veghea la siguranța vieții pe mare oriunde am fi în lume”, a declarat Terry Morrison, coordonatorul misiunii de salvare.