Șapte alpiniști au murit în Nepal în urma unei avalanșe în Himalaya

Data publicării:
munții himalaya
Munții Himalaya. Foto cu caracter ilustrativ: Shutterstock

Cel puțin șapte alpiniști, dintre care cinci străini și doi nepalezi, au murit după ce au fost loviți de o avalanșă pe un vârf din Himalaya, în nord-estul Nepalului, a declarat agenția de expediții Seven Summit Treks, potrivit BBC News.

Incidentul s-a produs luni, la ora locală 09:00 (05:15 ora României), în apropierea taberei de bază a muntelui Yalung Ri, din districtul Dolakha. Echipele de salvare au localizat două cadavre și încă mai caută celelalte cinci, despre care se crede că au fost îngropate de zăpadă. Alți cinci alpiniști s-au întors la tabăra de bază cu răni ușoare.

Toți acești alpiniști făceau parte dintr-un grup care a plecat cu o oră înainte de avalanșă, a declarat șeful poliției districtuale pentru BBC.

Cadavrele celorlalți cinci alpiniști decedați „s-ar putea afla la 3-4,5 metri sub zăpadă”, a declarat Mingma Sherpa, președintele Seven Summit Treks. „Va dura ceva timp până vor fi găsiți.”

Printre cei care au murit se află doi italieni, un canadian, un german, un francez și doi nepalezi care serveau ca ghizi.

Adjunctul șefului poliției locale, Gyan Kumar Mahato, a declarat luni pentru BBC că un elicopter de salvare a aterizat în zona Na Gaun din Dolakha, la cinci ore de mers pe jos de tabăra de bază Yalung Ri.

Unul dintre alpiniștii răniți a declarat pentru The Kathmandu Post că au cerut ajutor în repetate rânduri, dar fără rezultat. „Dacă echipele de salvare ar fi ajuns la timp, s-ar fi putut salva mai multe vieți”, a declarat el pentru ziarul nepalez.

Mahato a declarat reporterilor că eforturile de salvare au fost îngreunate de vremea nefavorabilă și de probleme logistice, care au făcut dificilă zborul elicopterelor și accesul pe jos la locul accidentului.

The Kathmandu Post a relatat că grupul se pregătea să urce pe vârful Dolma Khang din apropiere, care are o altitudine de 6.332 m. Ei planificaseră să urce pe Yalung Ri, de 5.630 m, ca parte a programului lor de aclimatizare.
Separat, continuă încercările de salvare a doi alpiniști italieni care au dispărut în timp ce încercau să urce pe muntele Panbari din vestul Nepalului.

Stefano Farronato și Alessandro Caputo făceau parte dintr-un grup de trei persoane care a rămas blocat împreună cu trei ghizi locali săptămâna trecută. Al treilea membru al grupului, numit în relatările mass-media Velter Perlino, în vârstă de 65 de ani, a fost salvat între timp.

Toamna este un sezon popular pentru drumeți și alpinisti în Nepal, deoarece condițiile meteorologice și vizibilitatea tind să fie mai bune. Cu toate acestea, riscul de vreme severă și avalanșe rămâne.

Săptămâna trecută, ciclonul Montha a provocat ploi torențiale și ninsori abundente în Nepal, blocând oamenii în Himalaya.

Două britanice și o irlandeză se aflau într-un grup care a trebuit să fie salvat după ce a rămas blocat timp de câteva zile în regiunea Mustang din vestul țării.

Vremea severă a blocat, de asemenea, sute de drumeți în apropierea muntelui Everest în luna octombrie.

Cucerirea Everestului se scumpește. Nepalul oferă la schimb acces gratuit la 97 de munți

