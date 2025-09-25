Live TV

Șapte din nouă „limite planetare” au fost depășite: oceanele devin mai acide. Cercetătorii trag un semnal de alarmă

Data actualizării: Data publicării:
banc de pesti in ocean
Foto: Profimedia Images
Din articol
„Echivalentul unei creşteri cu 30-40% a acidităţii” „Să asculte ştiinţa”

Nivelul acidităţii oceanelor a depăşit limita compatibilă cu ecosisteme stabile şi durabile, anunţă un institut de cercetare, care concluzionează că şapte dintre cele nouă „limite planetare” au fost astfel depăşite.

Acest concept de „limite planetare” a fost definit în 2009 de către aproximativ 30 de cercetători. La acea vreme ei estimau că omenirea a „depăşit cel puţin trei limite planetare”, relatează AFP, preluat de News.ro. 

De atunci și până acum, bilanţurile anuale ale Institutului de Cercetare a Climei de la Potsdam (PIK) au relevat o degradare continuă.

Cel din 2025 arată că limita „acidificării oceanelor” tocmai a fost depăşită.

„Oceanul este pe cale să se acidifice, să ameninţe viaţa marină şi să ne facă să intrăm în condiţii periculoase, printr-o tendinţă care se întrăutăţeşte în continuare”, spun cercetătorii.

Principala cauză a acidificării oceanelor este absorbţia dioxidului de carbon (CO2) emis prin combustia energiei fosile. Cercetătorii estimează că oceanele au absorbit aproximativ 30% din excesul de CO2 emis în atmosferă de combustia petrolului, gazelor naturale şi cărbunelui.

Creşterea acidităţii faţă de cifrele publicate anul trecut este cauzată în parte de o îmbunătăţire a datelor şi de o revizuire a calculelor.

Celelalte şase praguri depăşite privesc modificările climatice (CO2 în atmosferă), integritatea biosferei (extincţia unor specii şi însuşirea resurselor de către omenire), dar şi folosirea solurilor (despădurirea), ciclul apei dulci (zone afectate de secetă sau inundaţii), ciclurile biogeochimice (adăugarea pesticidelor şi înrăşămintelor) şi introducerea de entităţi noi în biosferă (plastice şi alte produse chimice industriale).

Cele două limite planetare nedepăşite rămân aerosolii din atmosferă (poluarea aerului) şi nivelul de ozon din atmosferă.

„Echivalentul unei creşteri cu 30-40% a acidităţii”

Aciditatea se măsoară cu ajutorul pH-ului, iar referinţa acestei limite este concentraţia de aragonit, un mineral indispensabil vieţii coralilor şi animalelor marine cu cochilie. Cu cât oceanul este mai acid, cu atât se dezintegrează mai mult aragonitul.

Limita a fost definită la 80% din concentraţia erei preindustriale. Iar oceanele au coborât sub acest nivel.

„PH-ul la suprafaţa oceanului a scăzut deja cu 0,1 de la începutul erei industriale. Acesta este echivalentul unei creşteri cu 30-40% a acidităţii”, relevă cercetătorii.

„Această modificare ameninţă organismele care formează cochilii sau schelete din carbonat de calciu, precum coralii, moluştele sau specii cruciale de plancton. Dispaiţia treptată a acestor organisme poate perturba lanţul trofic”, îşi exprimă ei îngrijorarea.

„Să asculte ştiinţa”

Bilanţul a fost prezentat miercuri, în timpul unei videoconferinţe, la New York, unde se desfăşoară Adunarea Generală a ONU.

Întrebat despre refuzul Statelor Unite de a recunoaşte urgenţa acţiunii împotriva modificărilor climatice, directorul PIK, Johan Rockström, a răspuns că Donald Trump nu are niciun om de ştiinţă credibil alături de el.

„El nu are susţinere, nici măcar în rândul prietenilor săi climatosceptici”, a declarat el.

„Avem nevoie ca guvernele să asculte ştiinţa”, a subliniat preşedintele columbian Juan Manuel Santos, care participa la această conferinţă de presă.

„Imaginaţi-vă că fiecare buget naţional, fiecare plan de securitate, fiecare acord comercial ar începe cu întrebarea: oare ne menţine asta în interiorul limitelor planetare? Aceasta este schimbarea de care avem nevoie”, a adăugat fosta preşedintă irlandeză Mary Robinson.

Oceanele - care acoperă 70% din suprafaţa planetei - reprezintă 97% din apa de pe Terra.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Premierul Ilie Bolojan
1
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută. Trebuie eliminate...
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
2
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
Horaţiu Potra
3
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților. Tudorel Toader: Dacă judecătorilor...
FFM_6282
5
Incendiul din Sectorul 2 care a acoperit Capitala cu un nor uriaș de fum: intervenția...
În urmă cu aproape 10 ani, Sinner i-a spus lui Țiriac 7 cuvinte, în italiană. "Acum își ridică pălăria în fața mea"
Digi Sport
În urmă cu aproape 10 ani, Sinner i-a spus lui Țiriac 7 cuvinte, în italiană. "Acum își ridică pălăria în fața mea"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române.
Moșteanu, după CSAT: Comandantul misiunii decide doborârea dronelor...
volodimir-zelenski-1-scaled
Volodimir Zelenski a anunțat când va renunța la președinția Ucrainei...
Exercitiu Jandarmerie
Exercițiu de amploare, cu peste 500 de militari români și străini...
guvern sedinta
Coaliția a decis cine primește bani la rectificare. Finanțele, 12...
Ultimele știri
Un senator rus recunoaște că Ucraina domină războiul cu drone, iar frontul se află într-un impas. „Avansăm cu costuri colosale”
O femeie de 75 de ani a fost arestată după ce a ţinut cadavrul fiicei sale într-un congelator timp de 20 de ani
„Aripile Sionului” au evitat țările europene în drumul spre SUA. Premieră pentru avionul care l-a dus pe Netanyahu în New York, la ONU
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
pc calculator tastatura computer
Cum au ajuns rețele globale de fraudare a studiilor să amenințe credibilitatea științei. „Sunt, în esență, organizații criminale”
maini de barbat care rup dintr-o ciocolata
Ciocolată împotriva gripei. Cercetătorii au dezvoltat un medicament care conține o substanță din ciocolată
descoperire arheologica dinti nuca betel droguri
Descoperire rară: dinți vechi de 4.000 de ani arată că oamenii consumau nuci cu efecte psihoactive
scafandru, ocean
Descoperire „revoluționară” în adâncurile Oceanului Pacific: O „oază vibrantă” de creaturi devoratoare de substanţe chimice
China: Computer Room
Chinezii au reușit să construiască un computer care poate gândi ca o maimuță
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce diferență de vârstă este între Michael Douglas și Catherine Zeta Jones: împart aceeași zi și lună, dar nu...
Cancan
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Guvern! Ilie Bolojan promite noi schimbări pentru români
Fanatik.ro
Adrian Mutu a dat verdictul înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: „Ei sunt favoriți fără doar și poate”
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Surpriză pe piața media din România! Teodora, fiica lui Mihai Stoica, va fi prezentatoare la una dintre cele...
Adevărul
„Sinucideri și sufocare”. Tacticile ruse sacrifică soldații pentru a ocoli apărările ucrainene
Playtech
Klaus Iohannis, apariţie uluitoare! Nici nu zici că este el, a făcut multe schimbări şi a slăbit. Imaginea...
Digi FM
Alexandru Ciucu, noi acuzații la adresa fostei soții: „Abuz emoțional? Omul abuzat în casa aia am fost eu!”
Digi Sport
Părăsit de soție după ce a fost acuzat de viol, a decis să spună lucrurilor pe nume! Riscă 15 ani de...
Pro FM
Primele imagini cu Anna Kournikova, însărcinată cu al patrulea copil. Partenera lui Enrique Iglesias ar fi...
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre „One Battle After Another”, atât de lăudat de critici: „Este un film fantastic...
Adevarul
Povestea impresionantă a copilului care a murit pentru România. Cum a reușit o fetiță de 12 ani să contribuie...
Newsweek
Speranțe pentru indexarea pensiilor și mica recalculare. Bugetul ministerului muncii suplimentat
Digi FM
Vremea se schimbă radical în România, anunță șefa ANM. Se vor înregistra temperaturi negative și chiar...
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când faci exerciții fizice. Alergarea de dimineață și "trasul de fiare" au...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Iubita lui Keanu Reeves, poză în care-l sărută cu foc pe star, după zvonurile care-i dădeau căsătoriți...
UTV
Un tânăr din Botoșani a pus România pe harta astronomiei mondiale. Matei Butnaru a obținut medalia de aur la...