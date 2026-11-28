Cel puţin şapte elevi au murit şi alţi aproape o sută au fost răniţi, sâmbătă, în urma unei explozii accidentale în apropierea unei şcoli din Asadabad, în estul Afganistanului, a anunţat purtătorul de cuvânt adjunct al guvernului.

„Potrivit primelor elemente ale anchetei, o explozie a avut loc într-un depozit de materiale explozive care aparţineau unei companii miniere, situat în apropiere de această şcoală, din cauza neglijenţei şi a unei lipse de prevedere”, a postat el pe platforma X, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

„Şapte elevi au murit şi 99 răniţi”, a adăugat el, un bilanţ confirmat de Ministerul de Interne.

„Explozia a avut loc în apropiere de şcoala Shagai”, la Asadabad, reşedinţa provinciei Kumar, a declarat la rândul său Sami-ul-Haq Haq Bayan, şef al Departamentului de informaţii şi cultură din provincie.

Şapte trupuri au fost transportate la un spital provincial şi o parte din răniţi s-au putut întoarce acasă, a precizat el.

La spitalul provinciei Asadabad, un corespondent al AFP a văzut răniţi cu vârste cuprinse între opt şi 15 ani. A fost declanşată o anchetă, au declarat responsabili guvernamentali.

Editor : B.P.