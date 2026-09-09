Sardinia, noua „insulă a diavolului”: măsura autorităților italiene privind liderii mafioți care îi nemulțumește pe localnici

Sardinia este transformată într-o „Insulă a Diavolului” prin decizia autorităților italiene de a transfera în închisoarea sa cei mai notorii șefi mafioți și teroriști, a afirmat guvernatorul acesteia, potrivit The Times.

Grupul de 88 de deținuți a sosit în weekend la o bază aeriană militară de pe insulă. Sub o escortă polițienească puternică, aceștia au fost transportați cu autobuze cu geamuri fumurii pe străzi închise traficului către o nouă aripă de maximă securitate a închisorii din Uta.

Criminalii, ale căror identități au fost ținute secrete, se numără printre cei 746 de deținuți supuși celor mai stricte reguli de izolare din Italia, cunoscute sub denumirea de „41-bis”, menite să îi împiedice să comunice între ei și să dea ordine subordonaților care conduc imperiile lor criminale.

Pentru a împiedica deținuții să comunice între ei în cele două aeronave ATR 42 împrumutate de la poliția fiscală italiană, doar opt sau nouă au fost lăsați să urce la bordul fiecărui zbor, iar pereții despărțitori și ofițerii de poliție i-au ținut separați.

Alessandra Todde, guvernatoarea Sardiniei, s-a plâns de riscul la adresa siguranței după ce acest aflux a dus numărul deținuților aflați sub regimul 41-bis în Sardinia la 183, aproximativ un sfert din totalul național.

„Guvernul a acționat într-un mod unilateral și arogant, tratând Sardinia ca pe Cayenne-ul Italiei”, a declarat ea.

Închisoarea insulară din Cayenne, care a fost administrată de Franța în largul coastelor Guyanei Franceze înainte de a fi închisă în 1953, a fost supranumită „Insula Diavolului” și a inspirat filmul „Papillon” din 1973.

În februarie, sute de persoane s-au adunat în capitala Sardiniei, Cagliari, pentru a protesta față de sosirea deținuților. Todde a avertizat că închisorile insulei se confruntă deja cu o lipsă de personal, așa cum a demonstrat evadarea unui șef al mafiei din Puglia dintr-o închisoare în 2023. Acesta a fost recapturat ulterior.

Un ofițer de penitenciar italian a declarat pentru The Times că deținuții erau trimiși la închisoarea din Uta ca parte a unui plan de concentrare a deținuților condamnați la închisoare pe viață în cadrul regimului 41-bis într-un număr mai mic de închisori. El a spus că legea favorizează încarcerarea lor pe insule pentru a-i ține izolați, adăugând: „Nu-i putem trimite în Sicilia, deoarece mulți dintre ei provin chiar de acolo.”

Alberto Balboni, ministrul adjunct al justiției, a afirmat că Todde, membru al partidului de opoziție „Cinci Stele”, este un ipocrit, adăugând: „Noua aripă a închisorii din Uta destinată acestor deținuți a fost dispusă de un ministru dintr-un guvern anterior, care aparținea partidului «Cinci Stele».”

Balboni a spus că afirmațiile potrivit cărora familiile deținuților mafioți s-ar muta în Sardinia pentru a fi aproape de rudele lor sunt nefondate. „Nu fac asta, deoarece deținuții pot fi vizitați doar o dată pe lună, pentru câteva minute”, a spus el.

Sardinia a suferit un aflux de deținuți mafioți în anii 1990, în urma unei campanii de represiune împotriva Cosa Nostra, mafia siciliană. Mulți au fost închiși pe mica insulă Asinara, situată în largul coastei Sardiniei, printre care Raffaele Cutolo, un șef al crimei organizate din Napoli, și Salvatore „Toto” Riina, șeful Cosa Nostra, care a fost implicat în 150 de omoruri și a ordonat asasinarea magistraților antimafia Giovanni Falcone și Paolo Borsellino în 1992.

Un singur deținut a evadat din Asinara, supranumită „Alcatrazul Italiei”, în cei 112 ani de funcționare ca închisoare, înainte de închiderea sa în 1997.

Regimul 41-bis, criticat de grupurile pentru drepturile omului, este conceput pentru a-i convinge pe deținuți să dezvăluie secrete ale mafiei în schimbul unor condiții mai bune.

Deținuții sunt ținuți în celule de nouă metri pătrați, dotate cu un birou și un duș, timp de 23 de ore pe zi. Li se permite o oră de exerciții fizice într-o curte mică, împreună cu doar alți trei deținuți. Conversațiile lor sunt monitorizate de gardieni care cunosc codurile folosite de șefii mafiei.

Oficialul închisorii a declarat că se acordă o atenție deosebită pentru a se asigura cu cine interacționează șefii în timpul exercițiilor fizice. „Nu vrem ca mafioții din aceleași organizații să fie împreună, dar dacă provin din clanuri rivale, ar putea încerca să se omoare între ei”, a spus el.

Editor : B.E.