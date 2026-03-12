Live TV

„Satana în persoană”. Consilierul lui Mojtaba Khamenei îl atacă dur pe Trump: „Cel mai prost președinte american”

Data publicării:
Donald Trump.
Donald Trump. Foto: Profimedia Images

Un consilier militar de rang înalt al noului lider suprem iranian Mojtaba Khamenei a afirmat miercuri că președintele american Donald Trump este „Satana”, promițând totodată că țara sa va distruge Israelul, notează AFP, citată de Agerpres.

„Trump este cel mai corupt şi mai prost preşedinte american”, a declarat Yahya Rahim Safavi la televiziunea de stat, calificându-l drept „Satana în persoană”.

„În Orientul Mijlociu, Israelul şi Iranul nu pot coexista. Una dintre cele două trebuie să rămână. Cea care va rămâne este Iranul, iar cine va fi distrusă este, fără îndoială, regimul sionist”, a adăugat el.

Safavi a afirmat că Statele Unite au fost „umilite” şi susţine că războiul se îndreaptă către o victorie decisivă pentru Republica Islamică, adăugând că Iranul îşi va impune cererile de data aceasta, potrivit iranintl.com

Safavi a mai declarat că războiul se va încheia înainte de Anul Nou persan (20 martie - n.r.) şi a prezis că China şi Rusia vor ieşi învingătoare, pe măsură ce puterea lor economică şi militară va creşte.

Safavi, numit consilier de tatăl actualului lider suprem, Ali Khamenei, care a fost ucis în prima zi a războiului, se află pe lista persoanelor sancţionate internaţional.

Citește și: Regimul iranian, încercuit de dușmani: poate supraviețui războiului cu SUA sub Donald Trump? „Situația internă va fi insuportabilă”

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Israel launched new airstrikes on Beirut
2
Spania avertizează Israelul că o invazie terestră a Libanului ar fi „o greşeală imensă”
Ursula von der Leyen.
3
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
4
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
HIMARS lanseaza racheta
5
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Trump amenință Iranul cu „consecințe nemaivăzute”...
S-a terminat OFICIAL! A pus capăt relației și începe lupta pentru zecile de milioane de euro. ”Nu a fost posibil”
Digi Sport
S-a terminat OFICIAL! A pus capăt relației și începe lupta pentru zecile de milioane de euro. ”Nu a fost posibil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
delta force
Trupele de elită ale SUA ar putea lansa un „raid fulger” asupra Iranului pentru a captura stocul nuclear al Teheranului
Donald Trump
Cât l-a costat pe Donald Trump bombardarea Iranului. Suma pierdută de SUA în prima săptămână de război
profimedia-1081512599
Cât de aproape este Donald Trump de atingerea obiectivelor sale în Iran
conducte de petrol, rezervoare și petroliere în Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite
Cele două conducte de petrol din deșert care au salvat economia mondială, în timp ce peste 1.000 de vase rămân blocate în Golful Persic
Mojtaba Khamenei in mijlocul oamenilor
Gardienii Revoluției au amenințat familiile unor membri ai Adunării Experților pentru a asigura alegerea lui Mojtaba Khamenei (presă)
Recomandările redacţiei
Iulian-Mugurel-Vrabete
Iulian „Mugurel” Vrabete, basistul formaţiei Holograf, a murit...
Israel-US Strike Iran: Airstrike-Damaged Building In Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 13. Bază italiană din Irak, lovită...
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
Când va fi lansată noua platformă digitală din Sănătate. Alexandru...
Silhouettes of Trump and Putin facing each other against a dramatic nuclear explosion background, symbolizing global tension, conflict, and the threat
„Noi vom fi următorii”. Șeful comuniștilor din Rusia se teme că Trump...
Ultimele știri
Uniunea Europeană sau Statele Unite? Cum cred românii că ar trebui să se poziționeze România (sondaj)
Momentul în care dronele ucrainene atacă posturile de comandă rusești din Selidove, la 20 km în spatele liniei frontului
Produsele cosmetice ar putea avea etichete digitale. Informațiile despre ingrediente și utilizare, accesibile prin cod QR
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Banii vin din plin pentru trei zodii începând cu 11 martie 2026. Cine atrage abundența financiară
Cancan
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă...
Fanatik.ro
Dezvăluiri explozive din vestiarul lui Tottenham! Drăgușin și coechipierii săi, „batjocoriți” de antrenorul...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Suma uriaşă strânsă de DDB pentru a ajuta Dinamo: “Toţi banii au fost băgaţi în club!”. Cum funcţionează...
Adevărul
Când au apărut în realitate românii pe scena istoriei și cum i-au găsit ungurii în Pannonia
Playtech
Autorităţile din Turcia, mesaj pentru turişti! Ce se întâmplă cu vacanţele programate. Destinaţiile preferate
Digi FM
Fanii Holograf observaseră că ceva nu e în regulă cu Mugurel Vrabete, încă din februarie: “Ce se întâmplă cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză de proporții! Poziția lui Donald Trump, în condițiile în care Iranul a spus ADIO, SUA
Pro FM
Benny Blanco, prima reacție după scandalul „picioarelor murdare”. Ce spune artistul despre igiena sa: „Știu...
Film Now
Ce face și cum arată azi Izzie Stevens din "Anatomia lui Grey". Katherine Heigl e măritată și are trei copii
Adevarul
Donald Trump și insula aflată în centrul noii ordini mondiale
Newsweek
La ce oră este livrată azi pensia pe card? Pensionarii iau banii în funcție de oraș și de bancă
Digi FM
Holograf, mesaj după moartea lui Mugurel Vrabete: "Ne doare enorm lipsa lui. A fost un punct de echilibru...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce râsul este contagios. Explicația din spatele unui gest aparent banal
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
De ce arată Brad Pitt atât de tânăr la 62 de ani. Ce spune celebrul chirurg plastician Terry Dubrow despre...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...