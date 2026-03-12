„Satana în persoană”. Consilierul lui Mojtaba Khamenei îl atacă dur pe Trump: „Cel mai prost președinte american”

Un consilier militar de rang înalt al noului lider suprem iranian Mojtaba Khamenei a afirmat miercuri că președintele american Donald Trump este „Satana”, promițând totodată că țara sa va distruge Israelul, notează AFP, citată de Agerpres.

„Trump este cel mai corupt şi mai prost preşedinte american”, a declarat Yahya Rahim Safavi la televiziunea de stat, calificându-l drept „Satana în persoană”.

„În Orientul Mijlociu, Israelul şi Iranul nu pot coexista. Una dintre cele două trebuie să rămână. Cea care va rămâne este Iranul, iar cine va fi distrusă este, fără îndoială, regimul sionist”, a adăugat el.

Safavi a afirmat că Statele Unite au fost „umilite” şi susţine că războiul se îndreaptă către o victorie decisivă pentru Republica Islamică, adăugând că Iranul îşi va impune cererile de data aceasta, potrivit iranintl.com

Safavi a mai declarat că războiul se va încheia înainte de Anul Nou persan (20 martie - n.r.) şi a prezis că China şi Rusia vor ieşi învingătoare, pe măsură ce puterea lor economică şi militară va creşte.

Safavi, numit consilier de tatăl actualului lider suprem, Ali Khamenei, care a fost ucis în prima zi a războiului, se află pe lista persoanelor sancţionate internaţional.

