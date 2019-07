Satul din Moldova care a rămas cu un locuitor, după ce ceilalți doi au fost uciși. Povestea lui Grișa, în New York Times

Acum 30 de ani, în satul Dobrușa, din Republica Moldova, trăiau peste 200 de oameni, dar cei mai mulți dintre ei s-au mutat sau au murit. Astfel, în ultimii ani, în localitate au trait doar trei suflete, însă după o dublă crimă petrecută în februarie a rămas doar Grișa Muntean, un bărbat de 65 de ani.

The New York Times prezintă povestea tristă a lui Grișa, bărbatul care trăiește singur într-un sat. Îi țin de urât cele două pisici și cei cinci câini. Grișa mai are și alte suflete în curte - nouă curcani, 15 gâște, 42 de găini, 120 de rațe, 50 de porumbei și câteva mii de albine - însă acestea îi asigură traiul.

„Singurătatea te ucide”, spune Grișa, care se bucură totuși de compania altor oameni o dată la câteva zile, când merge la piață să își vândă rodul muncii sale. În rest, „când lucrez, vorbesc cu uneltele mele. Vorbesc cu păsările, cu animalele, cu copacii. Nu am cu cine altcineva să vorbesc”.

Dubla crimă care a lăsat satul Dobrușa cu un singur locuitor

Până în luna februarie, Grișa s-a bucurat de compania familiei Lozynsky. Leda și Gena aveau în jur de 40 de ani și locuiau în cealaltă parte a satului, dar se vedeau des și vorbeau zilnic la telefon. Mai mult, soții aveau grijă de casa lui Grișa când el era plecat în piață, la oraș.

Dar într-o duminică din februarie cei doi nu i-au mai răspuns la telefon. A presupus că i-a supărat cu ceva, dar după câteva zile s-a alarmat și l-a anunțat pe primarul comunei că cei doi soți nu mai răspund la telefon. Acesta s-a dus la gospădăria soților Lozynsky și i-a găsit morți, într-o baltă de sânge. S-a dovedit apoi că au căzut victime unui muncitor sezonier care se nimerise prin zonă și care a vrut să o violeze pe femeie.

La șase luni după crimă, casa lor a rămas exact așa cum au lăsat-o.

Potrivit The New York Times, satul Dobrușa a prosperat după cel de-al Doilea Război Mondial. A avut școală, magazine și chiar și o tabără de vară pentru copii. Dar după 1990 oamenii au început să plece, în căutarea unui trai mai bun.

