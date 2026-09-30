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Scandal de corupție legat de acordarea Legiunii de Onoare în Franța. „Cu fleacuri conduci oamenii”, spunea Napoleon la înființarea ei

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Legiunea de Onoare și Medalia de Merit Foto: Profimedia
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Generalul Benoît Puga, fostul șef al organizației care acordă Legiunea de Onoare, cea mai înaltă distincție acordată de Franța, înființată de Napoleon în 1802, a fost interogat de poliție în legătură cu acuzații de favoritism, scrie The Times. Distincția este acordată ca recunoaștere a unor realizări excepționale, fie în domeniul militar, fie în cel civil.

Printre laureații cu Legiunea de Onoare a Franței se numără președintele Emmanuel Macron, cântărețul Paul McCartney, actrița Natalie Portman și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, alături de ofițeri superiori ai armatei, oameni de știință eminenți, artiști și scriitori. Printre personalitățile române care au primit această distincție se număra regele Mihai I, compozitorul George Enescu, actorul Radu Beligan, disidenta anticomunistă Doina Cornea, filosoful Andrei Pleșu și regizorul Cristian Mungiu, dar și fostul dictator Nicolae Ceaușescu.

Panglica roșie discretă sau cocarda Legiunii de Onoare, purtată în butoniera stângă, este un semn de prestigiu râvnit, dar o anchetă privind corupția îi amenință credibilitatea.

Acuzațiile de nepotism și trafic de influență în procesul de nominalizare a candidaților pentru această distincție au dus la arestarea fostului șef al organismului care o administrează.

Generalul Benoît Puga a fost eliberat fără a fi pus sub acuzare, după ce a fost interogat în custodia poliției săptămâna trecută. Acuzațiile rămân nedovedite, dar procurorii continuă ancheta pentru a stabili dacă acesta a influențat în mod necorespunzător procesul de selecție.

În calitate de mare cancelar al Legiunii de Onoare între 2016 și 2023, rolul lui Puga era de a primi nominalizările din partea miniștrilor guvernului și de a prezida consiliul care evalua candidații, Marea Cancelarie. Autoritatea finală de a aproba sau respinge candidații îi revine președintelui.

Anchetatorii examinează dacă Puga a favorizat rude sau asociați ai lui Jean-Pierre Bansard, un fost senator și om de afaceri, și, dacă da, dacă a primit ceva în schimb. Puga neagă orice faptă ilegală.

Ancheta a început în 2023, cu un an înainte de moartea lui Bansard, după ce site-ul de investigații Mediapart a relatat că cel puțin 12 dintre asociații săi, inclusiv trei dintre copiii săi, primiseră decorații. Distincțiile în cauză includeau atât Legiunea de Onoare, cât și Ordinul Național al Meritului.

Una dintre fiicele lui Bansard a primit Legiunea de Onoare în 2017, iar o altă fiică a fost distinsă cu Ordinul Național al Meritului în anul următor. Fiul său a primit, de asemenea, Legiunea de Onoare în 2018.

Anchetatorii verifică dacă Puga a contribuit la obținerea distincțiilor în schimbul unor vacanțe în Corsica sau a unor mese la restaurante scumpe. Acesta a negat că ar fi influențat acordarea distincțiilor în numele cuiva sau că ar fi primit vreun beneficiu direct sau indirect. Niciun membru al familiei lui Bansard nu a fost acuzat de vreo faptă ilegală.

Soția lui Puga a fost, de asemenea, audiată săptămâna trecută, la fel ca un alt fost membru al Marii Cancelarii, un restaurator și un om de afaceri, Julien Renault.

Renault, un lobbyist pentru dezvoltatori imobiliari, a înființat în 2019 o organizație numită Fundația pentru Legiunea de Onoare, care a contribuit la obținerea de donații corporative pentru renovarea birourilor Marii Cancelarii. Presa franceză a ridicat semne de întrebare cu privire la posibilitatea ca donatorii să fi fost recompensați cu distincții, o acuzație respinsă atât de Renault, cât și de fundație.

Anchetatorii au efectuat percheziții la domiciliile lui Bansard și Puga în 2024, precum și la sediile uneia dintre companiile lui Bansard și ale unei mișcări politice pe care acesta a fondat-o pentru a reprezenta cetățenii francezi care trăiesc în străinătate.

General de cinci stele, Puga a ocupat anterior funcția de șef al Statului Major al președinților Nicolas Sarkozy și François Hollande. Așa cum este obișnuit în cazul șefilor de stat, amândoi au primit Legiunea de Onoare, dar Sarkozy a fost deposedat de această distincție anul trecut, în urma unei condamnări pentru corupție.

Gérard Depardieu, actorul care contestă în prezent o condamnare pentru agresiune sexuală, a fost ținta unor cereri de retragere a distincției sale.

Napoleon a înființat Legiunea de Onoare după ce Revoluția Franceză a desființat ordinele de merit ale vechiului regim, multe dintre acestea fiind legate de monarhie, titluri moștenite sau religie.

Legiunea de Onoare este un ordin cu cinci grade: cavaler, ofițer, comandor, mare ofițer și mare cruce. Președintele Franței este marele maestru al acestui ordin.

Deoarece este acordată de șeful statului, criticii au ridicat semne de întrebare cu privire la favoritism și independență. Jean-Paul Sartre a refuzat-o pe motiv că un scriitor nu ar trebui transformat într-o instituție.

Catherine Deneuve, vedeta de cinema, a declarat în 1987 că nu o dorea deoarece devenise „prea banală”, dar a refuzat să precizeze dacă i se oferise distincția. În această vară, Rachida Brakni, actrița și soția fostului fotbalist Eric Cantona, a afirmat că a refuzat „politicos” distincția.

Printre alți laureați s-au numărat președintele rus Vladimir Putin, dictatorul sirian Bashar al-Assad și liderul comunist autoritar al României, Nicolae Ceaușescu. Deși se spune că distincțiile acordate în scopuri diplomatice nu depind de meritul individual al laureaților. Keir Starmer a devenit în iulie primul prim-ministru britanic în exercițiu care a primit această distincție.

Charles de Gaulle considera că prea multe persoane primeau această distincție. În 1962, el a impus un plafon de 125.000 de membri în viață. În prezent, aproximativ 79.000 de persoane dețin distincția.

La înființarea acesteia, Napoleon i-a spus unui consilier care îi punea la îndoială importanța: „Cu fleacuri conduci oamenii.”

Editor : B.E.

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