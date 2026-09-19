Scandal devenit viral în China. Un bărbat a plătit 4,5 milioane $ ca să se însoare cu o actriță faimoasă, apoi a dat-o în judecată

Cum ar fi dacă un miliardar ar plăti 4,5 milioane de dolari ca să se căsătorească cu o vedetă de la Hollywood, urmând să apeleze, apoi, la serviciile unui avocat celebru ca să își recupereze banii? Nu este un scenariu de film, ci povestea unui scandal care a izbucnit în China între Justin Sun, un titan al criptomonedelor cunoscut pentru acțiunile sale publicitare spectaculoase, și Jing Tian, o actriță de top din China care a ajuns să joace alături de unii dintre cei mai faimoși actori americani.

A treia persoană implicată este Zhang Qihuai, un avocat celebru care s-a specializat în scandaluri de mare profil. Pe măsură ce povestea s-a răspândit în toată țara, oamenii au reacționat în trei feluri: „Stai, ăștia doi erau împreună?” „Cât de mult i-a plătit miresei?” „Este reală povestea asta?

Suspiciunea că ar fi totul o minciună se trage, în primul rând, de la genul de acțiuni la care Sun a apelat pentru a atrage atenția publicului, precum atunci când a amânat o întâlnire la masa de prânz cu Warren Buffet, pe care a plătit 4,6 milioane de dolari, bani donați în scop caritabil, și atunci când a cumpărat și mâncat o banană de 6,2 milioane de dolari, care fusese lipită cu bandă adezivă de un perete ca exponat într-un muzeu.

Într-o postare pe X intitulată „Iubita mea, Jing Tian”, Sun a scris că s-a îndrăgostit de actriță încă de la facultate, că a închiriat o întreagă sală de cinema doar ca să meargă cu Jing la filmul Zootopia 2 și că i-a transferat 4,5 milioane de dolari familiei actriței ca să se poată căsători cu ea – în tradiția chineză, familia mirelui oferă familiei miresei un cadou înainte de căsătorie, potrivit Wall Street Journal. Sun a descris și un episod intim între cei doi, în care Jing îl ajuta pe Sun să își taie unghiile.

Când Jing a cerut, apoi, 50 de milioane de dolari ca să facă un copil folosind o mamă-surogat din California de Sud, Sun a consultat chatbot-ul AI Claude, care i-a sugerat să nu plătească această sumă, a scris Sun.

La finalul postării, însă, Sun a scris: „Acest articol este pură ficțiune, iar orice asemănare cu evenimente sau persoane reale este pur întâmplătoare.” Totuși, ceea ce s-a întâmplat mai apoi arată că scandalul nu este cu totul fals.

Logodnica i-ar fi cerut 50 de milioane de dolari ca să facă un copil cu el

În aceeași zi în care Sun a postat mesajul, celebrul avocat Zhang a spus pe rețelele sociale chineze că un tribunal a acceptat procesul intentat de Sun, prin care acesta încearcă să recupereze 30 de milioane de yuani chinezești (echivalentul a 4,5 milioane de dolari) din partea lui Jing și a părinților ei.

Ziua următoare, actrița a postat un mesaj în care a spus că are o problemă când trebuie să își aleagă partenerii de viață, dar că nu și-ar vinde niciodată dragostea. Ea a adăugat faptul că are încredere în justiție și că se va face dreptate.

Sun a confirmat faptul că procesul are legătură cu recuperarea unei sume de bani plătite în vederea căsătoriei. „Am avut o relație cu gândul să ne căsătorim”, a spus el.

În timp ce cuplul se pregătea pentru procedurile medicale în vederea conceperii unui copil în SUA, „cealaltă parte” a cerut 50 de milioane de dolari. Când Sun a refuzat să plătească, Jing ar fi rupt legătura cu el. „Logodna nu a putut continua”, a spus el.

O poveste ca aceasta a avut toate ingredientele pentru a deveni virală în China: vedete internaționale, averi uriașe și o veche tradiție de nuntă.

Miliardarul chinez a investit în afacerea cu criptomonede a familiei Trump

Cariera profesională a lui Sun, care a fondat compania de blockchain Tron și are acum o avere de aproximativ 8,5 miliarde de dolari, este plină de controverse. Autoritățile americane l-au dat în judecată pe Sun în 2023 în legătură cu presupuse acte de manipulare a pieței – cazul a fost soluționat anul acesta fără ca Sun să recunoască sau să nege că a comis vreo ilegalitate.

Procesul a apărut după ce Sun a investit în afacerea cu criptomonede a familiei Trump, despre care miliardarul din China a spus că nu a fost o acțiune motivată politic.

Guvernul britanic și Uniunea Europeană au sancționat recent platforma sa de schimb de criptomonede, HTX, din cauză că ar avea legături cu Rusia.

Jing (38 de ani) a jucat în filme produse în China, dar și în filme de la Hollywood, precum „Marele Zid” (2016) cu Matt Damon, „Kong: Insula Craniilor” (2017) și „Pacific Rim 2: Revolta” (2018). În trecut, Jing a avut o relație și cu campionul olimpic la tenis de masă Zhang Jike, care a devenit un idol național.

În ciuda faptului că Sun a scris că relatarea sa este o ficțiune, mulți comentatori din China cred că eseul său reflectă, de fapt, realitatea și îl critică pentru că a publicat detalii din relația sa privată.

„Să îți tratezi fosta iubită cu atâta cruzime este o răutate de un cu totul alt nivel”, a spus Hu Xijin, fost redactor din partea publicației chineze Global Times și unul dintre cei mai cunoscuți comentatori politici din China, pe rețelele sociale.

Totuși, Hu a spus că este rezonabil pentru un bărbat necăsătorit să ceară restituirea sumei plătite familiei miresei pentru căsătorie.

Editor : Raul Nețoiu