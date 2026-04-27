Scandal în Forțele Aeriene Finlandeze: Cadeți piloți, sancționați pentru că au desenat forme de penis pe cer

Cadeții piloți ai forțelor aeriene finlandeze au fost mustrați pentru că au desenat penisuri pe cer cu traseele lor de zbor.

Cursanții de la cursul de ofițeri de rezervă piloți au zburat cu două avioane de antrenament Grob G 115 de la Jyväskylä pe 13 aprilie, în timpul unui exercițiu de antrenament pentru viraje, informează The Telegraph.

Însă analiza traseului lor pe Flightradar a arătat o serie de manevre neobișnuite, care seamănă cu forme falice.

Cursanții, care participau la un program de instruire la Academia Forțelor Aeriene din Tikkakoski, vor suporta consecințe „disciplinare”, a confirmat Forțele Aeriene Finlandeze.

Deși nu era clar ce pedeapsă vor primi piloții, un purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene a declarat: „Forțele Aeriene impun soldaților să respecte bunele maniere și regulile de conduită, iar dacă acestea sunt încălcate, se va reacționa în mod corespunzător.”

Purtătorul de cuvânt a mai declarat pentru agenția de știri finlandeză Yle că aeronavele nu s-au abătut de la ruta lor, au rămas în cadrul traiectoriei de zbor alocate și au efectuat exercițiile prevăzute în misiunea de zbor.

Zborurile nu au reprezentat niciun pericol pentru celelalte aeronave, a spus purtătorul de cuvânt, în timp ce s-a demarat o anchetă.

Cursul Pilot Reserve Office este un program anual competitiv care combină instruirea de zbor de bază cu lecții de teorie a zborului în aviația militară.

Grob G 115 E, un avion cu elice, este utilizat ca avion principal de antrenament pentru instruirea de bază, navigație, zboruri instrumentale și acrobații aeriene.

Cadeții au zburat cu un avion cu elice Grob G 115 E în timpul exercițiului.

Foto: Flightradar24

Precedente în Marea Britanie și Rusia

Nu este prima dată când piloții se distrează în cabina de pilotaj creând desene rudimentare cu traiectoriile lor de zbor.

În octombrie 2021, doi piloți ai RAF au creat, de asemenea, o imagine grafică pe cer, desenând un penis de 40 de mile între Lincolnshire și Țara Galilor de Nord.

RAF a susținut atunci că acel conturul creat de cele două traiectorii de zbor a fost o coincidență, declarând la momentul respectiv: „Piloții RAF nu au timp de pierdut atunci când îndeplinesc misiuni de antrenament operațional.”

Compania aeriană rusă Pobeda a desenat, de asemenea, un contur similar în noiembrie 2020 între Vnukovo și Kolțovo.

Se presupune că echipajul încerca să-și arate solidaritatea cu Artem Dziuba, căpitanul echipei de fotbal ruse, modificând traiectoria de zbor programată.

Editor : Sebastian Eduard