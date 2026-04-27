Scandal în Forțele Aeriene Finlandeze: Cadeți piloți, sancționați pentru că au desenat forme de penis pe cer

Avion Grob G 115 E
Precedente în Marea Britanie și Rusia

Cadeții piloți ai forțelor aeriene finlandeze au fost mustrați pentru că au desenat penisuri pe cer cu traseele lor de zbor.

Cursanții de la cursul de ofițeri de rezervă piloți au zburat cu două avioane de antrenament Grob G 115 de la Jyväskylä pe 13 aprilie, în timpul unui exercițiu de antrenament pentru viraje, informează The Telegraph.

Însă analiza traseului lor pe Flightradar a arătat o serie de manevre neobișnuite, care seamănă cu forme falice.

Cursanții, care participau la un program de instruire la Academia Forțelor Aeriene din Tikkakoski, vor suporta consecințe „disciplinare”, a confirmat Forțele Aeriene Finlandeze.

Deși nu era clar ce pedeapsă vor primi piloții, un purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene a declarat: „Forțele Aeriene impun soldaților să respecte bunele maniere și regulile de conduită, iar dacă acestea sunt încălcate, se va reacționa în mod corespunzător.”

Purtătorul de cuvânt a mai declarat pentru agenția de știri finlandeză Yle că aeronavele nu s-au abătut de la ruta lor, au rămas în cadrul traiectoriei de zbor alocate și au efectuat exercițiile prevăzute în misiunea de zbor.

Zborurile nu au reprezentat niciun pericol pentru celelalte aeronave, a spus purtătorul de cuvânt, în timp ce s-a demarat o anchetă.

Cursul Pilot Reserve Office este un program anual competitiv care combină instruirea de zbor de bază cu lecții de teorie a zborului în aviația militară.

Grob G 115 E, un avion cu elice, este utilizat ca avion principal de antrenament pentru instruirea de bază, navigație, zboruri instrumentale și acrobații aeriene.

Cadeții au zburat cu un avion cu elice Grob G 115 E în timpul exercițiului.

Nu este prima dată când piloții se distrează în cabina de pilotaj creând desene rudimentare cu traiectoriile lor de zbor.

În octombrie 2021, doi piloți ai RAF au creat, de asemenea, o imagine grafică pe cer, desenând un penis de 40 de mile între Lincolnshire și Țara Galilor de Nord.

RAF a susținut atunci că acel conturul creat de cele două traiectorii de zbor a fost o coincidență, declarând la momentul respectiv: „Piloții RAF nu au timp de pierdut atunci când îndeplinesc misiuni de antrenament operațional.”

Compania aeriană rusă Pobeda a desenat, de asemenea, un contur similar în noiembrie 2020 între Vnukovo și Kolțovo.

Se presupune că echipajul încerca să-și arate solidaritatea cu Artem Dziuba, căpitanul echipei de fotbal ruse, modificând traiectoria de zbor programată.

Top Citite
Diana Buzoianu, ministra Mediului.
1
Ministrul Mediului: Reprezentanţii PSD se pregătesc să dea concursuri în unele...
Rumen Radev și Vladimir Putin
2
De ce noul lider al Bulgariei, „provincialul” Rumen Radev, s-ar putea, totuși, să nu...
orban
3
Ungaria: Viktor Orban a anunțat că renunţă la mandatul de parlamentar. Dar rămâne în...
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București
4
Ce a spus ambasadorul Rusiei la București după ce două drone, din care una cu explozibil...
U.S. WASHINGTON, D.C. TRUMP SECURITY INCIDENT
5
Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa Albă. Donald şi Melania Trump au...
Fără nicio explicație: SUA a ”eliminat” Iranul
Digi Sport
Fără nicio explicație: SUA a ”eliminat” Iranul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Trupe germane
Veteranii de război ucraineni au început antrenamentul trupelor germane pentru un viitor război
lansare racheta coreea de nord
Decizie istorică. Finlanda modifică o lege în vigoare de peste 40 de ani pentru a putea găzdui arme nucleare
NATO Exercise Cold Response 2026, Rovajärvi, The Netherlands
Țara europeană care în ciuda măsurilor de austeritate va creşte cheltuielile pentru apărare la 3,2% din PIB
Militari Finlanda
Motivul pentru care Finlanda trece la mobilizarea rezerviștilor
Avioane TAROM. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
Angajații TAROM reclamă intenția Guvernului de a închide compania. Sindicatul anunță protest și acțiuni în instanță
Recomandările redacţiei
drone rusesti
Radu Miruță vrea un soft antidrone după evenimentele din aceste zile...
plenul parlamentului
Astăzi e ziua în care miniştrii PSD îşi prezintă bilanţul, după ce...
Sonde petroliere la apus
Sfârșitul petrolului? Șocul global se intensifică: 53 de națiuni se...
INSTANT_CONSULTARI_PNL_93_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Consultări la Cotroceni. Nicușor Dan a convocat partidele din...
Ultimele știri
Șeful diplomației iraniene a sosit în Rusia, unde urmează o întrevedere cu Putin. „Front unit în fața forțelor hegemonice mondiale”
Schimbări privind reînnoirea cărților de identitate. Certificatul de naștere nu va mai fi necesar la dosar, anunță Oana Gheorghiu
Conflictul pe care Trump riscă să îl transforme într-un „mic Vietnam”: O luptă aproape imposibil de câștigat, la granița Venezuelei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii atrag abundență și noroc începând cu 26 aprilie 2026. Luna în Fecioară aduce schimbări majore
Cancan
BREAKING‼️ România, afectată de un jet polar și un blocaj Omega: vin temperaturi de -7 grade Celsius↘️
Fanatik.ro
Dictatorul Kim Jong-Un, mare fan al lui Cristi Chivu și al lui Inter! Dezvăluiri incredibile făcute de un...
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Elton, piticul atomic adus de MM Stoica în România! Cu ce se ocupă acum, la 40 ani
Adevărul
Moțiuni de cenzură în România. Ce premieri au fost demiși prin moțiune din anii ‘90 și până acum
Playtech
Pensia pe care Traian Băsescu o primeşte de la stat. Ce avere a acumulat fostul preşedinte
Digi FM
Are 47 de ani, iar partenerul ei doar 27. Emilia Ghinescu, despre cum au reacționat părinții iubitului...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Și-au spus ”ADIO” după 6 ani! A făcut anunțul într-un mod neașteptat: ”Cea mai bună fostă iubită din lume”
Pro FM
Ce nu-i lipsește Monicăi Anghel din frigider, după ce a slăbit 40 kg: “Știu ce să mănânc. Nu mai fac ca...
Film Now
Sandra Bullock, declarații rare despre viața de mamă singură după moartea partenerului ei: „Nu voi sacrifica...
Adevarul
Conflictul din Orientul Mijlociu pare tot mai mult un război pe care nimeni nu îl poate câștiga
Newsweek
După 42 de ani de muncă, un pensionar primește o pensie de doar 3.800 lei. Cum s-a făcut calcul?
Digi FM
Dieta lui Fuego care l-a ajutat să slăbească 15 kilograme. „Orice fruct aţi mânca vă îngrăşaţi”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Explozii misterioase creează cratere în Siberia. Care este explicația fenomenului
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Actrițele din „Melrose Place”, din nou împreună după 27 de ani. Cum arată azi vedetele care făceau furori în...
UTV
Cum a apărut Laura Cosoi în luna a șaptea de sarcină. „Trăiesc cea mai bogată viață într-o rochie second-hand”