Scandal în Italia. Doi români, escorte masculine, îl acuză pe un apropiat al lui Matteo Salvini că le-a dat „drogul violului”

Luca Morisi, apropiat și fost șef de comunicare al lui Matteo Salvini, liderul partidului de extremă dreapta Liga Nordului din Italia, este acuzat de trafic de droguri, în urma denunțului a doi români care lucrau ca escorte masculine.

Presa italiană scrie mult despre subiectul Luca Morisi, mâna dreaptă a politicianului Matteo Salvini. Specialistul în social media al lui Salvini este acuzat de cei doi români că i-a drogat, a profitat sexual de ei şi nu i-a plătit.

Scandalul au izbucnit la mijlocul lunii august. Atunci, unul din români, în vârstă de 20 de ani, ar fi fost contactat de Morisi pe un site de escorte masculine și i-ar fi oferit 4.000 de euro pentru a participa la o petrecere. Românul i-a propus să vină însoțit de un prieten, iar Morisi a acceptat.

Tinerii au plecat din Milano și au ajuns la petrecerea organizată la casa politicianului, din Belfiore, pe 14 august. Acolo, însă, lucrurile au luat o turnură neașteptată. Cei doi români au spus că ar fi fost drogați cu drogul violului și au primit doar 2.500 de euro din cei 4.000 promiși.

„Am petrecut seara cu el, aproximativ 12 ore împreună sau poate ceva mai mult, nu pot spune cu siguranţă. Ne-am distrat cu toţii şi ne-am drogat. Morisi ne-a oferit substanţele. Nu a fost prima dată când am făcut-o, dar nu m-am simţit niciodată atât de rău.. Am consumat prea mult, am fost devastat, m-a luat cu rău şi la un moment dat, nu ştiu cât timp după aceea, am vrut să plec.

La un moment dat m-am simţit foarte rău din cauza substanţelor pe care le-am luat, am fugit din casă şi am sunat la carabinieri”, a declarat tânărul de 20 de ani pentru La Repubblica, întors între timp acasă, în România.

Carabinierii au descins la vila politicianului și la percheziție au găsit aici două plicuri de cocaină. Totuși, potrivit presei italiene, o sticlă cu „drogul violului” a fost găsită în mașina celor doi români.

Corriere della Sera a publicat o parte din mesajele schimbate de Luca Morisi și cei doi români, conversațiile fiind analizate acum de procurorii italieni.

Aparent, „Drogul violului” pare să fi aparţinut unuia dintre cei doi români.

„Caut o noapte de distracţie... Găzduiesc şi mă distrez şi eu. Aş vrea să stai câteva ore. Când ai fi liber? Pentru că sunt deja în aer”, i-ar fi scris Luca Morisi românului.

După discuții legate de bani, românul de 20 de ani i-ar fi spus lui Morisi: „Atunci îţi vom aduce un G. Vei vedea că îţi va plăcea mult”, G. fiind cunoscut drept „drogul violului”.

„Perfect, tot ce vrei”, i-ar fi spus politicianul.

Cei doi români au versiuni diferite în privința acestui aspect. Primul susţine că a primit drogul de la Morisi, în timp ce al doilea tânăr spune că nu ştie cum a ajuns în mașina lor.

Mesajele dintre cei doi români şi Luca Morisi sunt analizate de procurorii italieni, care vor să stabilească exact de ce se face vinovat fostul director de comunicare al lui Matteo Salvini.

Editor : D.C.