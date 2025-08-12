Live TV

Scandal în Italia: un restaurant cere bani în plus ca să nu pună un ingredient în pizza. „E de-a dreptul trist şi ruşinos"

un bucatar scoate pizza din cuptor si o pune pe farfurie
Foto: Profimedia

O pizzerie din Italia se confruntă cu un val de critici după ce a cerut o taxă suplimentară pentru eliminarea unui ingredient dintr-o pizza.

Această practică a fost reclamată de Elena Di Liddo, o înotătoare italiană, care, pe lângă suma de 14 euro, preţul unei pizza tricolore în meniul unui local din oraşul italian Bisceglie, a fost nevoită să plătească o sumă suplimentară de 1,5 euro pentru opţiunea „no pomodorini” (fără roşii).

Înotătoarea a trebuit să achite alţi 1,5 euro pentru că a comandat o versiune fără lactoză.

Sportiva, în vârstă de 31 de ani, a publicat nota de plată pe contul ei de Instagram însoţită de mesajul „să plăteşti 1,5 euro pentru ceva ce nici nu am mâncat este de-a dreptul trist şi ruşinos. Este legal aşa ceva?”

Incidentul a fost relatat luni de mai multe ziare italiene. Pizzeria care a solicitat o sumă suplimentară nu a comentat incidentul.

Restaurantele din Italia s-au mai confruntat cu astfel de critici în ultimii ani din cauza unor practici similare, prin care solicită sume extra pentru, spre exemplu, un pahar cu apă de la robinet care însoţeşte o ceaşcă de cafea.

Printre serviciile pentru care s-au perceput sume suplimentare se numără tăierea în jumătate a unui sendviş, solicitarea unei linguri sau solicitarea unui pahar cu cuburi de gheaţă.

