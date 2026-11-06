Manipulare sau divertisment: povestea controversată a reality show-ului danez care a scandalizat o țară întreagă

Un post public de televiziune din Danemarca a fost nevoit să retragă un serial controversat, inspirat vag din filmul „The Truman Show”, în cadrul căruia un aspirant la cariera de regizor a fost filmat în secret timp de câteva luni, fără știrea sau consimțământul său, scrie The Times.

Rasmus Wallbridge, un comediant și actor în vârstă de aproximativ 35 de ani, a fost făcut să creadă că își îndeplinește visul de multă vreme de a realiza un film de comedie-horror împreună cu un prieten pe nume Martin Johannes Larsen.

Însă întregul proiect a fost o farsă. În schimb, Wallbridge a fost filmat cu camere ascunse și a devenit, fără să știe, protagonistul unui reality show experimental intitulat „Alle elsker Rasmus” (Toată lumea îl iubește pe Rasmus), care a fost difuzat pe TV2, unul dintre principalele posturi publice de televiziunea din Danemarca.

Premisa a făcut în mod deliberat aluzie la „The Truman Show”, un film clasic de la Hollywood din 1998, în care Jim Carrey joacă rolul unui agent de asigurări de viață a cărui întreagă viață a fost pusă în scenă de o companie de producție și difuzată la televiziune încă din ziua nașterii sale, fără ca el să-și dea seama.

În cazul danez, un total de 149 de persoane, printre care se aflau unii dintre prietenii și cunoștințele lui Wallbridge, precum și actori și vedete, au luat parte la această farsă, care urma să fie difuzată în șase episoade.

Emisiunea a stârnit indignare în Danemarca. Mulți telespectatori au susținut că aceasta echivala cu o formă de tortură psihologică, manipulare psihologică sau hărțuire.

Anna Lin, o prezentatoare de televiziune și influenceriță de renume, a declarat că nu înțelege cum a fost posibil ca serialul să fie realizat. „Emisiunea «Toată lumea îl iubește pe Rasmus» ar trebui să se numească «Toată lumea îl hărțuiește pe Rasmus», pentru că asta fac ei”, a spus ea într-un videoclip postat pe rețelele sociale.

Ministrul danez al culturii, Zenia Stampe, din Partidul Stângii Radicale, a condamnat, de asemenea, emisiunea, calificând-o drept o „încălcare evidentă” a propriilor linii directoare etice ale postului TV2. Ea a afirmat că postul de televiziune nu și-a îndeplinit responsabilitatea în calitate de serviciu public.

„Am consultat liniile directoare ale TV2. Acestea precizează de fapt foarte clar că toți participanții au dreptul să cunoască cadrul și tema înregistrărilor la care participă”, a declarat Stampe pentru Danmarks Radio (DR), un alt post public de televiziune. „Prin urmare, aceasta reprezintă, de asemenea, o încălcare evidentă a propriilor linii directoare etice interne ale TV2.”

Mette Frederiksen, prim-ministrul Danemarcei, a declarat că nu a urmărit emisiunea, dar a calificat-o drept o „situație destul de nefericită” care ar trebui să ne dea de gândit cu privire la „ceea ce dorim să difuzăm în calitate de instituție jurnalistică”.

Potrivit regizorului emisiunii, un psiholog l-a urmărit îndeaproape pe Wallbridge pentru a se asigura că nu este filmat singur, în timp ce comediantul, care s-a îndepărtat pentru o perioadă de lângă bebelușul său nou-născut pentru a regiza filmul fals, a avut, de asemenea, opțiunea de a refuza difuzarea proiectului.

Între timp, mai mulți telespectatori au descoperit, de asemenea, că producătorii emisiunii au manipulat conținutul, reutilizând râsul lui Wallbridge din partea anterioară a aceleiași scene din episodul final, când farsa îi este dezvăluită lui Rasmus Wallbridge.

Acum, TV2 și-a cerut scuze, a retras emisiunea și a demarat o anchetă internă pentru a afla ce a mers greșit și cum a fost permisă derularea proiectului. „Serialul nu ar fi trebuit să fie realizat niciodată și, prin urmare, nu ar fi trebuit să fie difuzat niciodată”, a declarat Ulla Pors, directorul de conținut al TV2, pentru agenția de știri Ritzau.

Kasper Fredshavn, directorul general al Drive Studios, compania de producție din spatele emisiunii, și-a cerut scuze față de Wallbridge. „Intenția a fost să creăm un alt tip de serial de comedie, dar formatul a mers prea departe. Ar fi trebuit să înțelegem mai bine situația lui Rasmus – chiar și după încheierea filmărilor”, a declarat el pentru DR.

Mulți participanți și-au exprimat, de asemenea, remușcările pentru că au luat parte la această farsă timp de patru luni și l-au făcut de râs pe comediantul danez. Martin Johannes Larsen, celălalt protagonist principal al emisiunii și prieten al lui Wallbridge, și-a cerut scuze pe rețelele sociale.

Cântărețul și compozitorul Malte Ebert și-a cerut scuze și a retras piesa „En ild der altid brænder” (Un foc care arde mereu), care a fost inclusă în emisiunea TV, de pe toate platformele de streaming.

Anders W Berthelsen, un actor cunoscut pentru rolul său din comedia romantică „Italian for Beginners”, a declarat pentru ziarul „Ekstra-Bladet” că „m-am lăsat influențat”, deși persoanele apropiate lui Wallbridge îl asiguraseră că farsa se înscria în spiritul celorlalte lucrări ale comediantului.

Între timp, Wallbridge a păstrat un profil discret, preferând să se concentreze asupra pregătirii viitorului său spectacol, a cărui premieră este programată la Aalborg la sfârșitul lunii noiembrie.

„Înțeleg că există curiozitate și întrebări, dar, după consultarea celor mai apropiați de mine, am decis să mă concentrez în totalitate asupra pregătirii viitorului meu spectacol”, a scris Wallbridge sâmbătă pe Instagram.

Editor : B.E.