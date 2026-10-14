A fost scandal la un hotel din China, după ce un bărbat a avut cea mai proastă idee de organizare a unor evenimente. A programat, în aceeași zi și în același loc, nunta și botezul copilului pe care îl are cu o altă femeie.

În timp ce la parterul hotelului se desfășura petrecerea de căsătorie, un etaj mai sus mirele sărbătorea botezul fiului său cu fosta parteneră.

Conducerea hotelului nici măcar nu știa că era vorba despre același client, pentru că actele de închiriere au fost semnate de persoane diferite.

Presa locală a numit-o „cea mai haotică poveste de nuntă a anului în China”. Poliția a fost nevoită să trimită mai multe echipaje pentru a aplana conflictul izbucnit între invitați.

Editor : M.B.