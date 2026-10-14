Video Scandal la un hotel din China, unde un bărbat și-a organizat în aceeași zi și nunta, și botezul copilului făcut cu altă femeie Data actualizării: 14.10.2026 11:51 Data publicării: 14.10.2026 11:30 Sursa: captură video Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google A fost scandal la un hotel din China, după ce un bărbat a avut cea mai proastă idee de organizare a unor evenimente. A programat, în aceeași zi și în același loc, nunta și botezul copilului pe care îl are cu o altă femeie. Modernizare cu scandal și proteste pe faleza Dunării din Galați. Motivul care a revoltat localnicii Voucherele de energie, prea mici ca să acopere majorarea facturilor. „Mă acopăr cu două plăpumi ca să nu mai consum” Haos pe Dunăre: Cum a blocat o navă supraîncărcată exporturile de cereale între Galați și Constanța Reacția lui Grindeanu, după demisia ambasadoarei SUA Kimberly Guilfoyle. „Dacă îmi spunea «nu-l schimbați pe Bolojan», tot o făceam” PSD nu e „speriat” de alegeri anticipate. Ștefan-Radu Oprea: „Ne-am și hotărât să ne pregătim” Răspunsul lui Fritz, după ce Bolojan a spus că ar susține Cabinetul Niculescu: USR nu votează un guvern din care face parte PSD Cristian Seidler (USR), despre posibila dizolvare a Parlamentului: „O bârfă lansată de PSD”. Ce ar urmări social-democrații Nicușor Dan amenință că dizolvă Parlamentul. Ce condiții pune (surse) Csoma Botond (UDMR), despre informația că Nicușor Dan ia în calcul dizolvarea Parlamentului: „O simplă speculație. E o cacealma” În timp ce la parterul hotelului se desfășura petrecerea de căsătorie, un etaj mai sus mirele sărbătorea botezul fiului său cu fosta parteneră.Conducerea hotelului nici măcar nu știa că era vorba despre același client, pentru că actele de închiriere au fost semnate de persoane diferite.Presa locală a numit-o „cea mai haotică poveste de nuntă a anului în China”. Poliția a fost nevoită să trimită mai multe echipaje pentru a aplana conflictul izbucnit între invitați. Editor : M.B. Etichete: china nunta scandal botez Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Nicușor Dan amenință că vineri dizolvă Parlamentul, dacă joi partidele nu vor fi ajuns la... 2 Surse: Actorul Toma Cuzin a fost reținut după ce a condus cu permisul suspendat și a... 3 A murit actorul RJ Mitte din serialul „Breaking Bad” 4 Zelenski îi oferă lui Trump o alternativă la acordul cu Rusia: „Noi suntem cei care... 5 Sorin Grindeanu, după ședința decisivă pentru susținerea lui Luca Niculescu: „Nu este...