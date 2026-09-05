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Scandal-monstru în avion. Pasagerii s-au văzut obligați să lege cu bandă adezivă un bărbat recalcitrant

Data publicării:
scandal avion
Bărbatul a fost imobilizat cu bandă adezivă de scaun. Sursă foto: X
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Din articol
L-au păzit până la aterizare

Un bărbat a fost arestat pentru un comportament turbulent la bordul unui avion al companiei American Airlines, care a determinat devierea zborului către Baltimore, potrivit companiei aeriene și anchetatorilor. Pentru a-l liniști, doi pasageri l-au imobilizat, legându-l cu bandă adezivă de scaun, scrie ABC News.

Arthur Lundeen, un bărbat de 67 de ani din Arizona, a fost imobilizat pe scaun cu bandă adezivă, iar mâinile i-au fost legate cu coliere de plastic, potrivit Poliției Autorității de Transport din Maryland, care l-a arestat după aterizarea avionului.

Incidentul a avut loc pe zborul AA 618 al companiei American Airlines, care a decolat din Dallas și se îndrepta spre Newark, potrivit FBI și companiei aeriene.

Juan Mejia, un pasager al acelui zbor și fost ofițer de poliție, a declarat pentru ABC că la un moment dat a început să audă zgomote.

„Domnul care stătea cu două rânduri în spatele nostru a început să devină agresiv, adresând remarci jignitoare personalului American Airlines și altor pasageri, insulte rasiale, limbaj vulgar, foarte jignitor la adresa femeilor” care stăteau în rândul din spatele bărbatului, a spus Mejia.

Mejia și prietenul său Richard Olenick, care se aflau la bordul zborului, au declarat pentru ABC că au urmărit situația și au intervenit după ce, potrivit afirmațiilor lor, Lundeen a trecut la acțiuni fizice.

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„Juan a înțeles imediat că trebuia să se ia măsuri. S-a ridicat imediat, s-a așezat pe scaunul de lângă pasager și a început să încerce să-l imobilizeze pentru a ține situația sub control”, a declarat Olenick pentru ABC.

Autoritățile nu au oferit detalii cu privire la incidentul care a avut loc în timpul zborului, dar avionul a fost redirecționat către Aeroportul Internațional Baltimore-Washington (BWI) în jurul orei 22:15, a declarat Administrația Federală a Aviației, care anchetează și ea incidentul.

L-au păzit până la aterizare

Cei doi pasageri au declarat că au rămas alături de Lundeen până când reprezentanții forțelor de ordine au urcat la bordul avionului și l-au reținut după aterizarea la Baltimore.

„Nu intenționam să-i facem rău acestei persoane; ne propuneam mai degrabă să-l imobilizăm și să-l ținem sub control, pentru ca situația să nu degenereze”, a spus Mejia.

Lundeen a fost dat jos din avion, iar zborul și-a continuat drumul spre Newark, a precizat American Airlines într-un comunicat.

Lundeen a fost acuzat de tulburarea ordinii publice și de agresiune de gradul al doilea „pentru incidentele care au avut loc la bordul aeronavei la Aeroportul BWI”, a declarat Poliția MDTA.

Incidentul semnalat, care a avut loc în timpul zborului, este anchetat de FBI.

„Lundeen a fost examinat de paramedici pentru o rană deschisă la braț, care a fost observată de ofițeri în timp ce era reținut”, a declarat Poliția MDTA într-un comunicat.

„Siguranța și securitatea clienților noștri și a membrilor echipei noastre reprezintă prioritatea noastră principală și nu tolerăm violența”, a declarat American Airlines într-un comunicat.

Editor : B.P.

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