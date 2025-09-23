Scandal uriaș de corupție la cel mai înalt nivel în Rusia. Judecător de la Curtea Supremă, acuzat că a administrat ilegal hoteluri

Un judecător al Curții Supreme din Rusia este acuzat într-un dosar de corupție de proporții, după ce procurorii au cerut confiscarea a aproape 100 de proprietăți. Printre acestea se află zeci de hoteluri care ar fi fost administrate ilegal, în timp ce magistratul ocupa funcții publice.

Viktor Momotov, care este și președintele Consiliului Judecătorilor din Rusia, a fost acuzat că a administrat ilegal hoteluri în cel puțin șapte regiuni rusești, inclusiv la Moscova, în timp ce ocupa funcții publice, potrivit Tass.

Parchetul General al Rusiei a depus o plângere la Tribunalul Districtului Ostankino din Moscova prin care cere confiscarea a 95 de proprietăți înregistrate pe numele unor terți, inclusiv al mamei lui Momotov, în vârstă de 89 de ani. Judecătorul este considerat beneficiarul real al acestora.

În total, procurorii au susținut că Momotov și asociații săi dețin 44 de terenuri și 51 de imobile care ar fi fost folosite drept hoteluri, băi publice și lounge-uri de narghilea. Cel puțin 40 dintre proprietăți, evaluate la peste 9 miliarde de ruble (107,7 milioane de dolari), ar fi funcționat sub brandul lanțului hotelier Marton, în Moscova și alte regiuni. Momotov a fost acuzat și că ar fi colaborat cu grupuri criminale organizate pentru a-și extinde afacerile hoteliere.

Ca răspuns la acuzații, Momotov a informat organismul anticorupție al Consiliului Judecătorilor că este dispus să ofere explicații odată ce va fi notificat oficial cu privire la procesul intentat de procurorii de stat.

Momotov este judecător al Curții Supreme a Rusiei din 2010 și a ocupat mai multe funcții de rang înalt în sistemul judiciar rus. A fost reales președinte al Consiliului Judecătorilor în decembrie 2022. Nu este clar deocamdată dacă Momotov intenționează să se retragă din funcție pe durata anchetei.

Procurorul general Igor Krasnov a declarat în primăvară că procurorii au reușit să aducă sub controlul statului active private în valoare de aproape 2,4 trilioane de ruble (29,9 miliarde de dolari). Alte estimări sugerează că Rusia a naționalizat active de circa 50 de miliarde de dolari de la invazia pe scară largă a Ucrainei, în 2022.

