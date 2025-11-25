Când BBC a lansat o expansiune în SUA în iunie, șeful departamentului de știri a promis „încredere într-o perioadă de incertitudine globală dramatică”. Cinci luni mai târziu, președintele Donald Trump amenință cu un proces de 5 miliarde de dolari, guvernele ostile de mult timp față de știrile independente promit să îngreuneze viața postului britanic, iar șefa departamentului de știri, Deborah Turness, și-a dat demisia, scrie Reuters într-o analiză privind viitorul celebrei și apreciatei instituții britanice de presă.

Criza a fost declanșată de recunoașterea faptului că, într-un reportaj difuzat înainte de alegerile prezidențiale din SUA de anul trecut, programul documentar emblematic al BBC, „Panorama”, a montat fragmente din discursul lui Trump din ziua în care susținătorii săi au invadat Capitoliul în ianuarie 2021, dând impresia că acesta ar fi încurajat violența.

Deși BBC și-a cerut scuze, iar directorul general Tim Davie și Turness și-au dat demisia, acest eșec le oferă muniție lui Trump și susținătorilor săi, care acuză mass-media mainstream, precum BBC, de părtinire, atrăgând-o într-o luptă mai amplă privind standardele jurnalistice și libertatea de a relata.

Este în pericol credibilitatea unei organizații care a căutat mult timp să fie un purtător de steag al jurnalismului imparțial. BBC emite în 43 de limbi în 64 de țări, ajungând la 418 milioane de oameni în fiecare săptămână, ceea ce o face cel mai mare serviciu de știri digitale în limba engleză din lume.

World Service a fost o sursă de încredere în perioade de conflict, emițând în zonele ocupate de naziști din Europa în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în spatele Cortinei de Fier în timpul Războiului Rece. Până în prezent, este considerat o resursă vitală în locuri precum țările africane, unde democrația și libertatea de exprimare sunt amenințate.

Criticii BBC promit să devină mai agresivi

Organizația se confruntă cu o avalanșă de critici.

Casa Albă a calificat BBC drept „știri 100% false” și „mașină de propagandă”, termeni pe care țări precum Rusia îi folosesc de obicei pentru a descrie postul de televiziune vechi de 103 ani.

În India, unde BBC s-a ciocnit cu guvernul prim-ministrului Narendra Modi, un oficial a declarat pentru Reuters că vor cita editarea Panorama data viitoare când vor avea o problemă.

„Dacă ei spun că etica și morala îi ghidează să raporteze în mod imparțial, noi am spune că mai întâi trebuie să șteargă acest episod din cărțile lor de istorie înainte de a ne flutura standardele lor”, a spus oficialul, refuzând să-și dezvăluie numele.

Un diplomat dintr-o țară din G20, care este în mod normal ostilă Occidentului, a declarat pentru Reuters că va adopta acum o poziție mult mai dură față de BBC, spunând că, dacă un aliat al Marii Britanii, precum Trump, poate intenta un proces, atunci și ei pot face același lucru.

Rusia, care ocupă locul 171 din 180 de țări în clasamentul Reporteri Fără frontiere privind libertatea presei, a declarat că BBC nu este altceva decât un instrument de propagandă și dezinformare.

Foști angajați ai BBC, analiști media și un istoric al corporației spun că postul de televiziune poate supraviețui acestei crize, dar nu poate fi văzut că cedează în fața presiunii exercitate de Trump.

„Dacă ne uităm la dificultățile cu care se confruntă BBC, corespondenții săi din Moscova, din China; dacă BBC este văzut că cedează, atunci alți agresori îl vor imita pe Donald Trump”, a declarat pentru Reuters Roger Bolton, fost redactor și prezentator al BBC, care acum produce un podcast despre acesta.

Președintele BBC, Samir Shah, a declarat că va lupta împotriva oricărui proces, după ce omologii americani de la ABC News și compania-mamă a CBS au ajuns la o înțelegere cu Trump, donând către biblioteca sa prezidențială. Înainte de a ajunge la o înțelegere, rețelele au calificat acuzațiile ca fiind nefondate.

Un purtător de cuvânt al BBC a declarat că BBC World Service a jucat „un rol activ în combaterea dezinformării și în furnizarea de informații critice celor care au nevoie extremă de ele, prin serviciile noastre vitale”.

Respectată pe scară largă, dar sub presiune financiară și politică

Respectată pe scară largă în întreaga lume, BBC se află în continuare în fruntea sondajelor din Marea Britanie ca fiind cea mai de încredere marcă de știri și, potrivit sondajului YouGov, a ocupat locul al doilea într-un sondaj din 2025 privind cele mai de încredere mărci de știri din SUA, după Weather Channel.

Însă corporația, care este finanțată în mare parte din taxele de licență plătite de toate gospodăriile din Marea Britanie care urmăresc televiziunea, este supusă unei intense critici din partea criticilor din Marea Britanie, care contestă modelul său de finanțare și poziția liberală percepută. Criticile actuale au invocat, de asemenea, o prejudecată anti-Israel în acoperirea sa mediatică a războiului din Gaza.

BBC afirmă că veniturile sale au scăzut cu 1 miliard de lire sterline pe an în termeni reali față de 2010. Oficiul Național de Audit al Marii Britanii a declarat luna aceasta că acest lucru a forțat BBC World Service să reducă personalul, posturile de televiziune și radio, contribuind la o scădere de 14% a audienței din 2022/23.

Ca răspuns, BBC a încercat să se extindă din punct de vedere comercial, inclusiv în SUA, unde, potrivit propriilor declarații, aproape 60 de milioane de oameni utilizează BBC.com și unde a lansat un sistem de acces cu plată la începutul acestui an.

Emily Bell, care a lucrat anterior la Guardian și acum la Columbia Journalism School din New York, a declarat că în SUA există o cerere enormă pentru știri imparțiale sau nealiniate.

Dar ea a spus că BBC ar putea avea dificultăți dacă Trump își va continua demersurile. Administrația sa ar putea exercita presiuni prin limitarea accesului BBC la conferințele de presă și supunerea acestuia unui control mai strict din partea autorităților de reglementare.

„Întrebarea mai importantă va fi: câtă presiune dorește să exercite Donald Trump?”, a spus ea.

Oficialii pot exercita presiuni în diverse moduri

Săptămâna trecută, Comisia Federală de Comunicații din SUA (FCC) a scris BBC-ului despre „comportamentul său înșelător” și posturilor de știri americane NPR și PBS pentru a le întreba dacă au difuzat imaginile.

În India, BBC a fost supusă unor controale fiscale și a primit o amendă pentru presupuse încălcări ale legislației valutare după ce a difuzat în 2023 un documentar despre rolul prim-ministrului Modi în timpul revoltelor mortale dintre hinduși și musulmani din 2002.

Susținătorii spun că guvernul trebuie să apere BBC, după ce prim-ministrul Keir Starmer a îndemnat-o să-și pună ordine în propria ogradă. Ei citează sondaje care arată că persoanele din străinătate care consumă producțiile BBC au o părere mai pozitivă despre Marea Britanie.

„O singură greșeală nu este ceea ce stă la baza reputației BBC”, a declarat Mary Hockaday, fostă controlor al BBC World Service English și master al Trinity Hall, Cambridge.

