Unul dintre cei mai decorați foști ofițeri de poliție din Italia a ajuns în centrul unui scandal uriaș peninsulă, după ce anchetatorii l-au acuzat de distrugerea probelor legate de un asasinat mafiot notoriu, scrie The Times. Totul a culminat însă cu decesul său, anunțat în această dimineață.

Gianni De Gennaro, în vârstă de 78 de ani, a fost găsit mort în casa sa. Presa italiană spune că este vorba de suicid. El a condus poliția națională, serviciile de informații și a contribuit la arestarea a zeci de șefi ai Cosa Nostra, și era acuzat de obstrucționarea anchetei privind asasinarea prin atentat cu mașină-capcană a magistratului Paolo Borsellino, la Palermo, în 1992.

Magistrații din Sicilia susțin că De Gennaro l-a împiedicat pe un trădător al mafiei, Totuccio Contorno, să depună mărturie la momentul respectiv și că, în ultimele luni, a distrus documente esențiale pe măsură ce anchetatorii se apropiau de el. „Am distrus totul”, ar fi spus De Gennaro despre documente într-o conversație interceptată.

Această anchetă este cea mai recentă care vizează stabilirea dacă funcționari ai statului au interferat cu ancheta privind asasinatele mafiote ale lui Borsellino și ale colegului său, magistratul Giovanni Falcone, care fusese aruncat în aer în mașina sa în Sicilia cu câteva săptămâni mai devreme.

Gianni De Gennaro Foto: Profimedia

Șeful Cosa Nostra de la acea vreme, Toto Riina, ordonase asasinatele în cadrul unei campanii de atentate cu bombă menite să forțeze guvernul italian să relaxeze condițiile dure de detenție ale șefilor mafiei. Există acuzații persistente conform cărora poliția ar fi ascuns dovezi care indicau faptul că Falcone și Borsellino erau vizați și pentru că aflaseră de înțelegeri între mafie și politicieni de rang înalt, care ar fi putut chiar să fie complici la asasinate.

Magistrații care au dispus percheziționarea unor proprietăți legate de De Gennaro susțin că acesta a încercat să împiedice identificarea unor suspecți care se aflau „în afara” Cosa Nostra. Aceștia susțin că el a contribuit la ascunderea unui caiet roșu în care Borsellino nota detalii secrete ale anchetelor sale. Acesta a fost luat de pe cadavrul său în ziua în care a fost asasinat și nu a mai fost văzut de atunci.

Acuzațiile împotriva lui De Gennaro au șocat Italia, având în vedere că acesta a colaborat îndeaproape cu Falcone în anii 1980 pentru a demasca traficul de heroină al mafiei între Sicilia și Statele Unite. Acest trafic era uneori numit „Pizza Connection”.

Poreclit „Rechinul” pentru anchetele sale tenace, De Gennaro a contribuit la convingerea șefului Cosa Nostra, Tommaso Buscetta, să depună mărturie împotriva colegilor săi, iar De Gennaro a fost implicat în recrutarea altor trădători care au slăbit puternic Cosa Nostra.

Acum era acuzat de „deplastaggio”, termenul italian care se referă la plantarea de piste false pentru a deraia anchetele. Această practică este folosită de anchetatori corupți care încearcă să ascundă implicarea unor funcționari guvernamentali în asasinate și atacuri teroriste din Italia anilor ’70 și ’80.

Dezbaterea privind identitatea politicienilor care ar fi putut sta în spatele morții lui Falcone și Borsellino a contribuit la modelarea scenei politice italiene timp de peste 30 de ani.

Pentru cei de stânga, cazul dovedește că magistrații italieni sunt amenințați de politicieni corupți care încearcă să le limiteze independența și chiar să conspire cu infractori pentru a-i ucide, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Falcone și Borsellino.

În tabăra de dreapta italiană, fostul prim-ministru Silvio Berlusconi, acum decedat, a replicat că magistrații de stânga îl hărțuiau din motive ideologice. Giorgia Meloni, actualul prim-ministru, a încercat fără succes în acest an să le taie aripile magistraților printr-un referendum pe care l-a pierdut.

Mattia Feltri, comentator al rețelei de ziare QN din Italia, a susținut că magistrații țării nu au ieșit neapărat din afacerea Borsellino cu o reputație strălucitoare.

„Magistrații au susținut mărturia unui hoț mărunt, Vincenzo Scarantino, care a depus mărturie despre uciderea lui Borsellino, mărturie care s-a dovedit a fi falsă și smulsă prin bătaie”, a spus el. „Deci, s-au lăsat magistrații pradă practicii de «depostaggio»?”

Editor : B.E.