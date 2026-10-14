Scandalul care a zguduit cea mai înaltă instanță din Brazilia și care ar putea readuce familia Bolsonaro la putere: „S-a autodistrus”

În fața unei mulțimi de mii de susținători de extremă dreapta adunați la Sao Paulo pe 7 septembrie, de Ziua Independenței Braziliei, senatorul Flavio Bolsonaro s-a concentrat mai puțin pe adversarul său din alegerile prezidențiale, președintele de stânga Luiz Inacio Lula da Silva, și mai mult pe cineva care nici măcar nu candidează, notează The Guardian.

„Oricine votează pentru Lula votează pentru Alexandre de Moraes”, a strigat Bolsonaro, referindu-se la judecătorul Curții Supreme cu capul ras, pe care Elon Musk l-a descris odată drept „Voldemort”.

Deși Lula nu l-a numit pe Moraes în funcția de judecător, susținătorii lui Bolsonaro i-au asociat pe cei doi încă de când judecătorul a prezidat procesul în care tatăl senatorului, fostul președinte Jair Bolsonaro, a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat.

Acum, cu doar câteva zile înainte de turul al doilea al alegerilor, din 25 octombrie, Moraes se află din nou în centrul unui scandal prezidențial – unul despre care Lula crede că l-ar fi putut ajuta pe Flavio Bolsonaro să-l depășească și să devină favoritul în cursă. Judecătorul, cândva aclamat drept „salvatorul” democrației pentru că l-a ținut în frâu pe Jair Bolsonaro, ar fi putut acum să contribuie la pregătirea terenului pentru revenirea familiei la putere.

Scandalul a început cu o anchetă a poliției, care a descoperit că firma de avocatură a soției lui Moraes avea un contract în valoare de aproximativ 20 de milioane de lire sterline cu Daniel Vorcaro, bancherul acuzat că a orchestrat cea mai mare fraudă bancară din Brazilia. Au ieșit la iveală și mesaje text care sugerează o relație strânsă între Moraes și Vorcaro, deși judecătorul neagă autenticitatea acestor mesaje.

Anchete ulterioare au dezvăluit că cel puțin alți patru judecători aveau legături cu bancherul compromis, ceea ce înseamnă că jumătate dintre cei 10 judecători actuali ai curții au fost implicați în scandal.

Criza a atins punctul culminant luna trecută, cu un schimb violent de insulte între Moraes și un alt judecător în cadrul unei ședințe de judecată televizate. Au urmat o serie de hotărâri în care cei doi – precum și alți judecători aliniați cu fiecare dintre părți – și-au contrazis reciproc deciziile, dominând dezbaterea publică timp de săptămâni întregi.

Lula, a doua zi după ce a pierdut primul tur, a atribuit parțial rezultatul său slab faptului că a trebuit să „poarte pe umeri… promiscuitatea” Curții Supreme, într-o declarație pe care mulți observatori politici au considerat-o o încercare a președintelui de a se distanța de criză. Coordonatorul său de campanie, Edinho Silva, a afirmat că, „în ochii societății… [Lula] a plătit prețul pentru acel prejudiciu instituțional”.

Deși analiștii indică o serie de motive care explică avansul extremei drepte, de la îndatorarea gospodăriilor până la o simplă preferință pentru Flavio Bolsonaro, mulți sunt de acord că această criză din cadrul Curții Supreme a jucat un rol decisiv, în special în rândul alegătorilor indeciși care, într-un context în care electoratul este, în general, împărțit între două blocuri de dimensiuni similare – unul de stânga și unul de dreapta –, sunt cei care, în ultimă instanță, decid rezultatul alegerilor.

„Este vorba de oameni care considerau că, la fel cum văd Congresul, și cea mai înaltă instanță a țării a devenit coruptă. Acest lucru a adâncit apatia în rândul unora care, în alte condiții, ar fi votat pentru Lula și a alimentat sentimentul antisistem care hrănește extrema dreaptă”, a declarat Camila Rocha, politolog care studiază noua dreaptă braziliană și care a petrecut ultimele luni intervievând alegători indeciși.

„Am întrebat oamenii despre criza din sistemul judiciar, iar ei ne-au răspuns: «Totul este foarte confuz, dar un lucru știm cu siguranță: marele răufăcător este Alexandre de Moraes»”, a spus ea. „Tocmai judecătorul care l-a trimis în închisoare pe Jair Bolsonaro apare acum, în ochii acestor oameni, ca fiind marele corupt și principalul răufăcător”.

Conrado Hubner Mendes, profesor de drept constituțional la Universitatea din Sao Paulo și unul dintre cei mai importanți specialiști în domeniul Curții Supreme, a afirmat că Moraes s-a pus singur în această situație „asumându-și rolul de protagonist eroic”.

Judecătorul a blocat unele dintre măsurile luate de Jair Bolsonaro pe durata mandatului său și a stârnit furia unor personalități de extremă dreapta, precum Elon Musk și Donald Trump. Statele Unite au mers până la a-i impune sancțiuni, într-o mișcare percepută pe scară largă ca o încercare de a se amesteca în procesul lui Jair.

Luni, Moraes i-a permis lui Flavio Bolsonaro să reia vizitele la tatăl său, după o interdicție de 90 de zile impusă în iulie, când senatorul a citit cu voce tare o scrisoare a tatălui său, pe care Moraes a considerat-o o încălcare a interdicției impuse lui Jair Bolsonaro privind utilizarea rețelelor sociale.

Specialiștii în drept și unii reprezentanți ai stângii braziliene, deși recunosc rolul decisiv al lui Moraes în procesul privind lovitura de stat, au criticat totodată mai multe dintre celelalte hotărâri ale sale, considerându-le autoritare.

„Și-a asumat o responsabilitate uriașă, iar acum a aruncat-o la gunoi în cel mai mediocru mod cu putință, prin acest presupus caz de corupție”, a declarat Mendes.

„O instanță care a devenit deja coruptă”

Deși a recunoscut existența contractului dintre firma de avocatură condusă de soția sa, Viviane Barci de Moraes, și bancherul căzut în dizgrație – a cărui valoare este extrem de mare după standardele firmelor de avocatură braziliene –, Moraes a negat orice faptă ilicită. El a afirmat că nu s-a pronunțat niciodată asupra vreunui caz în care să fie implicat Vorcaro și că, prin urmare, nu exista niciun conflict de interese.

Vorcaro se află în spatele gratiilor de când a fost arestat în noiembrie, în timp ce se pregătea să urce la bordul unui avion privat care urma să-l ducă de la Sao Paulo la Malta. El este acuzat că a condus, prin intermediul băncii sale, Banco Master, o schemă care a implicat strângerea agresivă de fonduri, randamente nerealiste și bilanțuri falsificate, ceea ce a dus la o pierdere estimată la 9 miliarde de lire sterline, o mare parte din această sumă provenind din fonduri publice și din economiile pensionarilor.

Mesajele text extrase din telefonul lui Vorcaro arată că, cu două zile înainte de arestarea sa, bancherul a întrebat o persoană pe care poliția a identificat-o ulterior ca fiind Moraes: „Crezi că… ar trebui să plec [din țară]?”. Moraes neagă că ar fi fost destinatarul mesajului și îl acuză pe un coleg judecător, Andre Mendonca, numit de Jair Bolsonaro, că a folosit poliția împotriva sa din motive electorale, presupus pentru a favoriza campania lui Flavio.

Mendonca este unul dintre ceilalți patru judecători suspectați că ar avea legături cu Vorcaro. Se spune că un institut înființat de acesta ar fi contractat un împrumut de 800.000 de lire sterline de la unul dintre asociații bancherului, deși el susține că suma a fost deja rambursată. În cazul celorlalți judecători, anchetatorii au descoperit legături care variază de la un contract în valoare de 64 de milioane de lire sterline până la o presupusă participație într-un fond care a primit 5,2 milioane de lire sterline de la Vorcaro. Toți neagă că ar fi comis vreo ilegalitate.

Până vineri, nicio informație nu îl asociase pe Lula cu acest scandal, moment în care revista Veja a relatat că Vorcaro ar fi afirmat că a plătit 4,5 milioane de lire sterline pentru a finanța un documentar realizat de Oliver Stone în 2024 despre președinte. Poliția federală și Parchetul au precizat însă că bancherul nu a făcut această afirmație și nici nu a prezentat dovezi în sprijinul acesteia în cadrul mărturiei sale. Lula a negat că ar fi primit bani de la bancher.

Flavio Bolsonaro este anchetat în legătură cu soarta a 20 de milioane de lire sterline pe care a fost surprins într-o înregistrare în timp ce îi cerea lui Vorcaro să le pună la dispoziție pentru un film biografic despre tatăl său. Una dintre ipoteze este că banii au servit la acoperirea cheltuielilor de întreținere și de călătorie ale fratelui său, fostul congresman Eduardo Bolsonaro, în timpul exilului său voluntar în SUA, unde a făcut lobby împotriva lui Lula pe lângă administrația Trump. Senatorul a afirmat că toți banii au fost folosiți pentru finanțarea filmului, care încă nu are o dată de lansare.

Pe lângă avantajul lui Flavio Bolsonaro, victoria zdrobitoare a extremei drepte a asigurat un congres și mai conservator în 2027, inclusiv majoritatea necesară în Senat pentru a iniția procedura de destituire a judecătorilor Curții Supreme – o cerere susținută de susținătorii tatălui său încă de când fostul președinte a fost condamnat.

„Odată cu acest scandal, judecătorii i-au oferit mișcării bolsonariste ceva ce încă nu avea: o infracțiune care să justifice demiterea lor prin procedura de destituire”, a declarat Mendes. „O instanță care ignoră conflictele de interese și se implică în relații cu puterea politică și economică este o instanță care a devenit deja coruptă”.

Chiar dacă niciun judecător nu va fi destituit, în cazul în care Bolsonaro va câștiga alegerile, el ar putea avea dreptul să ocupe patru locuri pe măsură ce judecătorii se vor pensiona în timpul mandatului său, ceea ce ar face ca cel puțin șase dintre cei 11 membri ai curții să fie numiți fie de el, fie de tatăl său.

„Ne putem aștepta la o instanță complet supusă guvernului”, a spus Mendes, adăugând că separarea puterilor ar fi pusă în pericol și că judecătorii înșiși poartă o parte din responsabilitate.

„În cele din urmă, instanța a făcut singură ceea ce presupune un proiect autocratic – și s-a autodistrus”.

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Editor : A.M.G.