Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu

Alpiniștii știu că Everestul prezintă multe pericole. Există cascada de gheață Khumbu, cu seracurile sale care se prăbușesc și crevasele adânci. Există zona morții de la 8.000 de metri, unde fiecare pas este o realizare, iar corpul uman se deteriorează încet. Există creasta vârfului în sine, cu urcușul îngust pe stânca abruptă. Dar acum autoritățile nepaleze au identificat un nou pericol, și nu este unul cu care s-au confruntat exploratori legendari precum Sir Edmund Hillary, primul care a ajuns pe „acoperișul lumii”, și Tenzing Norgay, șerpașul nepalez care l-a însoțit în reușita istorică, scrie The Times, care continuă cu o întrebare pentru alpiniști: Ar putea ghidul tău să-ți dea în secret bicarbonat de sodiu, pentru ca tu să fii transportat cu elicopterul ca fiind bolnav, ca parte a unei escrocherii cu asigurări?

Pe măsură ce începe sezonul de alpinism pe Everest, anchetatorii au descoperit ceea ce spun că este o vastă rețea criminală pe acoperișul lumii. Poliția susține că piloții de salvare cu elicopterul facturează sistematic zboruri care nu au avut loc, medicii facturează proceduri care nu au fost efectuate și — în unele cazuri — alpiniștii și drumeții suferă de „rău de altitudine” care are mai mult de-a face cu ceea ce li s-a pus în mâncare decât cu altitudinea în sine.

Everestul este, în zilele noastre, din ce în ce mai accesibil. Cu telefoanele prin satelit, mesajele nu mai trebuie transmise pe jos până la cea mai apropiată stație radio, așa cum se întâmpla când ziarul britanic The Times a primit raportul primei ascensiuni reușite. Locuitorii din Namche Bazaar nu mai trebuie să se încălzească punându-și cartofi fierbinți sub axile, așa cum au făcut-o când i-au întâmpinat pe Hillary și Tenzing în 1953 — există electricitate până la începutul traseului.

Anul acesta va fi la fel de aglomerat ca oricare altul. Pentru perioada principală de ascensiune din primăvară, autoritățile nepaleze se așteaptă la aproape 500 de alpiniști, iar echipele de „doctori ai căderilor de gheață” care pregătesc traseul instalează deja corzile fixe și scările. Alte câteva mii de persoane se vor angaja în drumeția către tabăra de bază.

Dar, în ciuda tuturor îmbunătățirilor logistice de la prima încercare reușită, există un grup căruia încă îi este greu să acționeze pe cel mai înalt munte din lume: auditorii. Având în vedere comunicațiile sporadice, ferestrele meteorologice scurte și necesitatea luării unor decizii rapide, transporturile cu elicopterul sunt adesea comandate înainte ca o companie de asigurări să le poată autoriza.

Poliția nepaleză afirmă că acest lucru a creat o oportunitate. Între 2022 și 2025, au existat peste 300 de salvări false confirmate, ceea ce a dus la o fraudă de aproape 20 de milioane de dolari. Poliția a declarat că, pentru a combate acest fenomen, a formulat 33 de acuzații, unele în temeiul legilor în vigoare privind crima organizată.

Conform anchetei din Kathmandu Post, „mecanismul escrocheriei cu salvări false este simplu: se înscenează o urgență medicală, se cheamă un elicopter, se internează un turist în spital și se depune o cerere de despăgubire care nu are aproape nicio legătură cu ceea ce s-a întâmplat de fapt.”

Salvarea cu elicopterul este deosebit de importantă. Dacă mai mulți drumeți pot fi urcați în același zbor, dar fiecăruia i se facturează costul integral, atunci asta valorează instantaneu mii de dolari.

Una dintre cele mai simple modalități de a realiza acest lucru este ca drumeții care au ajuns la tabăra de bază să fie convinși de ghizi că au nevoie de o coborâre cu elicopterul. Se crede că unii nu sunt deloc bolnavi, dar li se spune să se prefacă, pentru o coborâre mai ușoară. Alții pot avea într-adevăr rău de altitudine — acest lucru este obișnuit la tabăra de bază, care este mai înaltă decât Mont Blanc din Alpi — dar pentru majoritatea va trece cu odihnă și o coborâre treptată.



În schimb, ghizii lor îi sperie, făcându-i să creadă că trebuie să fie salvați.

Dacă boala falsă sau minoră nu dă rezultatele dorite, există o a treia opțiune: boala indusă. Anchetatorii susțin că, în unele cazuri, medicamentele au fost administrate în mod deliberat incorect pentru a induce semne de rău de altitudine, sau că praful de copt a fost amestecat în mâncare pentru a-i face pe turiști să se simtă rău.

Primele indicii privind o rețea de salvări false au apărut în 2018, când a fost dezvăluită și de Kathmandu Post. Acest lucru a dus la o anchetă a guvernului și la un raport de 700 de pagini. Dar anul trecut, biroul central de anchetă al poliției din Nepal a redeschis dosarul și a concluzionat că, dacă s-a întâmplat ceva, situația s-a înrăutățit, ceea ce a dus la recentele acuzații în masă.

Într-o țară care se mândrește cu tradiția sa alpinistică, aceste dezvăluiri au fost deosebit de rușinoase. Manoj Kumar KC, inspectorul general adjunct care face parte din echipa de anchetă, a declarat că „aceștia au pătat imaginea țării”.

Cu toate acestea, țara și alpinistii care o vizitează așteaptă cu nerăbdare noul sezon. Există câteva săptămâni scurte în care vremea este suficient de caldă și de uscată pentru o ascensiune pe Everest. Expedițiile sosesc deja în Kathmandu, sperând să profite de această fereastră.

Printre încercările de mare anvergură din acest an se numără cea a lui Oliver Foran, un alpinist australian care intenționează să înregistreze cel mai rapid timp de la nivelul mării până la vârf. Când va ajunge la tabăra de bază, după ce a pedalat de la Oceanul Indian, Foran va găsi o birocrație a Everestului cu reglementări mai stricte și proceduri mai riguroase. Printre schimbări — care includ un proces de autorizare simplificat — se numără cerința ca toate operațiunile de salvare să fie raportate oficial atât departamentului de turism, cât și poliției turistice.

Himal Gautam, director la Departamentul de Turism, a declarat că aceasta este una dintre măsurile prin care încearcă să restabilească spiritul alterat al alpinismului, în umbra celui mai faimos munte dintre toți. „Sperăm că de data aceasta vor respecta regulile.”

