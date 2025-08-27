Live TV

Scandalul diplomatic Paris-Tel Aviv continuă. Emmanuel Macron îl taxează dur pe Benjamin Netanyahu: „Ați jignit întreaga Franță”

Data publicării:
Macron Meets With Netanyahu - Jerusalem, Israel - 24 Oct 2023
Președintele francez Emmanuel Macron și premierul israelian Benjamin Netanyahu. Foto: Profimedia Images

Preşedintele francez Emmanuel Macron a lansat critici dure la adresa premierului israelian Benjamin Netanyahu, pe care îl acuză că a „jignit întreaga Franţă” atunci când l-a acuzat că „alimentează focul antisemit” prin solicitarea sa de recunoaştere internaţională a statului Palestina, informează miercuri Le Monde.

„Aceste acuzaţii de pasivitate în faţa unui flagel pe care îl combatem cu toată forţa noastră sunt inacceptabile şi jignesc întreaga Franţă”, a menţionat Macron într-o scrisoare adresată lui Netanyahu şi publicată marţi de cotidianul francez Le Monde. El a subliniat că antisemitismul nu ar trebui să fie „subiect de instrumentalizare”.

Benjamin Netanyahu a declanşat o nouă criză cu Franţa după ce l-a acuzat pe Emmanuel Macron că „alimentează focul antisemit” prin planul său de a recunoaşte statul palestinian cu ocazia sesiunii anuale a Adunării Generale a ONU, în luna septembrie.

Într-o scrisoare datată 17 august şi adresată preşedintelui francez, Netanyahu s-a declarat „îngrijorat de creşterea alarmantă a antisemitismului în Franţa şi de lipsa de acţiuni decisive ale guvernului pentru a face faţă” acestei tendinţe.

„De la declaraţiile dumneavoastră publice ce atacau Israelul şi semnalau recunoaşterea unui stat palestinian, antisemitismul a crescut”, a afirmat şeful guvernului israelian.

Încă din 19 august, preşedinţia franceză a calificat această acuzaţie „eronată şi abjectă” şi a deplâns faptul că Macron a aflat despre ea din presă.

„Faptele antisemite din ţara noastră vin de departe, au fost alimentate mult timp de extrema dreaptă şi încă sunt alimentate de extrema dreaptă care esenţializează comunitatea evreiască şi susţine ura contra acesteia din urmă”, a accentuat preşedintele francez.

Macron apreciază că iniţiativa sa diplomatică în favoarea unei recunoaşteri a statului Palestina reprezintă o „mână întinsă” Israelului pentru o „pace durabilă” în regiune şi respinge orice acuzaţie de sprijin acordat mişcării islamiste palestiniene Hamas.

Şeful statului francez mai cere „încetarea recolonizării ilegale şi nejustificate a Cisiordaniei şi sesizarea mâinii întinse de partenerii internaţionali dispuşi să lucreze pentru un viitor al păcii, securităţii şi prosperităţii pentru Israel şi regiune”.

În opinia sa, „statul palestinian trebuie să constituie sfârşitul Hamas”.

„Aceasta este astăzi singura manieră de a eradica în mod real Hamas şi de a evita ca tineretul israelian să se consume într-un război permanent, devastator pentru palestinienii din Gaza, dar şi pentru Israel şi întreaga regiune”, a afirmat Emmanuel Macron.

Un total de 504 acte antisemite au fost recenzate în Franţa în perioada ianuarie - mai 2025, conform datelor furnizate de Ministerul de Interne francez, în scădere cu 24% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, dar în creştere cu 134% comparativ cu perioada similară din 2013. 

