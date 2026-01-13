Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari

Decăderea celui mai cunoscut cuplu de influenceri din Italia – Chiara Ferragni și Federico Lucia (Fedez) – în urma unui scandal de fraudă legat de vânzarea unui desert tradițional de Crăciun, a captat atenția întregii țări, atrăgând reacții aprinse chiar și din partea prim-ministrei Giorgia Meloni și a adjunctului ei, Matteo Salvini.

Chiara Ferragni era văzută cândva drept „Kim Kardashian a Italiei”, ea fiind una dintre cele mai cunoscute influencerițe din lumea modei din Italia și o favorită a activiștilor de stânga. Acum, ea riscă o posibilă pedeapsă cu închisoarea în urma așa-numitului scandal Pandorogate.

Ferragni este acuzată că a promovat produse susținând că veniturile obținute din vânzarea acestora vor fi folosite în scopuri caritabile, în timp ce ea își însușea profiturile.

Procesul ei a început în luna noiembrie, iar verdictul este așteptat pe data de 14 ianuarie. Procurorii au cerut o pedeapsă de 20 de luni de închisoare.

Fostul ei soț, Federico Lucia, un rapper cunoscut sub numele de scenă Fedez, nu a fost acuzat în acest caz, dar relația sa cu Ferragni s-a prăbușit în mod spectaculos.

Înainte de scandalul Pandorogate, Ferragni și Fedez au reușit să pună bazele unui „imperiu milenial” unic în Italia, combinând moda, antreprenoriatul, activismul și divertismentul într-o singură mașinărie de influență extrem de profitabilă. Foto: Profimedia Images

Meloni îi critică pe influenceri, Salvini le ia apărarea

Chiar și înainte de începerea procesului, cazul a fost unul politic. Cele două vedete erau cunoscute pentru cauzele progresiste pe care le susțineau la început, precum combaterea discriminării și apărarea drepturilor comunității LGBTQ+, dar și pentru strângerea de fonduri pentru unitățile de terapie intensivă în timpul pandemiei de COVID-19.

Imediat ce scandalul a explodat, Giorgia Meloni a criticat-o imediat pe Ferragni, despre care a spus că nu este un model de urmat.

„Adevăratele modele nu sunt influencerii care fac o grămadă de bani promovând cozonaci scumpi care ar trebui să fie vânduți în scopuri caritabile”, a spus Meloni în timpul unui eveniment organizat în 2023 de partidele de extremă dreapta din Italia.

Câteva luni mai târziu, în 2024, Meloni a introdus o lege – „legea Ferragni” – care vizează direct influencerii suspectați că și-au indus în eroare fanii folosind tactici de promovare ostentative.

Giorgia Meloni a criticat-o pe Ferragni imediat după izbucnirea scandalului Pandorogate: „Adevăratele modele nu sunt influencerii care fac o grămadă de bani promovând cozonaci scumpi care ar trebui să fie vânduți în scopuri caritabile”. Foto: Profimedia Images

În schimb, vicepremierul Matteo Salvini, liderul partidului populist Liga, i-a luat apărarea lui Ferragni și a spus că este „șocat” de „răutatea și ranchiuna” îndreptate împotriva influenceriței și a familiei acesteia.

Cu toate că a fost cândva un activist progresist și critic deschis al extremei drepte italiene, Fedez a fost luat sub umbrela dreptei politice din Italia. El a apărut de curând alături de figuri importante ale partidelor de dreapta, inclusiv europarlamentarul Roberto Vannacci, din partea Ligii lui Salvini.

Fedez l-a lăudat chiar pe Salvini, despre care a spus că este una dintre puținele figuri publice care au ținut legătura cu rapperul de 36 de ani în perioada dificilă după divorțul de Ferragni.

Ferragni și Fedez au pus bazele unui „imperiu milenial” unic în Italia

Înainte de scandalul Pandorogate, Ferragni și Fedez au reușit să pună bazele unui „imperiu milenial” unic în Italia, combinând moda, antreprenoriatul, activismul și divertismentul într-o singură mașinărie de influență extrem de profitabilă.

Ferragni, care a studiat dreptul, a lansat blogul „The Blonde Salad” în 2009 împreună cu partenerul ei de la acea vreme. Până în 2016, blogul a evoluat într-o revistă de lifestyle și o platformă de comerț electronic unde Ferragni își vindea produsele.

Casele de modă au remarcat ascensiunea ei, iar Ferragni a început să apară în primele rânduri la marile prezentări de modă, a obținut colaborări foarte profitabile și a devenit un studiu de caz la Harvard Business School.

Ferragni a strâns 28 de milioane de urmăritori pe Instagram, iar brandul ei Fenice era evaluat la 82 de milioane de dolari în 2023, potrivit revistei Forbes.

Ferragni a câștigat peste 1 milion de euro din campania de caritate care era menită să strângă fonduri pentru un spital de copii din Torino. Foto: Profimedia Images

Evoluția lui Fedez a fost diferită. El era un maestru al „interceptării schimbărilor culturale din Italia”, a explicat Francesco Oggiano, jurnalist și expert în comunicare digitală și politică.

Fedez era deja un rapper cunoscut când s-a reinventat ca activist politic. El a început să conteste deciziile luate de Meloni, a scris cântecul oficial al Mișcării Cinci Stele în 2014 și s-a folosit de aparițiile sale televizate în cadrul Festivalului de Muzică de la Sanremo ca să îi critice pe politicienii de dreapta.

Când Ferragni și Fedez s-au cunoscut, în 2016, relația lor a devenit rapid un brand în sine. Nunta lor din 2018 a fost un eveniment mediatizat și plin de contracte de sponsorizare. Viața lor personală a devenit un reality show spectaculos și meticulos pregătit urmărit de milioane de oameni.

Strategia lor a funcționat. „Italiei i-au lipsit mereu cuplurile regale”, a explicat Oggiano pentru Politico. Țara s-a amăgit cu iluzia că Ferragni și Fedez ar fi „cuplul perfect” și a contribuit la crearea acestui mit prin urmărirea constantă a vieții cuplului.

În același timp, cei doi au promovat diverse cauze progresiste în opoziție cu viziunea naționalistă tradițională și catolică a țării. Ferragni și Fedez nu erau politicieni, dar influența lor rivaliza cu cea a politicienilor care se confruntau cu un peisaj mediatic în schimbare.

Vicepremierul Matteo Salvini, liderul partidului populist Liga, i-a luat apărarea lui Ferragni și a spus că este „șocat” de „răutatea și ranchiuna” îndreptate împotriva influenceriței și a familiei acesteia. Foto: Profimedia Images

O cădere spectaculoasă în dizgrație

Politicile progresiste promovate inițial de cei doi au făcut ca Pandorogate să fie o cădere în dizgrație cu atât mai spectaculoasă.

Ferragni a încheiat un parteneriat cu Balocco, o companie alimentară specializată în produse de cofetărie, pentru a promova un tip de cozonac „pandoro” în ediție limitată, cu scopul de a susține spitalul de copii Regina Margherita din Torino.

Mesajul era simplu: cumpără pandoro ca să susții cercetarea medicală în lupta contra cancerului.

Dar înțelegerea nu avea nicio legătură cu vânzarea produsului. Balocco a donat cu câteva luni înainte o sumă fixă de 50.000 de euro, în timp ce Ferragni primea un comision pentru această campanie. Până și spitalul a înțeles greșit cum funcționa mai exact campania.

Autoritatea pentru Concurență din Italia (AGCM) a ajuns apoi la concluzia că ambalajele, comunicatele de presă și postările de pe rețelele sociale au creat impresia înșelătoare că cei care cumpărau produsele susțineau în mod direct campania de caritate.

În realitate, niciun procent din vânzări nu era donat, iar companiile lui Ferragni au câștigat peste 1 milion de euro din această campanie. Ferragni și Balocco au fost amendați cu peste 1,4 milioane de dolari.

Până în 2025, scandalul s-a transformat într-un caz penal, iar Ferragni a fost acuzată de fraudă pentru că ar fi stârnit așteptări false din partea cumpărătorilor.

Procurorul general a acuzat-o pe Ferragni că „s-a folosit” de campania de strângere de fonduri din vânzarea de cozonaci pandoro „pentru a-și crește imaginea” și că i-a înșelat pe clienți. Colaj foto: Profimedia Images / Instagram

Fedez a lansat un podcast, Ferragni a ales calea tăcerii

Pentru inamicii ei politici, Pandorogate era o strategie de marketing mascată sub forma unui act de caritate. Procurorul general a spus că Ferragni „s-a folosit” de campanie „pentru a-și crește imaginea”.

În timp ce Fedez a ales să scrie o carte autobiografică și să lanseze un podcast în care îi invită de multe ori pe unii dintre cei mai cunoscuți politicieni, artiști și influenceri de dreapta din Italia, Ferragni a ales calea tăcerii.

Problemele legale, lovitura de imagine și retragerea companiilor cu care Ferragni avea contracte de colaborare au lăsat-o, în mare parte, în afara atenției publicului.

Brandul celor doi, care presupunea optimism antreprenorial și activism progresist, s-a evaporat. Ferragni a plătit mai scump decât Fedez.

„Trebuie să alegi între atenție și reputație. Unii oameni aleg reputația mai presus de orice, iar în momentul în care apare cel mai mic scandal, totul se prăbușește”, a spus Oggiano.

Editor : Raul Nețoiu