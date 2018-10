Scandalul ridicol pe care l-a iscat o femeie din New York, după ce a acuzat un băiat de culoare, de 9 ani, că a hărțuit-o sexual

O femeie care a sunat la 911 ca să acuze un băiat de 9 ani, de culoare, că a atins-o într-un mod nepotrivit într-un magazin alimentar din Brooklyn, New York, a iscat un adevărat scandal pe rețelele de socializare, sctie The New York Times.

Teresa Klein a acuzat un copil de 9 ani de hărțuire sexuală (Foto: captură Facebook)

Femeia a fost criticată și ridiculizată pentru atitudinea ei. Aceasta a fost botezată „Cornerstone Caroline” (n.r. Caroline de la colțul străzii) de către internauți și dată ca exemplu în discuțiile despre persoane albe hiper-sensibile care sună la poliție să raporteze persoane de culoare pentru cele mai stupide motive.

Vineri, însă, criticile s-au intensificat, pentru că proprietarii alimentarei au făcut publice imaginile de pe camera de supraveghere. Pe aceste imagini se vede clar că rucsacul pe care îl purta copilul în spate a fost cel care s-a frecat, dintr-o greșeală, de posteriorul femeii.

Incidentul a ajuns în atenția publicului după ce reacția exagerată a Teresei Klein a fost filmată de Jason Littlejohn, care locuiește în zonă. Imaginile au fost vizionate de 7,2 milioane de ori de miercuri până azi la prânz.

„Am fost hărțuită sexual de un copil. Copilul m-a prins de fund, iar ea (n.r. mama) a decis să țipe la mine”, spune Klein pe filmare, în timp ce vorbea cu autoritățile americane. Băiatul, care are în jur de 9 ani, a izbucnit în hohote de plâns. La fel și sora lui mai mică. Cei doi se aflau în magazin, alături de mama lor.

Incidentul a avut loc miercuri, iar vineri Klein s-a întors la magazin, pentru a-și întâlni vecinii care o criticau și pentru declarații în fața presei. După ce a văzut imaginile de pe camera de înregistrare, aceasta i-a cerut public scuze copilului și a spus că este dispusă să se întâlnească cu mama băiatului.

Teresa Klein neagă însă că a acționat din rasism și spune că mama băiatului a fost agresivă, acesta fiind motivul pentru care a sunat la 911.

