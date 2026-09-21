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Schimb de replici între fratele prinţesei Diana şi Palatul Buckingham. Regele Charles, acuzat de „manipulare psihologică”

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Prințesa Diana și Prințul Charles
Foto: Profimedia
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Fratele prinţesei Diana, Charles Spencer, l-a acuzat duminică pe regele Charles al III-lea că a încercat să prezinte relatarea sa despre moartea surorii sale ca fiind rodul unei memorii afectate de doliu.

„Nu se întâmplă în fiecare zi să te trezeşti şi să afli că regele a încercat să te facă să pari o persoană ale cărei amintiri nu sunt de încredere”, a declarat Charles Spencer pentru ziarul Mail on Sunday.

Charles Spencer a folosit termenul „gaslighting”, o expresie din limba engleză care desemnează o formă de manipulare psihologică menită să determine o persoană să se îndoiască de propriile percepţii, amintiri sau judecată.

Astfel, el a relansat o dispută declanşată de un comunicat rar al Palatului Buckingham, în contextul în care cartea sa dedicată surorii sale mai mari, „Swan Song: Diana, My Sister” („Diana, sora mea: cântecul lebedei”), va fi lansată marţi.

Răspunzând joi la afirmaţiile conţinute în carte, un purtător de cuvânt al palatului a declarat că regele, în vârstă de 77 de ani, „este conştient că durerea provocată de pierderea unei surori poate întuneca raţiunea, poate afecta judecata şi poate influenţa amintirile într-un mod pe care ceilalţi nu îl percep, chiar şi la mulţi ani după o astfel de pierdere”.

Această reacţie a venit în urma publicării de către Daily Mail a unei afirmaţii senzaţionale cuprinse în fragmente din memoriile sale. Charles Spencer povesteşte că Charles, pe atunci prinţ de Wales, i-ar fi spus la telefon, la scurt timp după moartea Dianei, în 1997: „Stai liniştit, o vom uita în curând”.

Potrivit lui, Charles avea atunci o voce „euforică, aproape ameţită, de parcă ar fi câştigat la loterie”.

Aristocratul în vârstă de 62 de ani a declarat pentru Mail on Sunday că afirmaţia regelui a fost „de o agresivitate uluitoare şi constituie o lovitură sub centură, deoarece, în esenţă, sugerează că am minţit, fără ca regele să poată infirma afirmaţiile mele”.

De asemenea, el a calificat-o drept o „imitaţie mediocră” a răspunsului dat de palat la acuzaţiile de rasism din cadrul familiei regale, formulate cu cinci ani în urmă de prinţul Harry şi soţia sa, Meghan, în cadrul unui interviu cu Oprah Winfrey. La acea vreme, palatul declarase că „amintirile pot diferi”.

Charles Spencer a lucrat ca jurnalist pentru televiziunea americană şi a scris mai multe cărţi dedicate istoriei, precum şi anilor petrecuţi la internat. El a moştenit domeniul familiei, unde este înmormântată Diana.

După moartea surorii sale, el a acuzat mass-media că are „sânge pe mâini” şi, în elogiul funerar rostit la înmormântarea acesteia, a promis că va veghea mereu asupra celor doi fii ai săi, William şi Harry.

Editor : Sebastian Eduard

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