Schimbare de ton la Damasc: Siria vrea un acord de securitate cu Israelul. Anunțul preşedintelui Ahmed Al-Sharaa

Siria urmăreşte să ajungă la un acord de securitate cu Israelul, a declarat duminică preşedintele sirian Ahmed al-Sharaa, într-un interviu acordat postului Al Jazeera, a consemnat Reuters. Potrivit liderului de la Damasc, o astfel de înţelegere ar putea deschide calea către o pace cuprinzătoare între cele două ţări, fără a compromite dreptul Siriei asupra Înălţimilor Golan, teritoriu pe care Israelul l-a cucerit de la Siria în războiul de şase zile din 1967 şi l-a anexat în 1981.



Al-Sharaa a precizat că ţara sa încearcă să implice un grup numeros de ţări pentru a exercita presiuni asupra Israelului în vederea adoptării unei politici mai echilibrate faţă de Siria. „Evităm să intrăm în confruntări”, a adăugat el.



La scurt timp după ce fostul preşedinte sirian Bashar al-Assad a fost înlăturat de forţele rebele care avansau sub conducerea lui Al-Sharaa, în decembrie 2024, trupele israeliene au pătruns în Siria şi au ocupat teritorii strategice. Trupe israeliene au intrat într-o zonă demilitarizată de pe teritoriul sirian, inclusiv pe versantul sirian al muntelui Hermon, care străjuieşte capitala Damasc, iar armata israeliană atacă cu regularitate ţinte în Siria pentru a distruge depozite de arme sau echipament militar. Israelul urmăreşte de asemenea să protejeze minoritatea religioasă druză din Siria, minoritate pe care o consideră un aliat.



Declaraţiile lui Al-Sharaa au coincis cu vizita în Siria a secretarului general al ONU, Antonio Guterres - prima vizită a unui şef al Naţiunilor Unite în această ţară din 2009 încoace. Acesta a subliniat într-o declaraţie publicată duminică pe platforma X că „încălcările de către Israel ale acordului privind dezangajarea forţelor din 1974 sunt inacceptabile şi trebuie să înceteze” şi a cerut respectarea suveranităţii, independenţei, unităţii şi integrităţii teritoriale a Siriei.

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Editor : C.A.