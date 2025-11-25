Sclavi sexuali și o „armată” de persoane fără adăpost: Cum plănuiau doi bărbați din Texas să pună stăpânire pe o insulă din Caraibe

Doi bărbați din Texas au pus la cale un plan bizar prin care să recruteze o „armată de mercenari” formată din persoane fără adăpost, cu care să invadeze și să cucerească o insulă din Haiti, potrivit procurorilor federali din SUA. Cei doi suspecți plănuiau să îi ucidă pe toți bărbații de pe insula Gonave și să oblige femeile și copiii să devină sclavi sexuali.

Gavin Rivers Weisenburg (21 de ani) și Tanner Christopher Thomas (20 de ani) au fost puși sub acuzare săptămâna trecută de un tribunal din Texas. Aceștia ar fi început să plănuiască invazia începând din august 2024.

Cei doi texani urmau să cumpere arme, muniție și un velier cu care să se deplaseze până pe insula cu aproximativ 100.000 de locuitori. Planul lor presupunea recrutarea unor persoane fără adăpost din zona metropolitană a capitalei Statelor Unite, Washington D.C., cu care să formeze o „armată de mercenari”, relatează The Independent.

Pentru a se pregăti să preia controlul asupra insulei Gonave, Weisenburg și Thomas au învățat limba creolă haitiană și s-au înscris în Academia de Pompieri din Texasul de Nord, respectiv în Forțele Aeriene ale Statelor Unite, pentru a dobândi aptitudinile necesare pentru a pune în aplicare marea lor schemă.

Insula Gonave se află la vest de capitala statului Haiti, Port-au-Prince, și are o populație de aproximativ 100.000 de oameni. Foto: Profimedia Images

După ce a fost dat afară din academie, Weisenburg a călătorit în Thailanda pentru a învăța să navigheze. Thomas a fost detașat inițial în Germania, dar a cerut apoi să fie transferat în statul american Maryland, potrivit New York Times.

Odată ce ar fi reușit să îi ucidă pe toți bărbații de pe insula Gonave, cei doi americani plănuiau să oblige toate femeile și copiii să devină sclavi sexuali pentru a-și îndeplini fanteziile lor de viol, conform rechizitoriului.

Weisenburg și Thomas au fost acuzați și de exploatarea sexuală a copiilor pentru producerea unui videoclip cu conținut sexual explicit în care era implicat un minor.

Dacă vor fi găsiți vinovați pentru plănuirea unor crime într-o țară străină, cei doi bărbați riscă să primească o pedeapsă cu închisoare pe viață, în timp ce acuzațiile privind producerea de pornografie infantilă poate fi pedepsită cu până la 30 de ani de închisoare.

Investigația a fost condusă de FBI, Biroul pentru Investigații Speciale al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite și poliția din Celina, Texas.

