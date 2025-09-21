Moartea lui Charlie Kirk a stârnit valuri de reacții, atât de la susținătorii săi, care l-au elogiat ca pe un mare orator și apărător al conservatorismului, cât și de la cei care i-au stat în față în dezbateri nu de puține ori tensionate. Studenți și profesori care s-au confruntat cu el prin campusuri universitare sau în emisiuni online descriu experiențe contradictorii: respect pentru abilitatea lui de a controla conversația, dar și critici pentru modul provocator și manipulator în care aborda dialogul.

În zilele de după uciderea sa, Charlie Kirk a fost amintit de aliații săi drept un mare orator. O frază luată dintr-un videoclip care a ajuns viral, în care Kirk vorbea despre munca vieții sale - „când oamenii încetează să mai vorbească, atunci apare violența” - a devenit emblematică pentru astfel de elogii, notează The Guardian.

Kirk a făcut un turneu prin campusurile universitare americane cu organizația sa conservatoare non-profit Turning Point USA, unde ridica un cort, o masă și un microfon, și dezbătea cu studenții. Scopul, spunea el, era să „salveze civilizația occidentală”, iar după moartea lui a fost prezentat ca un politician în devenire, un erou conservator care traversa diviziunile politice de dragul dialogului deschis.

Kirk aplica reguli de bază ale civilității în stilul său de dezbatere, întrebându-și oponenții cum se numesc și spunând că îi face plăcere să îi cunoască. Angrena tinerii în discurs politic într-o perioadă în care societatea era împărțită în tabere antagonice. Însă criticii lui contestă orice variantă a moștenirii sale care nu ia în calcul natura bigotă a argumentelor sale. De asemenea, analizează îndeaproape chiar stilul său de dezbatere.

„Nu intra în dezbateri ca să ajungă la consens”

„Nu cred că Charlie intra în dezbateri ca să ajungă la un consens sau să descopere adevărul”, a spus Mason, un doctorand de 26 de ani care a dezbătut cu Kirk în emisiunea Surrounded, toamna trecută. „Cred că Charlie intra în dezbateri ca să-și învingă adversarii verbal.”

Acest lucru îl făcea un adversar redutabil. „Cunoștea argumentele pentru aproape fiecare principiu conservator și chiar concept teologic, și a petrecut ani dezvoltând această abilitate, așa că era foarte bun la a schimba direcția discuției atunci când nu era în avantajul lui”, a spus Mason, care locuiește în Los Angeles.

Într-o dezbatere, Kirk a insistat asupra veridicității unei farse rasiste despre imigranții haitieni care ar fi mâncat animalele de companie ale vecinilor. În alta, a afirmat fals că termenul „făt” este „doar un cuvânt pentru o ființă umană”. Îi provoca pe studenți cu întrebări menite să trezească emoții puternice: „ce este o femeie?” și „ce este rasismul?” erau două teme dintre preferatele lui.

„La bază, dezbaterea ar trebui să fie un exercițiu academic, cu scopul de a fi corect și sincer în informațiile prezentate”, a spus Trent Webb, profesor de scriere și retorică și directorul echipei de dezbateri de la Hofstra University. „Într-o dezbatere de bună credință, scopul final este să se ajungă la consens. Dacă asta nu se întâmplă, mulți academicieni ar considera-o un exercițiu inutil.”

Clipuri cu milioane de vizualizări

După o dezbatere cu Kirk, clipurile erau postate pe rețelele sociale, atrăgând milioane de vizualizări. Pentru a-i celebra victoriile din dezbateri, Turning Point USA își titra videoclipurile pe YouTube astfel: „Charlie Kirk ÎL DISTRUGE pe studentul arogant care îl acuză de propagandă” sau „Studentul liberal nu poate răspunde la întrebarea simplă a lui Charlie Kirk.”

Hasan Piker, popularul streamer de stânga de pe Twitch, care era programat să dezbată cu Charlie Kirk mai târziu luna aceasta, a scris într-un eseu pentru New York Times că adversarul său ar fi fost un „expert” în a „profita de resentimentele oamenilor și a le redirecționa spre comunități vulnerabile”.

Totuși, mulți progresiști s-au înghesuit să dezbată cu el. Unii, precum un profesor de sociologie, chiar erau curioși să discute despre perspectivele economice ale tinerilor sub Donald Trump. La rândul său, Piker a spus pentru Slate că, deși „nu este un mare fan al formatului de dezbatere”, îl găsește „distractiv” și „mobilizator”.

Poate niciun forum nu s-a potrivit mai bine stilului lui Kirk decât platforma oferită de Jubilee Media, un canal YouTube care produce Surrounded, o „arenă” de dezbateri unde o persoană este înconjurată de un cerc de oponenți ideologici care încearcă să-i doboare pozițiile în runde rapide de dueluri verbale, reglementate de adevărate stegulețe roșii.

Naima Troutt: Replică virală pentru Charlie Kirk

„Puteai să simți că erai adversarul lui chiar și atunci când nu dezbăteai”, a spus Naima Troutt, o studentă de 22 de ani la film la University of Southern California. Ea a spus că studenții au primit câte 25 de dolari pentru participare la emisiune, care a adunat între timp peste 35 de milioane de vizualizări pe YouTube și a generat nenumărate clipuri virale.

Organizatoare de campus implicată în mișcarea Black Lives Matter și proteste pentru solidaritatea cu Palestina, Troutt nu știa cine era Kirk când a ajuns la filmări, lucru care a ajutat-o să-l vadă mai puțin ca pe o celebritate conservatoare și mai mult ca pe un bărbat cu care nu era de acord.

Troutt a stat de două ori pe „scaunul fierbinte” pentru a se confrunta cu Kirk pe teme precum viabilitatea fătului, calificările lui Harris pentru președinție și acțiunile afirmative. În cele din urmă, nu abilitatea retorică, ci o replică acidă a făcut-o pe Troutt o eroină a rețelelor de socializare: după ce Kirk a încercat un moment viral, spunând că „fetus” înseamnă „mică ființă umană” în latină, Troutt i-a numit zâmbetul autosatisfăcut „înfricoșător”.

„Zâmbetul e înfricoșător?”, a replicat Kirk, la care Troutt a răspuns: „Nu, zâmbetul tău, în mod special.” Replica i-a adus un articol în Interview magazine, care a prezentat-o drept „studenta care l-a făcut praf pe Charlie Kirk”.

Dezbateri online fără informații verificate

Webb, profesor la Hofstra, a numit formatul nemoderat al Surrounded, unde afirmațiile nu sunt verificate, „neliniștitor”. „Nu poți nega că e foarte interesant de urmărit”, a spus Webb, „dar acei studenți nu sunt echipați cu date și dovezi solide și de multe ori vorbesc despre lucruri care sunt uneori în mod evident false.”

Dornici de o nouă confruntare, Troutt și alți participanți la Surrounded erau programați să apară într-un episod de reuniune cu Kirk mai târziu în această lună. În dimineața zilei în care Kirk a fost ucis, ei discutau într-un grup de chat despre ce subiecte ar putea apărea, pentru a începe să se pregătească. „Era ireal că, fix în mijlocul discuției, cineva ne-a trimis un articol de presă spunând: ‘Doamne, tocmai s-a întâmplat asta’”, a spus Mason.

După moartea lui Kirk, pe rețelele sociale au apărut o gamă largă de reacții unde unii și-au amintit de declarațiile sale incendiare, alții i-au onorat memoria. Aliații lui Kirk au cerut concedierea celor care, spuneau ei, au vorbit împotriva lui. Între timp, unii dintre oratori au fost criticați de urmăritori pentru omagiile aduse fostului lor adversar și pentru tristețea exprimată față de uciderea acestuia.

În urma morții sale, moștenirea lui Kirk rămâne la fel de polarizantă ca dezbaterile sale. Dar nu se poate nega influența sa asupra discursului public.

„Când predăm argumentarea și dezbaterea în sălile noastre de clasă, nu este neapărat condusă de o agendă”, a spus Webb, profesorul de retorică. „Rețelele sociale ne-au învățat să credem că toate opiniile exprimate online sunt valide și necesită un răspuns, și din cauza asta, oamenii sunt astăzi ușor ademeniți în astfel de ‘dezbateri’.”

