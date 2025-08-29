Scrisoarea secretă a lui Xi pentru a revitaliza relațiile cu India, după „tunul” tarifar al lui Trump. Ce plănuia să obțină Beijingul

În luna martie, când președintele american Donald Trump intensifica războiul comercial cu China, Beijingul a început o apropiere constantă și discretă de India. Președintele Xi Jinping i-ar fi scris o scrisoare omologului său indian Droupadi Murmu - care este, în primul rând, o figură simbolică - pentru a testa terenul în vederea îmbunătățirii relațiilor, potrivit unui oficial indian familiarizat cu problema și citat de Bloomberg. Scrisoarea exprima îngrijorarea cu privire la orice acorduri ale SUA care ar putea dăuna intereselor Chinei și numea un oficial provincial care ar coordona eforturile Beijingului, a spus persoana respectivă, adăugând că mesajul a fost transmis, în cele din urmă, prim-ministrului Narendra Modi.

Abia în iunie guvernul lui Modi a început să depună eforturi serioase pentru îmbunătățirea relațiilor cu China, a spus persoana respectivă, care a cerut să nu fie identificată pentru a putea discuta chestiuni interne.

La acea vreme, negocierile comerciale cu SUA deveniseră controversate, iar oficialii de la New Delhi erau indignați de afirmațiile lui Trump că ar fi negociat un armistițiu între India și Pakistan după patru zile de lupte, în luna mai.

În august, apropierea dintre India și China pare să se accelereze. Afectate de tarifele impuse de Trump, ambele națiuni au făcut săptămâna trecută un pas important pentru a depăși conflictul mortal de la graniță din 2020, convenind să-și intensifice eforturile pentru a soluționa disputele de frontieră, care datează din era colonială. În acest weekend, Modi va efectua prima sa vizită în China din ultimii șapte ani.

Detensionarea relațiilor dintre India și China are implicații profunde pentru SUA, care în ultimele decenii, pe parcursul mandatelor succesive ale administrațiilor prezidențiale, a curtat cu atenție New Delhi pentru a contrabalansa puterea crescândă a Chinei. Trump a răsturnat această dinamică prin impunerea unor tarife de 50% asupra exporturilor indiene din cauza achizițiilor de petrol rusesc, o schimbare bruscă ce a șocat guvernul Modi.

„Trump este într-adevăr marele pacificator - merită tot creditul pentru stimularea apropierii incipiente dintre Delhi și Beijing”, a declarat ironic Ashley Tellis, senior fellow la Carnegie Endowment for International Peace și fost diplomat american la New Delhi. „El a reușit acest lucru singur, tratând India ca pe un dușman”.

Ministerul Afacerilor Externe al Indiei, biroul lui Modi și Ministerul Afacerilor Externe al Chinei nu au răspuns la solicitările de informații.

Culisele detensionării relațiilor indo-chineze

Încă din ianuarie anul trecut, Modi căuta în secret modalități de a detensiona relațiile cu China. În contextul alegerilor din acea perioadă, oficialii lui Modi susțineau că îmbunătățirea relațiilor cu Beijingul ar fi benefică pentru economia șubredă, pe fondul îngrijorărilor crescânde legate de costurile menținerii trupelor staționate de-a lungul frontierei nemarcate, lungă de 3.488 de kilometri, au declarat persoane familiarizate cu măsurile administrației sale și citate de Bloomberg.

De la jumătatea anului 2023, cele două părți și-au redus diferențele cu privire la retragerea trupelor de-a lungul frontierei, au spus sursele, deși acordul a eșuat din cauza unor probleme minore. O întâlnire propusă între Xi și Modi în marja reuniunii BRICS de la Johannesburg din 2023 a fost ulterior amânată.

De ce India are din ce în ce mai multă nevoie de China și viceversa

La scurt timp după scrisoarea lui Xi către președintele Indiei din martie anul acesta, Beijingul a publicat o declarație a liderului chinez în care celebra relația, descriind-o ca un „tango între dragon și elefant”. Curând, înalți oficiali ai săi, precum vicepreședintele Han Zheng, au folosit aceeași expresie pentru a descrie relațiile mai calde dintre cele două țări.

Consilierul pentru securitate națională Ajit Doval este unul dintre puținii oficiali indieni care au canale directe de încredere către conducerea de vârf a Chinei și care promovează acest angajament, a declarat una dintre persoanele familiarizate cu situația și citate de Bloomberg. Doval ocupă funcția de reprezentant special al Indiei pentru negocierile privind frontierele și a călătorit în China atât în decembrie 2024, cât și în iunie 2025.

În iulie, ministrul indian al Afacerilor Externe, Subrahmanyam Jaishankar, s-a întâlnit cu omologul său chinez Wang Yi la Beijing, prima vizită de acest gen din ultimii cinci ani. Diplomatul indian a îndemnat China să evite „măsurile comerciale restrictive și blocajele” - o referire indirectă la recentele restricții impuse de Beijing asupra pământurilor rare, care au perturbat lanțurile de aprovizionare. China a asigurat India de aprovizionarea cu îngrășăminte și pământuri rare în timpul întâlnirii, au declarat la momentul respectiv oficialii de la New Delhi.

Gruparea BRICS, denumită după Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud, include unele dintre cele mai mari economii emergente. Foto: Profimedia Images

În săptămânile care au urmat, au fost luate o serie de măsuri incrementale pentru îmbunătățirea relațiilor. Zborurile directe între cele două țări urmează să fie reluate încă de luna viitoare. Beijingul a relaxat restricțiile privind transporturile de uree către India. Iar guvernul lui Modi a permis acordarea de vize turistice pentru cetățenii chinezi, după ani de restricții.

Grupul Adani explorează, de asemenea, posibilitatea unei colaborări cu gigantul chinez BYD Co. din domeniul vehiculelor electrice, care ar permite conglomeratului controlat de miliardarul Gautam Adani - considerat apropiat de Modi - să producă baterii în India și să-și extindă activitatea în domeniul energiei curate, a raportat Bloomberg. Reliance Industries Ltd. și JSW Group au urmărit, de asemenea, încheierea unor acorduri discrete cu firme chineze, pe fondul dezghețării relațiilor bilaterale.

Întâlnire bilaterală Modi-Xi

Săptămâna trecută, Modi a salutat îmbunătățirea relațiilor cu China după întâlnirea cu Wang la New Delhi. Modi și Xi se vor întâlni pe 1 septembrie, în timpul summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai, care va avea loc la Tianjin, un oraș situat în apropierea Beijingului.

Deși perspectivele unui nou acord semnificativ în cadrul grupării regionale sunt slabe, având în vedere că Pakistanul este și el membru, este posibil să asistăm la mișcări semnificative în culise, arată Bloomberg.

În 2017, la summitul liderilor Grupului celor 20 de la Hamburg, Germania, Modi s-a apropiat de Xi pentru a rezolva direct o situație de impas între soldații indieni și chinezi la Doklam, lângă granița dintre cele două națiuni și Bhutan.

Modi i-a spus lui Xi că tensiunile la graniță nu erau în interesul niciunei țări, potrivit unor persoane care cunosc detaliile acestui act rar de diplomație neplanificată. Xi a fost de acord și cei doi lideri au spus că vor cere diplomaților lor să lucreze la o soluție, au spus persoanele respective, cerând să nu fie numite, deoarece discuțiile au fost private.

Schimbul sincer, unul dintre cele aproape 20 de întâlniri de-a lungul anilor, l-a făcut pe Modi unul dintre cei mai frecvenți interlocutori ai lui Xi, după Vladimir Putin din Rusia. Chiar și pe vremea când Modi conducea statul occidental Gujarat, Beijingul l-a găzduit de mai multe ori, inclusiv la Marele Palat al Poporului.

Logica economică a îmbunătățirii relațiilor este incontestabilă

Încetinirea economiei Chinei este afectată de deflație, iar supracapacitatea din industrii precum cea a vehiculelor electrice și a panourilor solare nu face decât să înrăutățească situația, arată Bloomberg.

India, cu o populație de 1,4 miliarde de locuitori, în mare parte tineri, ar putea fi o nouă piață potențială, în contextul în care China se confruntă cu un protecționism crescând în SUA, Europa și în alte părți.

Între timp, oficialii indieni realizează din ce în ce mai mult că au nevoie de investiții chineze în fabrici dacă vor să îndeplinească ambiția lui Modi de a crește producția până la 25% din PIB. Dacă taxele americane ridicate vor rămâne în vigoare, Bloomberg Economics calculează că aproximativ 60% din exporturile Indiei către SUA vor dispărea, reducând PIB-ul cu aproape 1% pe termen mediu.

China și India sunt două dintre puținele țări care au păstrat relații bune cu Rusia după ce aceasta a invadat Ucraina. Foto: Profimedia Images

Ambițiile economice ale Indiei au fost blocate de restricțiile impuse de ambele părți ale frontierei. Bloomberg a raportat că majoritatea angajaților chinezi ai Foxconn Technology Group din fabricile iPhone din sudul Indiei au fost chemați să se întoarcă acasă la începutul acestui an, iar oficialii de la Beijing au încurajat agențiile de reglementare și guvernele locale să limiteze transferurile de tehnologie și exporturile de echipamente către India.

„Posibilitățile economice sunt enorme dacă cele două țări pot soluționa diferențele și construi încredere”, a declarat Antara Ghosal Singh, membru al Observer Research Foundation, un grup de reflecție cu sediul în New Delhi. „Liderii ambelor țări au vorbit adesea despre posibilitățile economice, dar nu au reușit să depășească problemele de încredere”, a spus ea. „Trump este un bun stimulent pentru ambele țări să-și reconsidere opțiunile.”

Există încă mult scepticism de ambele părți

Relația strânsă a Chinei cu Pakistanul rămâne un impediment. Un grup de cercetare din cadrul Ministerului Apărării din India a declarat, în luna mai, că Beijingul a furnizat Pakistanului sprijin aerian și satelitar în timpul unui conflict cu India în aprilie. Pakistanul a folosit, de asemenea, arme furnizate de China în luptă.

Deși India nu recunoaște Taiwanul, contactele comerciale și interumane au crescut în ultimii ani, ceea ce a stârnit îngrijorarea Beijingului. India rămâne, de asemenea, membră a Quad - un grup de securitate format din SUA, Australia și Japonia, care are ca scop contrabalansarea Chinei. Liderii celor patru țări membre sunt așteptați să participe la un summit care va avea loc în India la sfârșitul acestui an.

Un alt obstacol este așa-numitul „guvern tibetan în exil” și problemele legate de succesiune după moartea Dalai Lama, în vârstă de 90 de ani. Guvernul chinez a afirmat că procedura de selecție și candidatul trebuie să aibă aprobarea Beijingului, invocând o ordonanță imperială din 1793.

Având în vedere lista lungă de potențiale obstacole, este probabil ca ambele părți să adopte o abordare graduală în ceea ce privește normalizarea relațiilor.

Cui Hongjian, un fost diplomat chinez care a lucrat la consulatul chinez din Mumbai între 2004 și 2007, a declarat că se așteaptă ca Xi să acționeze cu prudență și să joace un rol public mai important doar după ce relațiile se vor îmbunătăți în mod evident, preferând, în schimb, să stabilească mecanisme mai formale pentru a ghida relațiile bilaterale:

La început, Xi a încercat să dezvolte relații personale cu Modi, dar se pare că nu a funcționat. Atâta timp cât problemele persistă, nu cred că ar dori să aibă o relație mai strânsă

Deocamdată, măsurile de normalizare a relațiilor dintre New Delhi și Beijing rămân incrementale.

„Relațiile dintre China și India se află pe o traiectorie incontestabil pozitivă, dar încă se află în mare parte în procesul de recuperare a pierderilor suferite în relația lor”, a declarat Jeremy Chan, analist senior în cadrul echipei China și Asia de Nord-Est a Eurasia Group, care a lucrat în trecut ca diplomat în China și Japonia. „Va fi mai dificil să se înregistreze progrese semnificative de aici înainte”.

