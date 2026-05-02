Scumpirea combustibilului închide o companie aeriană low-cost americană: „A fost lovitura finală”

New York, United States. 30th Aug, 2025. A Spirit Airlines Airbus A321-231 tail number N662NK airplane taxiing to runway for takeoff at LaGuardia Airport in the Queens borough of New York City. Credit: SOPA Images Limited/Alamy Live News
Compania se afla în discuții cu guvernul SUA privind un acord de salvare.

O companie aeriană low-cost din Statele Unite își închide operațiunile după eșecul unui plan de salvare al administrației Trump și creșterea accelerată a costurilor cu combustibilul, în contextul războiului cu Iran. Reprezentanții din industrie spun că scumpirile au fost „lovitura finală” pentru un operator deja afectat de dificultăți financiare.

Compania aeriană low-cost Spirit Airlines își închide activitatea după ce nu a reușit să obțină un pachet de salvare de 500 de milioane de dolari din partea administrației Trump. Toate zborurile programate au fost anulate, iar pasagerii cu bilete nu vor primi rambursări în cadrul procesului de lichidare, scrie BBC.

Compania se afla în discuții cu guvernul SUA privind un acord de salvare care ar fi putut să o scoată din colaps. Însă negocierile au eșuat, iar operatorul a anunțat sâmbătă, pe site-ul său, că, „cu mare dezamăgire”, a „început o închidere ordonată a operațiunilor, cu efect imediat”.

Spirit ieșea din a doua procedură de faliment din ultimii ani înainte de izbucnirea războiului SUA - Israel în Iran, însă creșterea costurilor combustibilului pentru avioane a împins compania peste limită.

Clienții cu bilete neutilizate ar putea încerca să recupereze banii prin intermediul companiilor emitente de carduri, pentru zborurile care nu vor mai avea loc. Serviciul de relații cu clienții al companiei nu mai este disponibil, a transmis Spirit sâmbătă dimineață.

Costurile cu combustibilul pot reprezenta până la 40% din cheltuielile unei companii aeriene, iar prețul combustibilului pentru avioane s-a dublat de la începutul loviturilor americane și israeliene de la sfârșitul lunii februarie.

Savanthi Syth, analist în domeniul companiilor aeriene la banca de investiții Raymond James, a declarat că explozia prețurilor la combustibil, în contextul războiului din Iran, a fost „lovitura finală” pentru Spirit.

Ea a adăugat însă că Spirit începuse să facă ajustările necesare în cadrul actualei proceduri de insolvență, reducând numărul de zboruri și flota de aeronave. Cu toate acestea, capacitatea companiei de a supraviețui până la sfârșitul anului era pusă sub semnul întrebării chiar și înainte de războiul din Iran. „Dacă nu ar fi fost problema combustibilului, ar fi reușit să treacă peste vară; dincolo de vară, situația ar fi rămas totuși fragilă”, a spus ea.

Unele companii aeriene au redus zborurile, iar altele au majorat prețurile biletelor pentru a face față creșterii costurilor. În același timp, șeful Agenției Internaționale pentru Energie (IEA) a avertizat că Europa ar putea rămâne fără combustibil pentru avioane în doar șase săptămâni.

La finalul lunii aprilie, Spirit era încrezătoare că acordul de salvare cu administrația Trump urma să fie finalizat în curând. Însă, după eșecul negocierilor, Trump a declarat vineri pentru CBS, că firmei i-a fost oferită „o propunere finală” pentru a-și continua activitatea.

Planul anterior, care ar fi presupus ca guvernul SUA să preia efectiv până la 90% din companie, s-a lovit de opoziție puternică pe Wall Street, în Congres și chiar din partea unui membru al cabinetului lui Trump. Secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a declarat pentru Reuters că salvarea ar fi însemnat „aruncarea unor bani buni după alții pierduți”.

