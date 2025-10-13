Live TV

Scuza unui ministru taliban după ce jurnalistele au fost excluse de la o conferință de presă: cum a reparat situația

Data publicării:
jurnaliste-conferinta presa-india
ONU a calificat situația din Afganistan drept „apartheid de gen”. Foto: Reuters
Din articol
Scuza prezentată de Muttaqi Reacții după excluderea jurnalistelor

Vizita lui Amir Khan Muttaqi, ministrul de Externe al talibanilor afgani, la Delhi a fost marcată de un incident care a stârnit revoltă. După ce inițial jurnalistele nu au fost lăsate să participe la conferința sa de presă, luni dimineață, ziarele indiene au prezentat o imagine în care acestea apar în primele rânduri, relatează BBC.

Conferința – a doua susținută de Amir Khan Muttaqi la ambasada Afganistanului în aproximativ 48 de ore – a avut loc în urma unui val de proteste privind excluderea femeilor de la prima sa întâlnire, vineri.

Scuza prezentată de Muttaqi

În cadrul conferinței care a avut loc duminică, Muttaqi a spus că excluderea nu a fost intenționată și nu a fost „deliberată”, punând incidentul pe seama unei probleme tehnice.

„În ceea ce privește conferința de presă [de vineri], aceasta a fost anunțată cu puțin timp înainte și s-a decis o listă scurtă de jurnaliști, iar lista de participanți care a fost prezentată era foarte specifică.

A fost mai degrabă o problemă tehnică... Colegii noștri au decis să trimită invitații unei liste specifice de jurnaliști și nu a existat nicio altă intenție în afară de aceasta”, a adăugat el.

ONU a calificat situația din Afganistan drept „apartheid de gen”, unde femeile și fetele nu li se permite să frecventeze școala secundară sau universitatea, să viziteze parcuri sau săli de sport.

Guvernul taliban, care a preluat din nou puterea în urmă cu patru ani, a susținut anterior că respectă drepturile femeilor în conformitate cu interpretarea sa asupra culturii afgane și a legii islamice, dar diplomații occidentali au afirmat că încercările sale de a obține recunoaștere au fost împiedicate de restricțiile impuse femeilor. Suprimarea drepturilor femeilor sub guvernarea sa este cea mai severă din lume.

Muttaqi a ajuns joi în India pentru o săptămână de discuții la nivel înalt cu guvernul Rusiei, singura țară care până în prezent a recunoscut pe deplin guvernul afgan.

Delhi nu a recunoscut oficial conducătorii de facto ai Afganistanului, dar se numără printre țările care mențin o formă de relații diplomatice sau informale cu aceștia, având chiar și o mică misiune la Kabul și trimițând ajutor umanitar în această țară.

Vizita este considerată o intensificare a relațiilor dintre cele două țări și este esențială pentru ambele părți: guvernul taliban primește un impuls în eforturile sale de recunoaștere, în timp ce India își promovează interesele strategice și de securitate. Vineri, Muttaqi s-a întâlnit cu ministrul de externe S. Jaishankar, care a anunțat că India va redeschide ambasada sa din Kabul, care a fost închisă după revenirea talibanilor la putere în 2021.

La conferința de presă care a avut loc ulterior au participat aproximativ 16 reporteri bărbați, în timp ce jurnalistele au fost întoarse de la porțile ambasadei.

O sursă din cadrul guvernului taliban a recunoscut că femeile nu au fost invitate să participe. Ministerul Afacerilor Externe al Indiei (MEA) a declarat că „nu a avut nicio implicare în interacțiunea cu presa”, deoarece aceasta a avut loc la ambasada Afganistanului.

Reacții după excluderea jurnalistelor

Însă discriminarea de gen pe teritoriul indian a stârnit furia jurnaliștilor, care au criticat guvernul pentru că a permis acest lucru.

Asociația Editorilor din India, Corpul Presei Femeilor din India (IWPC) și Rețeaua Femeilor din Mass-Media din India (NWMI) au emis declarații ferme, calificând excluderea drept „extrem de discriminatorie”.

„Deși sediile diplomatice pot invoca protecția Convenției de la Viena, acest lucru nu poate justifica discriminarea flagrantă pe criteriul de gen în ceea ce privește accesul presei pe teritoriul indian”, a declarat Asociația.

„Indiferent dacă MEA a coordonat sau nu evenimentul, este profund îngrijorător faptul că o astfel de excludere discriminatorie a fost permisă fără obiecții”, a adăugat aceasta.

NWMI a declarat că este „responsabilitatea guvernului indian să apere drepturile democratice și libertățile constituționale ale cetățenelor, inclusiv dreptul lor la muncă și la mijloace de subzistență” și că ar fi trebuit să pună sub semnul întrebării o astfel de „discriminare flagrantă pe criteriul de gen”.

Pe fondul indignării crescânde din India, echipa lui Muttaqi a trimis noi invitații pentru întâlnirea de duminică. Nu este clar ce a dus la organizarea celei de-a doua conferințe de presă – deși nu există o confirmare oficială, au existat speculații că guvernul indian ar fi intervenit.

În cadrul conferinței, ministrului i s-au adresat întrebări dificile cu privire la motivul pentru care femeile au fost excluse de la întâlnirea de vineri și la drepturile fetelor și femeilor afgane.

Citește și:

Femei afgane îi sfidează pe talibani după interdicţia de a vorbi în public. „Misoginii nu ne pot nega drepturile în numele religiei”

Talibanii interzic cărțile scrise de femei, iar 18 discipline sunt declarate „în conflict cu Sharia” în universitățile afgane

Editor : A.M.G.

