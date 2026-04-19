Războiul declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului ar putea duce, în final, la o schimbare de regim la Teheran, însă nu în timpul conflictului, ci după încheierea acestuia, avertizează un analist militar, citat de Sky News. Potrivit acestuia, efectele economice și sociale devastatoare ar putea declanșa o revoltă extrem de violentă, cu costuri umane uriașe.

La începutul războiului declanșat de Statele Unite și Israel la sfârșitul lunii februarie, fostul președinte american Donald Trump a încurajat public poporul iranian să „își recâștige guvernul”, sugerând că presiunea militară ar putea accelera căderea regimului de la Teheran.

La mai bine de șase săptămâni de la lansarea primelor atacuri, însă, nu există semne clare că sistemul politic iranian ar fi pe punctul de a se prăbuși. Conducerea statului a continuat să funcționeze, chiar și după ce liderul suprem a fost ucis într-un atac aerian la începutul conflictului. Acesta a fost înlocuit rapid de fiul său, care, potrivit informațiilor apărute ulterior, nu a mai fost văzut în public de la preluarea funcției.

Predicții privind o revoltă violentă

Analistul militar al Sky News, Michael Clarke, a declarat în cadrul unei sesiuni săptămânale de întrebări și răspunsuri că schimbarea de regim este probabilă, dar nu imediată.

Potrivit acestuia, prăbușirea regimului ar putea avea loc abia după încheierea războiului, când statul va trebui să reconstruiască o țară devastată.

Expertul consideră că autoritățile iraniene nu vor avea legitimitate în fața unei mari părți din populație, estimând că aproximativ 80% dintre cetățeni nu susțin actuala conducere.

„Cred că vom asista la o revoltă extrem de violentă, pe măsură ce milioane de oameni furioși și supărați vor încerca să înlăture conducerea”, a afirmat Clarke.

El a avertizat că societatea iraniană ar putea intra într-o fază de fragmentare profundă, cu efecte în lanț asupra stabilității interne și regionale.

Costuri umane uriașe după război

Analistul a subliniat că situația economică va juca un rol decisiv în declanșarea unei eventuale revolte.

Potrivit acestuia, populația Iranului ar putea ajunge „în genunchi” din punct de vedere economic, iar nemulțumirea socială acumulată ar putea alimenta violențe la scară largă.

„Nu poți să crezi că o țară cu 90 de milioane de locuitori, dintre care zeci de milioane sunt furioși, dezamăgiți și deprimați, ar putea tolera o astfel de situație. Cred că va exista o mișcare menită să răstoarne acest guvern, iar aceasta va fi extrem de violentă”, a explicat Clarke.

În opinia sa, rezultatul final ar putea coincide cu obiectivele strategice urmărite de Israel și Statele Unite, chiar dacă schimbarea de regim nu va avea loc imediat.

„Ironia este că aceste state ar putea obține, în cele din urmă, schimbarea de regim pe care o doresc. Totuși, costul uman va fi uriaș”, a adăugat expertul.

Conflictul dintre Israel și Iran s-a intensificat semnificativ la sfârșitul lunii februarie, când au fost lansate primele atacuri coordonate împotriva infrastructurii militare iraniene. Intervenția Statelor Unite în sprijinul Israelului a marcat o escaladare majoră a tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Iranul se confrunta deja, înaintea conflictului, cu dificultăți economice severe, amplificate de sancțiuni internaționale și de nemulțumiri sociale repetate. În ultimii ani, au existat mai multe proteste interne generate de probleme economice, restricții politice și nemulțumiri față de conducerea statului.

Analiștii consideră că modul în care se va încheia războiul și capacitatea autorităților de la Teheran de a gestiona reconstrucția vor influența decisiv stabilitatea internă și viitorul regimului politic din Iran.

Editor : C.A.