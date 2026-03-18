Sean Penn a primit în Ucraina un Oscar simbolic, realizat din metalul unui tren bombardat de Rusia

Sean Penn și Volodimir Zelenski. Sursa foto: X
Activistul Sean Penn

Actorul american Sean Penn a primit în Ucraina o statuetă Oscar simbolică, realizată din metalul unui vagon de tren avariat de bombardamentele rusești, în semn de recunoaștere pentru sprijinul său și solidaritatea cu poporul ucrainean.

Sean Penn, care a lipsit de la gala Premiilor Oscar pentru a merge în Ucraina, a primit din partea Căilor feroviare ucrainene o statuetă Oscar. Acest Oscar a fost realizat din metalul unui vagon de tren avariat de bombardamentele ruseşti, un simbol al rezistenţei.

„Ai lipsit de la Oscar, i l-ai dăruit pe ultimul unul preşedintelui (Zelenski, n.r). Acesta este de la vagonul care a fost distrus de ruşi. Ai spus că metalul supravieţuieşte, aşa că am scris ceva aici care este foarte special pentru noi. Nu e aur, dar e foarte real. Din toată inima”, i-a spus reprezentantul căilor ferate atunci când i-a înmânat darul.

„Toate sunt comori, vă mulţumesc”, a spus Penn.

Sean Penn a câştigat duminică seara al treilea premiu Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul colonelului Lockjaw din filmul „One Battle After Another” de Paul Thomas Anderson, dar a lipsit de la ceremonia de premiere.

El s-a întâlnit cu preşedintele Volodimir Zelenski în Ucraina. Liderul ucrainean a publicat o fotografie cu ei împreună pe X, mulţumindu-i actorului şi activistului.

Zelenski a scris: „Sean, datorită ţie, ştim ce înseamnă un adevărat prieten al Ucrainei. Ai fost alături de Ucraina încă din prima zi a războiului aprig. Acest lucru este valabil şi astăzi. Şi ştim că vei continua să fii alături de ţara şi poporul nostru”.

Câştigătorul premiului pentru cel mai bun actor în rol secundar de anul trecut, Kieran Culkin, a înmânat premiul duminică seara, declarând: „Sean Penn nu a putut fi aici în această seară - sau nu a vrut, aşa că voi accepta premiul în numele său”.

Penn a apărut în cadrul emisiunii Variety de anul trecut, intitulată „Actors on Actors”, într-o conversaţie cu Julia Roberts şi a spus că a încălcat regulile interzise fumatului la Globurile de Aur pentru a-şi aprinde o ţigară în timpul ceremoniei. La Globurile de Aur din 2026, a pierdut premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar în favoarea lui Stellan Skarsgård, din „Sentimental Value”. Penn a câştigat ulterior premiul pentru cel mai bun actor şi premiul BAFTA, dar a refuzat să participe la ambele ceremonii.

La Festivalul de Film Lumiere de anul trecut, Penn a vorbit despre activismul său, inclusiv despre documentarul său „Superpower”, regizat împreună cu Aaron Kaufman, despre întâlnirile sale cu Zelenski. Penn a reflectat asupra modului în care activismul, realizarea de filme şi pasiunea pentru tâmplărie provin din acelaşi impuls.

„Nu ştiu dacă pot face diferenţa între a mă trezi dimineaţa şi a merge la atelierul meu şi a construi o piesă de mobilier şi a merge pe un platou de filmare şi a juca sau a regiza un film, sau orice am făcut lucrând în spaţiul ONG-urilor sau cu documentarul «Superpower»”, a spus el. „Totul pare că mereu cauţi să adaugi valoare. Uneori nu o faci; alteori te poţi surprinde inflamând o situaţie. Trebuie să cântăreşti riscul şi beneficiul în toate privinţele - în funcţie de situaţie, nu de tine însuţi”.

