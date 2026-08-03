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Secetă fără precedent în Anglia şi Ţara Galilor. Cea mai secetoasă lună iulie după anul 1836

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Vreme Londra
Termometrele au atins valori record, iar ploile au lipsit aproape complet în Anglia și Țara Galilor, marcând o vară extremă. Foto: Profimedia
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Anglia şi Ţara Galilor s-au confruntat în acest an cu cea mai secetoasă lună iulie înregistrată vreodată, sub efectul valurilor de căldură şi al precipitaţiilor aproape inexistente, potrivit datelor provizorii publicate luni de agenţia de meteorologie din Regatul Unit, informează AFP.

Iulie 2026 a fost cea mai secetoasă de la începutul măsurătorilor din 1836, iar Anglia şi Ţara Galilor au cunoscut, de asemenea, „cea mai însorită lună din istoria lor”, a transmis Met Office într-un comunicat.

„Combinaţia dintre o secetă record, o căldură excepţională şi o însorire fără precedent a dus la una dintre cele mai însorite luni de vară din arhivele noastre istorice”, a declarat Amy Doherty, cercetătoare ştiinţifică la Met Office, citată în comunicat.

În total, doar 6,5 mililitri de ploaie au căzut în Anglia în luna iulie, reprezentând mai puţin de 10% din media sezonieră, iar 9,3 mililimetri în Ţara Galilor, adică 9% din valorile normale.

În sudul Angliei, luna iulie a fost cea mai secetoasă înregistrată vreodată din 1836 încoace, cu doar 1,9 mm de precipitaţii - abia 3% din medie.

De la începutul anului 2026, patru luni au înregistrat precipitaţii peste medie (ianuarie, februarie, martie şi iunie), în timp ce trei luni s-au confruntat cu precipitaţii sub medie (aprilie, mai şi, de acum, iulie), a precizat Met Office.

La nivelul Regatul Unit, care include, de asemenea, Scoţia şi Irlanda de Nord, iulie 2026 a fost a doua cea mai călduroasă lună iulie înregistrată vreodată.

Duminică, Agenţia britanică de securitate sanitară (UKHSA) a plasat mai multe regiuni ale Angliei, inclusiv Londra şi zonele sud-estice, sub un cod portocaliu de caniculă până miercuri.

Este vorba despre al doilea nivel de alertă ca intensitate, după codul roşu: temperaturile ar putea atinge 31 de grade Celsius luni după-amiază, potrivit previziunilor formulate de Met Office, înainte să scadă sub pragul de 30 de grade Celsius începând de miercuri.

Valurile de căldură record care s-au produs în lunile mai şi iunie au cauzat o mortalitate suplimentară estimată la 2.877 de decese în Anglia, potrivit datelor publicate de UKHSA săptămâna trecută.

Editor : Sebastian Eduard

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