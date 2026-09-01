Secretarul Armatei SUA demisionează după tensiuni prelungite cu Pete Hegseth. „Omul cu dronele” pleacă din Pentagon după 18 luni

Dan Driscoll, unul dintre oamenii-cheie ai administrației Trump în domeniul apărării și un susținător vocal al noilor tehnologii militare, părăsește conducerea Armatei SUA după aproximativ 18 luni de mandat. Demisia sa vine pe fondul unor luni de conflicte cu secretarul Apărării, Pete Hegseth, și se adaugă unei serii de plecări la nivel înalt din structurile militare americane.

Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, şi-a prezentat demisia după aproximativ 18 luni de mandat, transmite BBC. Plecarea sa a fost confirmată de CBS, care a relatat că aceasta a survenit după luni de conflicte între el şi secretarul Apărării, Pete Hegseth.

Cel mai tânăr secretar al Armatei din istorie a fost adesea numit „tipul cu dronele” al preşedintelui Donald Trump. Driscoll, în vârstă de 41 de ani, a fost „extrem de eficient” în promovarea agendei lui Trump „Make America Strong Again” („Să facem America din nou puternică”) şi a demonstrat „o conducere remarcabilă” în timpul operaţiunilor militare, a declarat Casa Albă într-un comunicat transmis către CBS. BBC a contactat Casa Albă, Pentagonul şi Armata pentru a obţine comentarii.

Driscoll este cel mai recent personaj dintr-o serie de lideri militari de rang înalt care au părăsit recent funcţiile, printre care se numără şi secretarul Marinei, John Phelan, care a demisionat brusc în aprilie. Alte plecări notabile includ şeful Statului Major al Armatei, Randy George, generalul de armată David Hodne şi generalul-maior William Green.

De la preluarea funcţiei la Pentagon, Hegseth a concediat peste o duzină de ofiţeri militari de rang înalt, printre care şeful operaţiunilor navale şi viceşeful Statului Major al Forţelor Aeriene.

Funcţia de secretar al armatei este cea de lider civil de vârf al Armatei SUA, care coordonează trupele aflate în serviciu activ, alături de Garda Naţională şi soldaţii din rezervă.

Driscoll a servit anterior în armată şi a fost ofiţer în 2007, înainte de a conduce un pluton de cavalerie şi de a fi detaşat în Irak pentru câteva luni în 2009.

În calitate de secretar al Armatei, Driscoll a devenit cunoscut drept „tipul cu dronele” al lui Trump, datorită susţinerii sale faţă de tehnologiile emergente de pe câmpul de luptă.

Anul trecut, el a jucat un rol de prim-plan în negocierile menite să pună capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina, efectuând deplasări în străinătate şi întâlnindu-se cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. El este un aliat apropiat şi prieten al vicepreşedintelui JD Vance, pe care l-a cunoscut la Facultatea de Drept de la Yale.

Pe durata mandatului său în fruntea Armatei SUA, a fost o figură-cheie în decizia lui Trump de a mobiliza Garda Naţională în oraşele americane. De asemenea, a preluat funcţia de director interimar al Biroului pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc şi Explozivi.

Editor : M.I.