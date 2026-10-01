Live TV

Video Secretarul de Război continuă să înlăture generali și amirali de la vârful armatei SUA. „Nu mai suntem departamentul woke”

Data publicării:
secretarul de razboi
Secretarul american de Război, Pete Hegseth, susține discursul privind starea forțelor armate, la baza Quantico din Virginia. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Secretarul american de Război, Pete Hegseth, a anunțat miercuri că numărul posturilor de generali și amirali din armata SUA a fost redus cu 20%, măsură pe care presa a descris-o drept o „epurare”, dar pe care șeful Pentagonului o consideră „minimul necesar”.

O primă reducere de 10% a efectivelor de generali şi amirali, cei mai înalţi în rang din armata americană, a fost anunţată în mai 2025. „Ştiu, pentru că eu am ordonat-o, că am redus numărul total de posturi (...) cu încă 10%, aşa că da, asta înseamnă o reducere de 20%”, a declarat Pete Hegseth în faţa unui grup de militari la baza americană din Quantico, Virginia (est).

„Mass-media numesc asta o epurare. Eu o numesc responsabilitate şi o necesitate de multă vreme. Şi, sincer, strictul minim”, a declarat Hegseth, fost prezentator al postului conservator Fox News, în discursul său în stilul unui one-man show, în faţa unui ecran imens pe care era proiectat steagul american.

În primăvara anului 2025, Pete Hegseth a decis să reducă cu 10% numărul generalilor şi amiralilor şi cu 20% numărul celor mai înalţi în grad dintre aceştia aflaţi în funcţie (cu patru stele). La sfârşitul lunii mai 2025, armata americană număra 831 de generali şi amirali, potrivit cifrelor furnizate de Pentagon.

Conform ultimelor date disponibile, la data de 31 iulie 2026, numărul acestora era de 851, în uşoară creştere faţă de anul precedent, în ciuda anunţurilor făcute de Pete Hegseth.

Întrebat de AFP dacă Pentagonul a efectuat deja această reducere de 20% sau dacă aceasta era încă în curs, acesta a făcut trimitere la un comunicat al Departamentului care nu preciza acest aspect şi a indicat că „nu are nimic de adăugat la declaraţiile secretarului”.

De asemenea, Pete Hegseth a anunțat că Elon Musk va conduce, alături de alți responsabili, o nouă inițiativă a Departamentului de Război dedicată studierii viitorului războiului, în timpul discursului său privind starea forțelor armate.

Hegseth a prezentat Proiectul Meridian, desemnându-i pe Musk, Palmer Luckey și Newt Gingrich să coordoneze împreună inițiativa, sub conducerea directorului pentru tehnologie al departamentului, Emil Michael: „O inițiativă condusă de cele mai strălucite minți ale Americii pentru a studia viitorul războiului”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă la începutul anului 2025, acesta şi guvernul său au desfăşurat o amplă epurare în rândurile de vârf ale armatei americane - care, de obicei, se află mai degrabă la distanţă de ingerinţele politice partizane.

Încă din februarie 2025, şeful Statului Major Interarme numit de fostul preşedinte democrat Joe Biden, generalul Charles „CQ” Brown, a fost înlăturat fără justificare şi înlocuit de Dan Caine, care conduce operaţiunile militare în războiul cu Iranul.

Lista s-a extins de-a lungul lunilor, incluzând, printre alţii, înalţi ofiţeri din fruntea Marinei şi a Gărzii de Coastă, ai agenţiei de spionaj NSA, şeful Statului Major al Forţelor Aeriene şi adjunctul său.

La începutul lunii aprilie, în plin război împotriva Iranului, şeful Statului Major al Armatei Terestre americane, generalul Randy George, a fost forţat să demisioneze peste noapte, fără ca Pentagonul să ofere vreo explicaţie. „Nu poţi schimba cultura cu aceleaşi persoane care au permis apariţia ei”, a afirmat Pete Hegseth miercuri.

El, care a redenumit administraţia pe care o conduce „Ministerul Războiului”, se angajează să reintroducă în armata americană - cea cu cel mai mare buget din lume - ceea ce el descrie ca fiind figura „războinicului”, după modelul testelor de testosteron introduse recent, şi să o elimine de orice element pro-diversitate.

„Nu mai suntem departamentul «woke» sau ministerul slab”, a afirmat Pete Hegseth, alternând cuvintele „woke” şi „weak” în limba engleză.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„De când se află în funcţie, Hegseth a luat nenumărate decizii iresponsabile şi partizane, care au afectat armata noastră. El a pus capăt carierei a zeci dintre cei mai merituoşi ofiţeri superiori ai noştri şi a refuzat să explice de ce”, a transmis indignat miercuri, într-un comunicat, senatorul democrat Jack Reed, membru al Comisiei senatoriale pentru forţele armate.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
calin georgescu
1
Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile. Curtea de Apel București a aprobat...
2026-09-30-8268
2
Guvernul Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, a picat la vot în Parlament. Primele...
stack of trucks in a long traffic jam on the freeway
3
Hoții au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din...
INSTANT_DECLARATIE_NICUSOR_DAN_002_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233...
Traian Băsescu saluta cu mana
5
Băsescu critică strategia lui Nicușor Dan: „Dacă eram preşedinte, anunţam că aterizez la...
Lovitură de teatru! Cine e Slavcho Magerov, arestat după ce patronul lui Botev a fost ucis cu sânge rece
Digi Sport
Lovitură de teatru! Cine e Slavcho Magerov, arestat după ce patronul lui Botev a fost ucis cu sânge rece
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Pete Hegseth
Șeful Pentagonului va reduce numărul generalilor și amiralilor în încercarea de a reorganiza eșaloanele superioare ale Armatei
militari americani se antreneaza in romania
Nicușor Dan spune ce propunere a făcut administrației Trump privind prezența trupelor SUA în România: „Așteptăm răspunsul”
CONSTANTA - CEREMONIE SI DEMONSTRATIE - MILITARI SUA - 31 MAR 20
Șansa României odată cu reconfigurarea forțelor SUA în Europa. C. Diaconescu: Poporul român este proamerican, contează foarte mult
US German Politics Defense Diplomacy July 14 2025
Germania vrea să producă în Europa sisteme americane Patriot și Tomahawk. SUA sunt deschise transferului de tehnologie
Trump
Arma secretă a lui Pete Hegseth pentru o eventuală candidatură la președinția SUA
Recomandările redacţiei
Un bec aprins.
Bolojan, avertisment înaintea evaluării S&P: „Toate resursele noastre...
Nicușor Dan.
Nicuşor Dan, despre raportul privind anularea alegerilor: „Dacă l-am...
arma rusia
Mister în jurul unei arme folosite de ruși la granița cu Ucraina. Ce...
ID294843_INQUAM_Photos_George_Calin
Primul mesaj al Cristelei Georgescu după arestarea soțului său, Călin...
Ultimele știri
Un nou an „catastrofal” pentru ghețarii din Elveţia. Volumul lor a scăzut cu aproape 20% în cinci ani
„Cu plăcere, America”: Gavin Newsom îl ironizează pe Trump și decretează că AI rămâne „inteligență artificială” în California
Pasagerul israelian care susține că a salvat avionul flydubai, primit ca un erou de Netanyahu. „Am învățat dintr-o emisiune TV”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii atrag bani și succes în octombrie 2026. Venus le schimbă situația financiară
Cancan
Ce avere are Ciprian Șerban, deputatul cu care s-a căsătorit Cristina Dorobanțu. Cei doi urmează să devină...
Fanatik.ro
Cristi Borcea pregătește un nou tun imobiliar! Zona cu potențial imens în care va construi 150 de apartamente
editiadedimineata.ro
Cum au transformat susținătorii lui Călin Georgescu un articol Reuters într-o nouă teorie a conspirației
Fanatik.ro
Mitică Dragomir, pronosticuri-șoc pentru Polonia – România și România – Suedia
Adevărul
„De mâine, o să mă ocup de jurnaliști”. Cristian Andrei, amenințări după dezvăluirile despre acuzațiile de...
Playtech
Pensia pe care Emil Constantinescu o primește de la stat. Cum arată fostul președinte al României la 26 de...
Digi FM
Ce face Ion Lăceanu la 90 de ani. "Omul-orchestră" s-a mutat acum cinci ani la un azil, după moartea soției...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Trădare": selecționerul Portugaliei l-a mințit în față pe Cristiano Ronaldo, după ce i-a cerut iertare!
Pro FM
Florin Negruțiu a dezvăluit ce notă dezamăgitoare a luat la matematică la BAC. Povești din liceu, în direct...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
S-au îndrăgostit pe platoul de filmare, iar azi au o familie superbă. Kirsten Dunst și Jesse Plemons, din nou...
Adevarul
O țară europeană oferă 10.000 de euro celor care se mută în zone depopulate. Are plaje spectaculoase, sate...
Newsweek
Cu cât crește punctul de pensie din 1 ianuarie? De ce unii pensionari cu grupe de muncă nu iau bani în plus?
Digi FM
Casa „Barbie” din Marea Britanie se vinde cu 725.000 de lire sterline. Locuința unde până și robinetele sunt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
A ridicat o scândură din podea și a rămas fără cuvinte. Sub casa pe care o renova o aștepta o comoară din 1921
Digi Animal World
Reacția unei femei când un străin i-a oferit 200.000 de dolari pentru câinele ei: „Mulți dintre voi nu...
Film Now
John Goodman, despre gestul generos făcut de Bruce Willis la începutul carierei: „A avut grijă de mine. Îl...
UTV
Nadia Comăneci a defilat la Paris alături de Jane Fonda și Eva Longoria. Sportiva a ales o ținută creată în...