Analiză Secrete și „trădare nucleară": culisele epurării militare a lui Xi Jinping. Președintele chinez are acum control total asupra statului

Data publicării:
xi jinping trupe china
Foto: Profimedia Images

Președintele Xi Jinping al Chinei a preluat direct conducerea armatei, acest lucru oferindu-i un control incontestabil asupra tuturor aspectelor statului, pe fondul acuzațiilor că cel mai înalt general al său a fost îndepărtat pentru scurgerea de secrete nucleare către Statele Unite, scrie The Times.

Nici Partidul Comunist, nici Armata de Eliberare a Poporului (AEP) nu au menționat, duminică, un posibil înlocuitor pentru cel mai înalt general al armatei, Zhang Youxia, care a fost demis printr-un anunț surpriză făcut sâmbătă după-amiază.

Wall Street Journal a relatat că Zhang a fost acuzat de scurgerea de informații despre programul de arme nucleare al țării către SUA și de acceptare de mită. Publicația a susținut că a fost acuzat că a trimis „date tehnice esențiale” în străinătate, invocând dovezi împotriva lui Zhang prezentate de Gu Jun, fost director general al Corpului Nuclear Național din China.

Un al doilea membru al atotputernicei comisii militare centrale (CMC), generalul Liu Zhenli, a fost pus oficial sub cercetare în același timp cu Zhang. Ambii bărbați ar fi suspectați de „încălcări grave ale disciplinei”, ale căror detalii nu au fost specificate, dar care par să includă o contestare directă a autorității lui Xi.

După o serie de epurări din ultimii trei ani, acest lucru lasă CMC-ul golit de toți membrii, cu excepția lui Xi însuși, care este președintele său, și a țarului anticorupție ales de el, și elimină toate obstacolele posibile din calea oricăror planuri militare pe care le-ar putea avea, inclusiv în privința Taiwanului.

Expresia utilizată în mod obișnuit „încălcări grave ale disciplinei” se referă de obicei la corupție, iar presa de stat a descris duminică căderea lui Zhang și a lui Liu ca fiind rodul campaniei de lungă durată a lui Xi împotriva corupției.

Dar au existat și indicii ale unor lupte între facțiuni, zvonite de mult timp, în fruntea partidului, despre care se spune că i-a pus pe Xi și Zhang, considerați cândva aliați apropiați, de părți opuse ale baricadei.

Zhang și Liu „au pătat grav imaginea și autoritatea conducerii CMC și au afectat grav fundamentul politic și ideologic al unității și progresului în rândul întregului personal militar”, se arată într-un editorial publicat duminică în ziarul PLA Daily.

Ziarul nu a descris ce conflicte ideologice ar fi putut exista, dar Beijingul a fost inundat de zvonuri anul trecut conform cărora Zhang ar fi încercat să conteste controlul intensificat și personalizat al lui Xi asupra puterii.

Acest lucru pare să fie confirmat în anunțul de sâmbătă, care spunea că Zhang și Liu au „călcat în picioare și subminat grav sistemul de responsabilitate al președintelui comisiei militare centrale” - o referire clară la un atac direct asupra lui Xi.

Zhang, în vârstă de 75 de ani, este fiul fostului general Zhang Zongxun, un ofițer veteran care a supraviețuit suișurilor și coborâșurilor erei Mao ținându-se departe de politică. Zhang Jr. a urmat aceeași cale și a fost unul dintre puținii din vârful conducerii actuale a Partidului Comunist care a participat la acțiuni militare în tinerețe, servind cu distincție în războiul Chinei împotriva Vietnamului la sfârșitul anilor 1970 și începutul anilor 1980.

Tatăl lui Xi provenea din aceeași parte a Chinei ca și Zhang Sr. și se spune că cei doi fii ai lor au crescut împreună. Xi este cu trei ani mai tânăr.

Xi, însă, a intrat în politică după ce a terminat universitatea, în timp ce Zhang s-a înrolat în armată direct după absolvirea școlii. În anii următori, cei doi „prințișori” au urcat separat în ierarhie, până când Xi a fost desemnat următorul „lider suprem” al Chinei în 2007. În acel an, Zhang a fost numit unul dintre reprezentanții militari în comitetul central al Partidului Comunist, iar cinci ani mai târziu, când Xi a devenit liderul partidului, Zhang a fost numit în CMC.

Până în acel moment, Xi nu a avut nicio implicare oficială în afacerile militare. Se spune că ceea ce a descoperit când a devenit șeful comisiei militare - comandant-șef ar fi echivalentul american - l-a șocat.

Armata, a descoperit el, se afla într-o stare de degradare atât la propriu, cât și la figurat. Silozurile de rachete erau ruginite, iar bazele aeriene erau înarmate cu echipamente rusești învechite.

El a început să organizeze o epurare a ofițerilor corupți și regresivi, arestându-i mai întâi pe cei doi generali de rang înalt recent pensionați care îl serviseră pe predecesorul său, președintele Hu.

Pe măsură ce Armata de Eliberare a Poporului se moderniza, dezvoltând o marină pe măsura celei americane și noi rachete și avioane înarmate cu produsele interne ale uimitoarelor progrese tehnologice și industriale ale Chinei, se presupunea că Zhang era cel mai apropiat colaborator al său.

Până la ultimul congres al partidului din 2022, când lui Xi i-a fost acordat un al treilea mandat, anterior neconstituțional, Zhang - în calitate de nou vicepreședinte senior al CMC - devenise al doilea cel mai puternic om din aparatul de stat.

Xi a mers, de asemenea, împotriva tradiției partidului, asigurându-se că în biroul politic rămân doar oficialii loiali lui personal. Sub predecesorii săi, un echilibru delicat de putere fusese menținut printr-un acord nescris conform căruia toate facțiunile partidului urmau să fie reprezentate, liderul partidului fiind doar primus inter pares.

Puterea politică de neegalat a lui Xi l-a transformat însă pe Zhang într-o potențială amenințare, fiind singura altă figură importantă care a rămas cu propria sursă de legitimitate, ca urmare a istoricului său militar și statutului său de „prințișor”. Acest lucru pare acum să-i fi grăbit ruina, indiferent dacă zvonurile despre disputele dintre cei doi sunt sau nu corecte.

Zhang și Liu nu au fost încă demiși oficial din comisie sau excluși din partid. Cu toate acestea, anunțuri precum cel de sâmbătă au fost rareori anulate și niciodată în cazul cuiva cu un rang atât de înalt.

Dintre cei șase membri militari ai CMC numiți la congresul din 2022, cinci au fost epurați, inclusiv ministrul apărării de la acea vreme, generalul Li Shangfu, în 2023, comisarul politic, amiralul Miao Hua, în noiembrie 2024 și generalul He Weidong, al doilea vicepreședinte, în octombrie, anul trecut.

Presupunând că Zhang și Liu îndură acum rigorile „liu zhi”, temutul sistem disciplinar intern al partidului, comisia militară centrală activă este formată acum din doar doi bărbați. Celălalt este generalul Zhang Shengmin, care a fost ales personal în 2017 de Xi pentru a conduce campania de combatere a corupției din forțele armate.

Analiștii se întreabă dacă epurările s-au încheiat sau dacă Xi va încerca acum să-i înlocuiască pe toți ofițerii rămași care își datorează pozițiile lui Zhang și Liu. Acesta este următorul pas logic, dar unul potențial destabilizator pentru armată într-un moment în care lumea se confruntă cu cele mai mari incertitudini geopolitice de la sfârșitul Războiului Rece.

Alfred Wu, analist al politicii chineze la Universitatea Națională din Singapore, a declarat că cazul ministrului de externe Qin Gang, care a fost îndepărtat și nu a fost înlocuit doi ani și jumătate mai târziu, sugerează că Xi s-ar putea să nu se grăbească să acționeze. Xi e mai preocupat să se asigure că nu există obiecții împotriva obținerii unui al patrulea mandat la următorul congres al partidului de anul viitor, a explicat el.

Sentimentul meu este că tot ceea ce face nu are legătură cu o acțiune militară urgentă”, a spus Wu. „Ceea ce a asigurat este că e numărul 1 și că nu va exista nicio contestație în ceea ce privește preluarea unui al patrulea mandat în 2027.”

Wellington Koo, ministrul apărării din Taiwan, a declarat luni reporterilor că va „monitoriza îndeaproape schimbările anormale din rândul nivelurilor superioare ale partidului chinez”, având în vedere că Armata de Eliberare „nu a abandonat niciodată utilizarea forței împotriva Taiwanului”.

