Live TV

Secții cu mucegai și mașini cu 500.000 km la bord: Polițiștii germani se plâng de condiții de muncă „jenante”

Data actualizării: Data publicării:
politie germania
Cel mai mare sindicat al polițiștilor din Germania reclamă starea degradată a sute de secții de poliție. Colaj / surse foto: X
Din articol
Sindicaliștii reclamă că tinerii nu mai vor să se angajeze

Polițiștii germani trag un semnal de alarmă asupra condițiilor de muncă, reclamând secții insalubre, cu mucegai, dăunători și găuri în tavan, precum și mașini de patrulare vechi, cu sute de mii de kilometri la bord, pe care le consideră o insultă la adresa demnității lor, potrivit The Guardian.

Cel mai mare sindicat al polițiștilor din Germania reclamă starea degradată a sute de secții de poliție din țară și a unei flote de vehicule îmbătrânite, afirmând că aceste condiții reprezintă o amenințare pentru sănătatea agenților și o insultă la adresa demnității lor.

„Vase de toaletă vechi de zeci de ani, mucegai în birouri, dăunători, calorifere defecte și găuri în tavan prin care intră ploaia”, a declarat Hagen Husgen, reprezentant al sindicatului GdP, enumerând doar câteva dintre plângerile primite de la membri. „Unele dintre condițiile pe care oamenii noștri trebuie să le îndure sunt periculoase pentru sănătatea lor”, a spus el pentru cotidianul regional Münchner Merkur.

Husgen a adăugat că mașinile de patrulare din cea mai mare economie a Europei, cunoscută pentru industria sa auto de vârf, sunt adesea atât de vechi și uzate încât sunt „rușinoase” și „jenante” pentru ofițerii care le folosesc.

„Vehicule cu scaune rupte și jumătate de milion de kilometri la bord, schimbătoare de viteze stricate. Când cetățenii văd asta, nu arată o imagine bună a poliției”, a spus el, punând problema parțial pe seama privatizării întreținerii mașinilor de poliție. „Este o meserie plăcută atunci când condițiile sunt bune. Dar când privești mai atent circumstanțele, uneori îți vine să ridici neputincios mâinile.”

Sindicaliștii reclamă că tinerii nu mai vor să se angajeze

Husgen a mai afirmat că starea precară a multor secții agravează „problemele mari” de recrutare a tinerilor ofițeri. Sindicatul a publicat pe X o serie de fotografii care arată clădiri de poliție dărăpănate, cu găuri largi în tavan și un șoarece sub un birou, precum și mașini cu buretele scos din scaune.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

GdP a transmis că cele 16 landuri germane au nevoie de mai mult sprijin din partea guvernului federal pentru a îmbunătăți condițiile de lucru ale polițiștilor și pentru a le permite să își îndeplinească sarcinile.

În martie, parlamentul german a aprobat planurile inițiate de atunci cancelarul desemnat Friedrich Merz de a relaxa „frâna datoriei” impusă de Constituție, permițând creșterea cheltuielilor pentru apărare și crearea unui „fond special” (Sondervermögen) de 500 de miliarde de euro pentru următorul deceniu, dedicat modernizării infrastructurii, inclusiv finanțării suplimentare pentru poliția federală.

GdP a afirmat însă că aceste cheltuieli vor fi „departe de a fi suficiente” pentru a acoperi lipsurile grave la nivelul landurilor și a indicat că ar fi necesar un Sondervermögen separat pentru securitatea internă. „În Germania, avem un deficit de investiții de ordinul zecilor de miliarde de euro doar pentru clădirile poliției”, a spus Husgen.

Întrebat despre plângerile GdP, un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne federal a declarat că aspectele care țin de poliție, inclusiv sediile și flota de vehicule, „intră, din punct de vedere constituțional, în responsabilitatea landurilor”.

Ministerul a precizat că guvernul federal sprijină polițiile regionale în diverse domenii, inclusiv prin programe speciale pentru echipamente, comunicații digitale și infrastructură IT.

Guvernul federal, al cărui mandat se întinde până în 2029, a promis, de asemenea, creșterea finanțării pentru unități speciale de poliție, în cadrul planurilor de consolidare a autorităților de securitate internă, a adăugat purtătorul de cuvânt GdP, fondat în 1950, care se autodescrie drept „cel mai mare sindicat al polițiștilor din lume”, cu peste 200.000 de membri în Germania.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor...
copii care alearga pe langa fantani
2
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță un val de răcire...
masini de scoala
3
Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc...
Vladimir Soloviov
4
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
masina in soare
5
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a...
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe
Digi Sport
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
bogdan ivan
Bogdan Ivan apără numirea finului său în conducerea Hidroelectrica...
Nicusor Zelenski
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski. Șeful statului...
Russian Army Group Dnepr Artillery Force In Special Military Operation Zone
Ucrainenii trimit rezervele și anunță „lupte grele” lângă Pokrovsk...
Jandarmi bun
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București...
Ultimele știri
Curtea Supremă a SUA urmează să decidă în toamnă dacă se pronunţă sau nu asupra anulării căsătoriei între persoane de acelaşi sex
Spațiul aerian deasupra celui mai mare oraș din Alaska va fi închis vineri. Ce se știe despre summitul Trump-Putin
Promisiuni de cetățenie română pentru ruși, în schimbul a mii de euro. Doi bărbați au fost condamnați în R. Moldova
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
șeful diplomației germane
Ministrul german de Externe, mesaj pentru Trump înainte de summitul din Alaska: „Să asculte vocea europeană, Germania o face auzită”
mașină de poliție
Accident mortal în Constanța. Un șofer beat și drogat a ucis un pieton și a fugit de la locul faptei
soldați polonezi și polițiști germani fac verificări la granița dintre Germania și Polonia
„Este ca în timpul Războiului Rece”. De ce au fost trimiși soldații și reintroduse controalele la frontiera dintre Germania și Polonia
case distruse în Haga după o explozie provocată intenționat
O mică țară din Europa a ajuns să fie zguduită de explozii în fiecare noapte. De ce a crescut atât de mult numărul atacurilor cu bombă
carambol pe autostrada soarelui spre mare
Carambol cu șapte mașini pe Autostrada Soarelui: două persoane au fost rănite
Partenerii noștri
Pe Roz
Romina Gingașu și-a sărbătorit ziua de naștere în patria luxului. Meniu de 5 stele, artificii, rochie de...
Cancan
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
Fanatik.ro
”Salut, sunt vicepremierul Marian Neacșu”. Caz incredibil: un impostor a intrat în direct la Pro TV, a...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
Președinta Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, acuzată că a încălcat chiar legea achizițiilor...
Adevărul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Playtech
Gabriela Firea, desfigurată de operațiile estetice! Cea mai recentă apariție a șocat, nimeni nu se aștepta la...
Digi FM
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kilograme în trei luni: „Am lăsat în urmă îmbuibarea de care eram...
Digi Sport
"Ce păcat". A picat transferul lui Ianis Hagi
Pro FM
Misha, imagine rară alături de fiica ei și a lui Connect-R. Fanii au reacționat imediat: „Încă un pic și te...
Film Now
Orlando Bloom, de nerecunoscut în „The Cut”. Dieta extremă ținută de actor: „Nu e ceva de încercat acasă”
Adevarul
Șomajul în China a născut „munca fantomă”: Disperați, tinerii plătesc 4 euro pe zi pentru a păcăli statul și...
Newsweek
Care pensionari iau bani în plus la pensie în septembrie? 2.000.000 carduri de alimente, încărcate
Digi FM
Adda, gest lăudabil și schimbare de look în același timp. Și-a tăiat părul și l-a donat femeilor bolnave de...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Ea este cea mai bătrână alpaca din lume. Secretele longevității sale, dezvăluire de proprietarii ei
Film Now
Fostul soț al lui Halle Berry, criticat după ce a spus că actrița nu era femeie de casă: Voia menajeră, voia...
UTV
Jeremy Allen White își etalează fizicul lucrat pe plajă. Actorul se pregătește pentru rolul lui Bruce...