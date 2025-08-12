Secții cu mucegai și mașini cu 500.000 km la bord: Polițiștii germani se plâng de condiții de muncă „jenante”

Polițiștii germani trag un semnal de alarmă asupra condițiilor de muncă, reclamând secții insalubre, cu mucegai, dăunători și găuri în tavan, precum și mașini de patrulare vechi, cu sute de mii de kilometri la bord, pe care le consideră o insultă la adresa demnității lor, potrivit The Guardian.

Cel mai mare sindicat al polițiștilor din Germania reclamă starea degradată a sute de secții de poliție din țară și a unei flote de vehicule îmbătrânite, afirmând că aceste condiții reprezintă o amenințare pentru sănătatea agenților și o insultă la adresa demnității lor.

„Vase de toaletă vechi de zeci de ani, mucegai în birouri, dăunători, calorifere defecte și găuri în tavan prin care intră ploaia”, a declarat Hagen Husgen, reprezentant al sindicatului GdP, enumerând doar câteva dintre plângerile primite de la membri. „Unele dintre condițiile pe care oamenii noștri trebuie să le îndure sunt periculoase pentru sănătatea lor”, a spus el pentru cotidianul regional Münchner Merkur.

Husgen a adăugat că mașinile de patrulare din cea mai mare economie a Europei, cunoscută pentru industria sa auto de vârf, sunt adesea atât de vechi și uzate încât sunt „rușinoase” și „jenante” pentru ofițerii care le folosesc.

„Vehicule cu scaune rupte și jumătate de milion de kilometri la bord, schimbătoare de viteze stricate. Când cetățenii văd asta, nu arată o imagine bună a poliției”, a spus el, punând problema parțial pe seama privatizării întreținerii mașinilor de poliție. „Este o meserie plăcută atunci când condițiile sunt bune. Dar când privești mai atent circumstanțele, uneori îți vine să ridici neputincios mâinile.”

Sindicaliștii reclamă că tinerii nu mai vor să se angajeze

Husgen a mai afirmat că starea precară a multor secții agravează „problemele mari” de recrutare a tinerilor ofițeri. Sindicatul a publicat pe X o serie de fotografii care arată clădiri de poliție dărăpănate, cu găuri largi în tavan și un șoarece sub un birou, precum și mașini cu buretele scos din scaune.

GdP a transmis că cele 16 landuri germane au nevoie de mai mult sprijin din partea guvernului federal pentru a îmbunătăți condițiile de lucru ale polițiștilor și pentru a le permite să își îndeplinească sarcinile.

În martie, parlamentul german a aprobat planurile inițiate de atunci cancelarul desemnat Friedrich Merz de a relaxa „frâna datoriei” impusă de Constituție, permițând creșterea cheltuielilor pentru apărare și crearea unui „fond special” (Sondervermögen) de 500 de miliarde de euro pentru următorul deceniu, dedicat modernizării infrastructurii, inclusiv finanțării suplimentare pentru poliția federală.

GdP a afirmat însă că aceste cheltuieli vor fi „departe de a fi suficiente” pentru a acoperi lipsurile grave la nivelul landurilor și a indicat că ar fi necesar un Sondervermögen separat pentru securitatea internă. „În Germania, avem un deficit de investiții de ordinul zecilor de miliarde de euro doar pentru clădirile poliției”, a spus Husgen.

Întrebat despre plângerile GdP, un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne federal a declarat că aspectele care țin de poliție, inclusiv sediile și flota de vehicule, „intră, din punct de vedere constituțional, în responsabilitatea landurilor”.

Ministerul a precizat că guvernul federal sprijină polițiile regionale în diverse domenii, inclusiv prin programe speciale pentru echipamente, comunicații digitale și infrastructură IT.

Guvernul federal, al cărui mandat se întinde până în 2029, a promis, de asemenea, creșterea finanțării pentru unități speciale de poliție, în cadrul planurilor de consolidare a autorităților de securitate internă, a adăugat purtătorul de cuvânt GdP, fondat în 1950, care se autodescrie drept „cel mai mare sindicat al polițiștilor din lume”, cu peste 200.000 de membri în Germania.

