Sectorul imobiliar din Dubai începe să arate semne de slăbiciune. Tranzacțiile, la jumătate față de luna trecută (Reuters)

Piaţa imobiliară din Dubai începe să arate semne de slăbiciune, la aproape trei săptămâni de la atacurile SUA-Israel asupra Iranului, datele de la analişti arătând declinul tranzacţiilor, iar unii agenţi imobiliari semnalează reduceri de preţ, transmite Reuters.

Războiul, şi atacurile Teheranului împotriva Israelului, bazelor SUA şi statelor din Golf, inclusiv Emiratele Arabe Unite (EAU), au perforat imaginea Dubaiului de loc de refugiu pentru bogaţii lumii, scrie Agerpres.

Scădere la jumătate

Volumul tranzacţiilor imobiliare în EAU a scăzut în ritm anual cu 37% în primele 12 zile din martie, şi cu 49% în ritm lunar, estimează analiştii de la Goldman Sachs. Unele proprietăţi sunt deja oferite la discounturi semnificative, cu reduceri de preţ de 12% - 15%, conform unor agenţi imobiliari şi mesajelor de pe social media analizate de Reuters.

De exemplu, un vânzător caută „vânzarea rapidă” a unei proprietăţi aproape de Burj Khalifa - cea mai înalta clădire din lume - conform unui mesaj citit de un agent. Vânzătorul vrea să obţină 650.000 de dolari, un declin de aproximativ 12% faţă de preţul precedent de 735.000 de dolari, „din cauza situaţiei actuale”. Agentul a vorbit sub protecţia anonimatului, din cauza caracterului sensibil al acestei chestiuni. Un apartament în stadiul de proiect în celebra zonă Palm Jumeirah din Dubai este de asemenea oferit cu un discount de 15% faţă de preţul original, la aproximativ două milioane de dolari.

Boom-ul imobiliar din Emiratele Arabe Unite s-a reflectat în creşterile din Dubai, dar există deja temeri că piaţa se îndreaptă spre o încetinire, după cinci ani de creştere a preţurilor. Conflictul este cel mai mare test de până acum pentru piaţă, cererea fiind alimentată de un influx de migranţi bogaţi, atraşi de scutirile de impozit din EAU.

Şi acţiunile dezvoltatorilor imobiliari au scăzut, titlurile Emaar Properties, dezvoltatorul din spatele Burj Khalifa, înregistrând un declin de peste 26% la Bursa de la Dubai, de când a început războiul.

„Un risc considerabil”

Conform Goldman Sachs, valoarea totală a tranzacţiilor finalizate până acum în această lună a scăzut cu jumătate comparativ cu februarie - un declin mai accentuat decât în timpul inundaţiilor din 2024 din Dubai sau precedentul conflict Iran-Israel din iunie 2025, deşi preţul mediu al tranzacţiei a scăzut cu doar 3% faţă de anul trecut.

Analiştii de la Citi spun că războiul a introdus „un risc considerabil” la adresa aşteptărilor viitoare privind creşterea populaţiei din Dubai, investitorii imobiliari şi cumpărătorii de locuinţe fiind descurajaţi de evoluţiile geopolitice. Analiştii se aşteaptă acum la o creştere de doar 1% a populaţiei din Dubai anul acesta, şi de 2% - 2,5% anual în perioada 2027 - 2031, faţă de un nivel de 4% în ultimii ani.

Ei spun că în scenariul pesimist pentru Dubai, preţurile proprietăţilor ar scădea în medie cu 7% anual, în perioada 2026 - 2028.

Totuşi, directorii spun că nu există motive de panică, iar activitatea pe piaţă nu s-a oprit.

„Cred că oricine evaluează diferit riscul şi modul în care este perceput riscul. Dar datele ne spun o poveste clară, corect? Tranzacţiile nu s-au oprit”, a spus Imran Sheikh, fondatorul şi preşedintele firmei de investiţii imobiliare BlackOak. Acesta a adăugat: „Avem un client din Africa care ne-a spus că dacă vedem oportunităţi în următoarea lună, să-i dăm drumul”.

„Există mulţi investitori care ne sună să ne întrebe dacă avem clienţi care vor vândă, fiind strâmtoraţi, sau dacă cineva vrea să vândă cu discount, şi spun că sunt pregătiţi să cumpere”, a afirmat pentru Reuters Himanshu Khandelwal, director general al firmei de investiţii Asas Capital din Dubai, citând clienţi din EAU şi India.

