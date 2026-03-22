Șeful armatei israeliene anunță o campanie de durată în Liban: Războiul cu Hezbollah „abia a început”

Șeful Statului Major al armatei israeliene, general-locotenentul Eyal Zamir, a anunțat că operațiunile împotriva Hezbollah vor fi de durată, afirmând că „războiul abia a început”, în timp ce Israelul pregătește intensificarea ofensivei în sudul Libanului.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei vizite la Comandamentul de Nord, unde Zamir a aprobat planurile de luptă și a subliniat legătura directă dintre frontul din nord și conflictul mai amplu cu Iranul, relatează Times of Israel.

„Iranul este efortul nostru principal, iar frontul din nord este un alt teatru central. Ele sunt interconectate. Organizația teroristă Hezbollah constituie un proxy esențial al regimului iranian și a făcut o greșeală gravă când a ales să se alăture campaniei împotriva Israelului”, a spus acesta.

Șeful armatei israeliene a adăugat că armata este pregătită să intensifice atât ofensiva terestră în sudul Libanului, cât și loviturile aeriene, subliniind că operațiunile vor continua până când amenințarea de la graniță va fi eliminată, iar securitatea pe termen lung a locuitorilor din nord va fi asigurată.

„Mesajul este clar: nu există refugiu sigur pentru regim și proxy-urile sale. Orice amenințare la adresa cetățenilor israelieni va primi un răspuns ferm, precis și puternic”, a spus el, potrivit declarațiilor publicate astăzi de armată.

Potrivit lui Zamir, în ultimele săptămâni armata israeliană a lovit peste 2.000 de ținte, inclusiv zeci de depozite de arme, și a eliminat sute de combatanți Hezbollah. „Operațiunea împotriva Hezbollah abia a început”, a reiterat acesta, avertizând că Israelul se pregătește pentru o campanie de durată.

„La finalul campaniei din Iran, Hezbollah va rămâne singur și izolat. Este o campanie de durată, iar noi suntem pregătiți pentru aceasta”, a spus el.

Zamir a subliniat că armata se pregătește să „intensifice” ofensiva terestră în sudul Libanului și loviturile aeriene împotriva grupării: „Nu ne vom opri până când amenințarea nu va fi îndepărtată de la graniță și securitatea pe termen lung a locuitorilor din nord nu va fi asigurată”.

„Suntem pregătiți pentru o campanie de lungă durată și vom continua să acționăm, atât ofensiv, cât și defensiv, pentru a garanta securitatea pe termen lung a locuitorilor din nord”, a spus acesta.

Forțele Aeriene israeliene au lovit, duminică, podul Qasmiya de pe râul Litani, din sudul Libanului, la câteva ore după ce au avertizat că vor bombarda acest punct de trecere. Ministrul Apărării, Israel Katz, a declarat anterior că a dat instrucțiuni Armatei de Apărare a Israelului (IDF) să „distrugă imediat toate podurile de peste râul Litani care sunt folosite pentru activități teroriste, pentru a împiedica trecerea teroriștilor și a armamentului Hezbollah spre sud”.

Președintele Libanului, Joseph Aoun, a declarat că atacurile Israelului asupra podurilor din sudul țării reprezintă un „preludiu al unei invazii terestre”, potrivit agenției oficiale de presă libaneze, și a condamnat „țintirea și distrugerea de către Israel a infrastructurii și a facilităților vitale din sudul Libanului”.

Editor : M.I.