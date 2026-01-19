Live TV

Șeful ONU acuză SUA că ignoră dreptul internațional: „Unii vor să înlocuiască puterea legii cu legea puterii”

Data publicării:
António Guterres
António Guterres, secretarul general al ONU. Sursa foto: Profimedia Images
Secretarul general al ONU, António Guterres, a declarat într-un interviu pentru BBC că Statele Unite tratează dreptul internațional ca pe un aspect secundar atunci când își urmăresc interesele și se bazează prea mult pe propria putere în locul soluțiilor multilaterale. El avertizează că această tendință alimentează o lume în care „unii vor să înlocuiască puterea legii cu legea puterii”.

Statele Unite acționează cu impunitate și cred că puterea lor contează mai mult decât dreptul internațional, a declarat secretarul general al ONU într-un interviu acordat programului Today de la BBC Radio 4. António Guterres a spus că Washingtonul are „convingerea clară” că soluțiile multilaterale sunt irelevante. Ceea ce contează, a continuat el, este „exercitarea puterii și influenței Statelor Unite și, uneori, în acest sens, a normelor dreptului internațional”.

Comentariile sale vin la câteva săptămâni după ce SUA au lovit Venezuela și i-au capturat președintele și în contextul amenințărilor repetate ale lui Donald Trump de a anexa Groenlanda. Guterres a spus că principiile fundamentale ale ONU, inclusiv egalitatea statelor membre, sunt acum amenințate.

Președintele Trump a criticat dur ONU în trecut. În discursul său de la Adunarea Generală din septembrie anul trecut, el a pus la îndoială însăși menirea organizației, susținând că „a pus capăt singur la șapte războaie imposibil de încheiat”, iar ONU „nici măcar nu a încercat să ajute în vreunul dintre ele”. „Mai târziu am realizat că ONU nu era acolo pentru noi”, a spus el.

Confruntat cu această evaluare dură, Guterres a recunoscut că organizația sa se confruntă cu dificultăți în a obține respectarea legilor internaționale prevăzute în Carta ONU.

ONU este „extrem de implicată” în soluționarea marilor conflicte globale, a insistat el. „Dar ONU nu are pârghiile necesare, marile puteri au pârghii mult mai puternice.” El s-a întrebat dacă aceste pârghii suplimentare sunt folosite pentru a produce soluții reale și durabile la conflicte sau doar remedii temporare. „Există o mare diferență între cele două lucruri”, a subliniat el.

ONU are nevoie de reformă, spune Guterres

Guterres a mai spus că organizația are nevoie de reformă pentru a face față „problemelor și provocărilor dramatice” cu care se confruntă cele 193 de state membre.

„Există unii care cred că puterea legii ar trebui înlocuită cu legea puterii”, a declarat secretarul general al ONU. „Într-adevăr, când privești politica actuală a Statelor Unite, se vede clar o convingere potrivit căreia soluțiile multilaterale nu sunt relevante și că ceea ce contează este exercitarea puterii și influenței Statelor Unite și, uneori, în acest sens, a normelor dreptului internațional.”

El a sugerat că Consiliul de Securitate al ONU, creat pentru a menține pacea și securitatea internațională, nu mai reprezintă lumea și este „ineficient”.

Oricare dintre membrii permanenți ai consiliului, Franța, China, Rusia, Marea Britanie sau SUA, poate bloca o rezoluție prin dreptul de veto. Atât Rusia, cât și SUA au folosit acest drept pentru a împiedica eforturile internaționale de a pune capăt războaielor din Ucraina și Gaza.

Guterres a spus că veto-urile sunt folosite pentru a promova interese individuale și a criticat faptul că „trei țări europene” sunt membri permanenți. El a cerut schimbarea componenței consiliului pentru a „recâștiga legitimitatea” și pentru a „da voce întregii lumi”, precum și limitarea dreptului de veto pentru a evita „blocaje” inacceptabile.

Provocările ONU în fața crizelor globale

Guterres, al cărui mandat se apropie de final, s-a întâlnit vineri la Londra cu premierul britanic Sir Keir Starmer. Fost premier portughez, Guterres a preluat conducerea ONU în 2017 și își va încheia mandatul la finalul acestui an.

În discursul său anual în fața Adunării Generale, folosit de obicei pentru a stabili prioritățile organizației, el a avertizat asupra unei lumi în haos, „plină de conflicte, impunitate, inegalitate și impredictibilitate”, și a identificat „încălcările flagrante ale dreptului internațional” drept una dintre cele mai mari provocări pentru ordinea globală.

Unul dintre conflictele-cheie pentru ONU, a spus el, este cel din Gaza. Întrebat dacă vede ONU ca fiind lipsită de putere în Gaza, acolo unde ar fi trebuit să facă diferența, el a răspuns: „Desigur, dar să fim clari. Mult timp, Israelul susținea că ajutorul umanitar nu este distribuit deoarece ONU nu este capabilă să o facă. Atunci când Israelul nu ne permitea accesul în Gaza, nu puteam intra în Gaza. Apoi a urmat o încetare a focului și un flux uriaș de ajutoare umanitare. Eram pregătiți, atât timp cât aveam condițiile necesare.”

Cu câteva zile în urmă, Guterres a spus în Adunarea Generală că „modul de soluționare a problemelor din 1945” nu poate rezolva problemele anului 2026, referindu-se la structura actuală a ONU.

Provocările continuă, de la schimbarea forțată a conducerii în Venezuela de către SUA, la uciderea a mii de protestatari de către regimul iranian și până la obiectivul declarat al lui Donald Trump de a anexa Groenlanda.

Întrebările legate de moartea multilateralismului, și de eșecul unor lideri mondiali de a apăra regulile dreptului internațional, devin tot mai puternice. Dar Guterres a spus că rămâne optimist: „Cred că oamenii sunt uneori reticenți în a înfrunta cei puternici. Dar adevărul este că, dacă nu îi înfruntăm, nu vom putea niciodată să avem o lume mai bună.”

UTV
