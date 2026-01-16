Șeful Ryanair, într-o ieșire corporatistă către politic: „Trump este un mincinos, iar Parlamentul European, o discuție de idioți”

Președintele SUA, Donald Trump, este un „mincinos” care „greșește din punct de vedere istoric” în multe dintre problemele geopolitice majore cu care se confruntă lumea în 2026, a declarat furios șeful Ryanair, Michael O'Leary, într-un interviu acordat Politico.

Comentariile sincere ale directorului executiv al companiei aeriene reprezintă o critică rară la adresa lui Trump din partea lumii corporatiste, unde titanii afacerilor încearcă de obicei să evite să-l ofenseze pe liderul american.

„Nu am nicio încredere în Trump”

O'Leary l-a criticat pe Trump — cu care a vorbit ultima dată în 2016 — pentru că nu a susținut Ucraina împotriva Rusiei și pentru că a impus tarife care au perturbat comerțul global.

„Cred că Trump greșește din punct de vedere istoric în ceea ce privește Ucraina și Rusia, greșește din punct de vedere istoric în ceea ce privește tarifele”, a spus O'Leary, care a recunoscut că președintele are dreptate când se plânge că țările europene nu își asumă responsabilitatea în domeniul apărării.

O'Leary a adăugat că, dacă ar fi american, ar fi „un republican înnăscut”. Cu toate acestea, el nu s-ar înscrie într-un partid condus de Trump. „Nu am nicio încredere în Trump, care s-a dovedit a fi un mincinos în repetate rânduri”, a spus el.

Nu este prima dată când O'Leary îl critică pe Trump, ceea ce îl face o curiozitate în lumea corporativă, care a fost în mare parte respectuoasă față de președintele SUA de când acesta s-a întors la putere. Cu toate acestea, O'Leary a afirmat de mult timp că Ryanair nu are intenția de a zbura peste Atlantic. Compania aeriană este, de asemenea, unul dintre cei mai mari clienți ai Boeing, ceea ce o protejează de repercusiunile politice.

Apărați libertățile!

Șeful companiei aeriene low-cost O'Leary, care a criticat de mult timp ceea ce consideră a fi birocrație excesivă, care, spune el, sufocă companiile din UE, a adăugat că dubla amenințare reprezentată de Trump și Rusia înseamnă că Europa ar trebui să reducă „taxele stupide de călătorie” și reglementările pentru a-și recâștiga competitivitatea.

CEO-ul Ryanair a enumerat și ceea ce consideră a fi cele trei realizări principale ale UE: „Transportul aerian la prețuri reduse, tarifele de roaming și Erasmus, care a fost una dintre cele mai bune modalități de a apropia tinerii... aducând Europa mult mai aproape. Dar va trebui să începem să apărăm aceste libertăți.”

„Discuții de idioți”

Dar O'Leary a criticat eforturile de creștere a taxelor și a reglementărilor — de la propunerea Belgiei de a majora taxa pe transportul aerian pentru a stimula transportul mai durabil, cum ar fi transportul feroviar, până la propunerea Parlamentului European de a crește drepturile pasagerilor, inclusiv de a le permite să transporte gratuit mai multe bagaje la bord.

El a calificat proiectul Parlamentului drept „o propunere nebunească și ilegală” și a adăugat: „Parlamentul este o discuție între idioți, unde tot ce fac este să inventeze, să impună mai multe costuri și mai multe reglementări consumatorilor și cetățenilor europeni”.

El a criticat, de asemenea, majorarea taxei pe aviație din Belgia. Ca răspuns la propunerea fiscală, Ryanair a declarat că va reduce cu 1 milion numărul de locuri la Aeroportul Bruxelles Sud Charleroi în 2026.

Deoarece majorarea taxei nu a fost anulată, O'Leary a anunțat miercuri că Ryanair va reduce capacitatea de transport în țară cu încă un milion de locuri în 2027 și își va reduce prezența la baza din Charleroi de la 19 la 15 avioane.

În loc să impoziteze pasagerii, O'Leary a solicitat ca sistemul de comercializare a emisiilor de carbon al blocului să se aplice și zborurilor lungi către destinații din afara UE. În prezent, ETS se aplică numai zborurilor intra-UE și nu afectează rutele intercontinentale mai poluante.

„Dacă sunteți cu adevărat serioși în privința taxelor de mediu aici, în Belgia, aplicați ETS zborurilor americane, zborurilor asiatice și zborurilor din Golf”, a spus el.

Dar acest lucru ar putea declanșa un conflict cu SUA, care a avertizat împotriva eforturilor climatice care afectează afacerile sale. Acest lucru „nu se va întâmpla niciodată cât timp Trump este la Casa Albă”, a spus O'Leary.

Editor : Sebastian Eduard