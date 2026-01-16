Live TV

Șeful Ryanair, într-o ieșire corporatistă către politic: „Trump este un mincinos, iar Parlamentul European, o discuție de idioți”

Data actualizării: Data publicării:
Michael O'Leary
Michael O'Leary, CEO Ryanair. Foto: Profimedia
Din articol
„Nu am nicio încredere în Trump” Apărați libertățile! „Discuții de idioți”

Președintele SUA, Donald Trump, este un „mincinos” care „greșește din punct de vedere istoric” în multe dintre problemele geopolitice majore cu care se confruntă lumea în 2026, a declarat furios șeful Ryanair, Michael O'Leary, într-un interviu acordat Politico.

Comentariile sincere ale directorului executiv al companiei aeriene reprezintă o critică rară la adresa lui Trump din partea lumii corporatiste, unde titanii afacerilor încearcă de obicei să evite să-l ofenseze pe liderul american.

„Nu am nicio încredere în Trump”

O'Leary l-a criticat pe Trump — cu care a vorbit ultima dată în 2016 — pentru că nu a susținut Ucraina împotriva Rusiei și pentru că a impus tarife care au perturbat comerțul global.

„Cred că Trump greșește din punct de vedere istoric în ceea ce privește Ucraina și Rusia, greșește din punct de vedere istoric în ceea ce privește tarifele”, a spus O'Leary, care a recunoscut că președintele are dreptate când se plânge că țările europene nu își asumă responsabilitatea în domeniul apărării.

O'Leary a adăugat că, dacă ar fi american, ar fi „un republican înnăscut”. Cu toate acestea, el nu s-ar înscrie într-un partid condus de Trump. „Nu am nicio încredere în Trump, care s-a dovedit a fi un mincinos în repetate rânduri”, a spus el.

Nu este prima dată când O'Leary îl critică pe Trump, ceea ce îl face o curiozitate în lumea corporativă, care a fost în mare parte respectuoasă față de președintele SUA de când acesta s-a întors la putere. Cu toate acestea, O'Leary a afirmat de mult timp că Ryanair nu are intenția de a zbura peste Atlantic. Compania aeriană este, de asemenea, unul dintre cei mai mari clienți ai Boeing, ceea ce o protejează de repercusiunile politice.

Apărați libertățile!

Șeful companiei aeriene low-cost O'Leary, care a criticat de mult timp ceea ce consideră a fi birocrație excesivă, care, spune el, sufocă companiile din UE, a adăugat că dubla amenințare reprezentată de Trump și Rusia înseamnă că Europa ar trebui să reducă „taxele stupide de călătorie” și reglementările pentru a-și recâștiga competitivitatea.

CEO-ul Ryanair a enumerat și ceea ce consideră a fi cele trei realizări principale ale UE: „Transportul aerian la prețuri reduse, tarifele de roaming și Erasmus, care a fost una dintre cele mai bune modalități de a apropia tinerii... aducând Europa mult mai aproape. Dar va trebui să începem să apărăm aceste libertăți.”

„Discuții de idioți”

Dar O'Leary a criticat eforturile de creștere a taxelor și a reglementărilor — de la propunerea Belgiei de a majora taxa pe transportul aerian pentru a stimula transportul mai durabil, cum ar fi transportul feroviar, până la propunerea Parlamentului European de a crește drepturile pasagerilor, inclusiv de a le permite să transporte gratuit mai multe bagaje la bord.

El a calificat proiectul Parlamentului drept „o propunere nebunească și ilegală” și a adăugat: „Parlamentul este o discuție între idioți, unde tot ce fac este să inventeze, să impună mai multe costuri și mai multe reglementări consumatorilor și cetățenilor europeni”.

El a criticat, de asemenea, majorarea taxei pe aviație din Belgia. Ca răspuns la propunerea fiscală, Ryanair a declarat că va reduce cu 1 milion numărul de locuri la Aeroportul Bruxelles Sud Charleroi în 2026.

Deoarece majorarea taxei nu a fost anulată, O'Leary a anunțat miercuri că Ryanair va reduce capacitatea de transport în țară cu încă un milion de locuri în 2027 și își va reduce prezența la baza din Charleroi de la 19 la 15 avioane.

În loc să impoziteze pasagerii, O'Leary a solicitat ca sistemul de comercializare a emisiilor de carbon al blocului să se aplice și zborurilor lungi către destinații din afara UE. În prezent, ETS se aplică numai zborurilor intra-UE și nu afectează rutele intercontinentale mai poluante.

„Dacă sunteți cu adevărat serioși în privința taxelor de mediu aici, în Belgia, aplicați ETS zborurilor americane, zborurilor asiatice și zborurilor din Golf”, a spus el.

Dar acest lucru ar putea declanșa un conflict cu SUA, care a avertizat împotriva eforturilor climatice care afectează afacerile sale. Acest lucru „nu se va întâmpla niciodată cât timp Trump este la Casa Albă”, a spus O'Leary.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
aD0yNjEzMTM4MmIwNjA3MDRjMDNjNzI2YjAwNTFlYjg0Yw==.thumb
1
Pentagonul a pregătit opțiuni militare împotriva regimului de la Teheran. Iranul și-a...
ilustrație explozie nucleară într-un oraș
2
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri...
profimedia-1066130305
3
Donald Trump a vorbit la telefon cu președinta interimară a Venezuelei. Delcy Rodriguez...
soldat rus capturat
4
„L-a împușcat în ceafă cu mitraliera”. Soldat rus capturat în Ucraina, condamnat pe viață...
bancnote de 100 de lei
5
Ce a pățit un tânăr vasluian după ce a primit în cont bani virați din greșeală şi nu a...
Au scris istorie împreună, dar ea a "rupt" tăcerea, după 20 de ani: "Eram îngrozită de ideea de a rămâne singură cu el"
Digi Sport
Au scris istorie împreună, dar ea a "rupt" tăcerea, după 20 de ani: "Eram îngrozită de ideea de a rămâne singură cu el"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
Extrema dreaptă din Germania începe să se dezică de Donald Trump. Și în Franța, partidul lui Marine Le Pen e critic față de american
Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, și președintele SUA, Donald Trump
Directorul CIA s-a întâlnit cu președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, la ordinul lui Donald Trump. Ce mesaj i-a transmis
trump machado nobel casa alba
„Jenant, e lipsă de respect”. Indignare în Norvegia, după ce Maria Corina Machado i-a dat lui Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace
Depozit gaz.
Vremea rece majorează preţul gazelor în Europa. Cu cât au crescut cotațiile în ultima vreme
c1f55f6d-8d90-4a17-89a0-43e76882225d
Militari europeni în Groenlanda: Europa răspunde presiunilor lui Trump. Alice Rufo: „Un semnal către întreaga lume”
Recomandările redacţiei
curtea de apel bucuresti-1
Curtea de Apel București a amânat decizia privind cererile de...
Vladimir Putin
Tentativă de sabotaj a Rusiei în România. Misiuni executate de...
23d772ab-2332-4624-a433-e7795101455f
Venezuela a eliberat mai mulți cetățeni străini care erau...
photo-collage.png (48)
Pericol pe o pârtie din Poiana Brașov. Un cablu de telecabină s-a...
Ultimele știri
Kremlinul vede ca fiind „pozitivă” dorinţa unor ţări din UE de a dialoga cu Rusia. „Este în concordanţă cu viziunea noastră”
Doi români, arestați în Italia după ce au furat arma unui polițist și au deschis focul asupra agenților
Reacția PNL Iași după refuzul primarilor PSD de a participa la o întâlnire cu Ilie Bolojan: Retorică populistă, mincinoasă şi panicardă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jay Leno spune că oamenii sunt uluiți că a rămas lângă soția bolnavă de demență: "Dacă rămâi și îți faci...
Cancan
Nu o mai recunoaște nimeni. Este grav bolnavă? Apariție șocantă a vedetei TV
Fanatik.ro
Dezvăluirile fostului jucător de la FCSB, cu Edi Iordănescu antrenor: „Se vedea că e șeful vestiarului”...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Ce a putut să pățească o celebră jucătoare de tenis. A participat la un turneu în Australia, iar ce a urmat a...
Adevărul
Cât plătește Ilie Bolojan pentru proprietățile din Bihor după majorarea impozitelor locale
Playtech
Bolojan, lovit şi el de majorarea impozitelor! Cea mai mare taxă o plăteşte pentru maşină
Digi FM
Theo Rose nu îi cere niciodată bani soțului. Nici măcar când nu avea cu ce să-și plătească taxele: „Prefer să...
Digi Sport
Apel neobişnuit pe rețelele sociale. Marea campioană care sfidează vârsta, surpriză neplăcută într-o parcare
Pro FM
Raluka, distracție în costum de baie, în Brazilia, alături de iubit. Poza care a stârnit speculații privind...
Film Now
„Te iubesc, Khalessi”. Jason Momoa și Emilia Clarke, la 15 ani de la debutul în „Game Of Thrones”. Zâmbetul...
Adevarul
Măsura care îi poate ține pe elevi la școală. „În prima zi n-a venit și au început copiii: păi, nu ne dați...
Newsweek
1.300.000.000 lei strânși din CASS la pensie în doar 3 luni. Scapă pensionarii de acest bir în 2026?
Digi FM
Chelnerița acuzată că ar fi provocat incendiul de Anul Nou din Elveția a fost obligată de șefi să poarte o...
Digi World
De ce alcoolul îți afectează organismul mai puternic pe măsură ce înaintezi în vârstă, chiar dacă bei la fel
Digi Animal World
Val de reacții după ce un bărbat a intrat călare pe un cal într-un magazin: „Este complet lipsit de respect”
Film Now
Ashton Kutcher, declarații rare despre Demi Moore, fosta lui soție: "Sunt atât de mândru de ea". Au revenit...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...