Șeful serviciului de informații al Gărzii Revoluționare din Iran a fost ucis într-un atac

Majid Khademi, Head Of The IRGC Intelligence Organization
Majid Khademi. Foto: Profimedia

Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) a anunțat, într-o declarație publicată de agențiile de știri iraniene, că șeful serviciului său de informații, Majid Khademi, a fost ucis, potrivit BBC.

Declarația precizează că acesta a fost ucis luni dimineață și acuză Israelul și Statele Unite că l-au luat în vizor.

Khademi îl înlocuise pe Mohammad Kazemi, care a fost și el ucis într-un atac israelian pe 15 iunie 2025, în timpul războiului de 12 zile dintre Iran și Israel.

În februarie, în urma manifestațiilor antiguvernamentale sângeroase din ianuarie, Khademi îl acuzase pe președintele american Donald Trump că a alimentat ceea ce oficialii iranieni au descris ca fiind o strategie de „asasinat înscenat”, menită să crească numărul victimelor pentru a justifica o intervenție militară străină.

Khademi a afirmat în acea perioadă că peste 10 servicii de informații străine, inclusiv unitatea israeliană de război cibernetic și informații 8200, au jucat un rol în protestele care au cuprins Iranul.

Potrivit Agenției de știri a Human Rights Activists News Agency (HRANA), cu sediul în SUA, cel puțin 7.000 de persoane au fost ucise în represiunea din ianuarie.

