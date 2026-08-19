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Şeful spionajului din Ecuador, soţia sa şi cinci americani au murit într-un accident de elicopter în Kenya

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Elicopter
Foto> Profimedia
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Directorul general al agenţiei de informaţii din Ecuador, soţia sa, precum şi cinci cetăţeni americani şi-au pierdut viaţa miercuri într-un accident de elicopter în Kenya, relatează BBC.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a confirmat decesul celor cinci cetăţeni americani.

Michele Sensi-Contugi şi soţia sa, Stephany Hollihan, se aflau printre cele şapte persoane care şi-au pierdut viaţa în urma accidentului produs în provincia Samburu, la ora 09:13, ora locală (şi a României).

Autoritatea pentru Aviaţie Civilă din Kenya (KCAA) a declarat că elicopterul efectua un zbor turistic de la o rezervaţie naturală din Loisaba către Ewaso Nyiro, un râu care curge de-a lungul mai multor rezervaţii naţionale.

„Guvernul naţional îşi exprimă cele mai sincere condoleanţe pentru decesul tragic al lui Michele Sensi-Contugi şi al soţiei sale, Stephany Hollihan”, a declarat biroul prezidenţial al Ecuadorului într-un comunicat publicat pe X.

Fostul preşedinte al Ecuadorului, Guillermo Lasso, le-a adus un omagiu celor doi pe reţelele sociale, spunând: „Transmis solidaritatea şi apropierea mea faţă de membrii familiilor lor, prietenii şi colegii lor în aceste momente de profundă durere. Fie ca Dumnezeu să le ofere mângâiere şi putere, iar victimele să se odihnească în pace”.

Sensi-Contugi, în vârstă de 44 de ani, a fost numit director general al Centrului de Informaţii Strategice din Ecuador în 2024.

Identităţile celor cinci americani nu au fost încă confirmate.

Departamentul de Stat a declarat: „Transmitem cele mai sincere condoleanţe familiilor şi celor dragi pentru pierderea suferită”.

Crucea Roşie din Kenya a declarat pentru BBC că zona nu este încă accesibilă, dar se utilizează drone pentru a evalua situaţia de la faţa locului.

Autoritatea Aeronautică Civilă din Kenya (KCAA) a precizat că accidentul a implicat un Eurocopter EC130 B4 şi că în prezent coordonează operaţiunile.

Ministerul Transporturilor şi Departamentul de Investigare a Accidentelor Aeriene vor conduce anchetele privind circumstanţele producerii accidentului.

Ţinutul Samburu este o destinaţie turistică populară, cu numeroase rezervaţii private de faună sălbatică, şi este renumit pentru peisajele sale uimitoare.

Accidentele de elicopter sunt destul de frecvente în Kenya.

În februarie, un accident de elicopter în ţinutul Nandi din Valea Riftului a provocat moartea a şase persoane, printre care şi un membru al parlamentului.

În 2024, şeful armatei, generalul Francis Omondi Ogolla, a decedat după ce un elicopter al armatei care transporta 11 persoane s-a prăbuşit în vestul ţării, având doar doi supravieţuitori.

În iunie 2021, cel puţin 10 soldaţi au murit când elicopterul lor s-a prăbuşit în timp ce ateriza în apropierea capitalei, Nairobi.

Editor : Sebastian Eduard

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