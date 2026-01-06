Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a cerut resetarea relațiilor cu China, luni, la Beijing, în cadrul unei întâlniri oficiale cu Xi Jinping. Vizita pune pe agendă securitatea regională, cooperarea economică și ridicarea restricțiilor chineze neoficiale asupra K-pop și K-drama. Momentul a fost marcat și de un gest simbolic: un selfie făcut cu un telefon Xiaomi primit cadou de la președintele chinez.

Președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, a cerut deschiderea unei „noi faze” în relațiile cu China, în cadrul întâlnirii cu liderul acesteia, Xi Jinping, la Beijing, luni, scrie BBC. Securitatea regională și ridicarea interdicției neoficiale impuse de Beijing asupra culturii pop sud-coreene se află printre prioritățile lui Lee, care își continuă vizita de patru zile în China. Marți, acesta urmează să se întâlnească cu premierul Chinei, Li Qiang, și cu președintele parlamentului, Zhao Leji.

Este prima vizită a unui lider sud-coreean din 2019 încoace. Relațiile bilaterale s-au deteriorat sub mandatul predecesorului lui Lee, fostul președinte Yoon Suk Yeol, demis prin impeachment, care a avut o poziție puternic critică față de China. Coreea de Sud este aliat de securitate al SUA, la fel ca Japonia, dar depinde de China în plan comercial. Potrivit experților, se așteaptă ca Lee să continue să mențină un echilibru diplomatic delicat între Beijing și Tokyo.

Vizita marchează a doua întâlnire dintre cei doi lideri din noiembrie, când Xi a vizitat Coreea de Sud cu ocazia unui summit economic regional. Luni, Lee a declarat că vizita reprezintă „o oportunitate crucială” pentru „restabilirea pe scară largă a relațiilor dintre Coreea de Sud și China”, conform relatărilor ziarului sud-coreean Chosun. „Vrem să deschidem o nouă fază în dezvoltarea relațiilor dintre Coreea de Sud și China.”

Selfie-uri alături de Xi Jinping

Oficiali guvernamentali și companii din ambele țări au semnat o serie de acorduri de cooperare în domenii precum tehnologia, comerțul și mediul.

Lee și-a făcut și selfie-uri alături de Xi, folosind un telefon Xiaomi, oferit în dar de președintele chinez anul trecut. „Calitatea imaginii e chiar bună, nu-i așa?”, a scris Lee pe X, postând și fotografiile.

Ulterior, la un dineu oficial organizat în onoarea lui Lee, în Marea Sală a Poporului din Beijing, Xi a subliniat că „situația internațională devine tot mai turbulentă și complexă”, îndemnându-l pe liderul sud-coreean să ia decizii strategice corecte.

Dineul a avut loc la scurt timp după capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, de către SUA, la sfârșitul săptămânii trecute. Xi l-a îndemnat pe Lee să „stea ferm de partea corectă a istoriei și să facă alegeri strategice corecte”, conform agenției oficiale Xinhua.

Liderul chinez a adus în discuție și istoria comună a celor două țări în lupta împotriva militarismului japonez, afirmând că China și Coreea de Sud ar trebui să „lucreze mână în mână pentru a proteja rezultatele victoriei din Al Doilea Război Mondial și a menține pacea și stabilitatea în Asia de Nord-Est”.

Eforturile Chinei de a-l curta pe Lee reflectă presiunile cu care se confruntă Xi în căutarea unui aliat regional, a declarat pentru BBC profesorul Park Seung-chan, specialist în studii chineze la Universitatea Yongin. „China poate ocoli subiectul, dar cerința e clară: alăturați-vă Chinei și criticați Japonia.”

Planuri de pace în Peninsula Coreeană

În cadrul vizitei sale, Lee este așteptat să participe la un serviciu memorial, la Shanghai, în onoarea activiștilor care au luptat pentru independența Coreei de sub dominația japoneză.

Deși Coreea de Sud „continuă să arate respectul cuvenit Chinei”, aceasta dorește totodată „să-și întărească relațiile atât cu Japonia, cât și cu China”, a mai spus Park. Lee plănuiește să viziteze Japonia mai târziu în această lună, pentru a se întâlni cu premierul Sanae Takaichi.

Takaichi a fost criticată de Beijing, după ce a declarat în parlament că Tokyo ar putea interveni cu propriile forțe de autoapărare, în cazul unui atac chinez asupra Taiwanului, insula autonomă revendicată de China.

Securitatea din Peninsula Coreeană a fost, de asemenea, un punct al discuțiilor. Lee a încercat să deschidă un dialog diplomatic cu Coreea de Nord, dar progresele au fost limitate până acum. El are nevoie de cooperarea Chinei pentru a-l presa pe Kim Jong Un să renunțe la armele nucleare. Beijingul este unul dintre cei mai importanți susținători ai Phenianului, atât economic, cât și diplomatic. Luni, Lee a promis să colaboreze cu China pentru „alternative viabile de pace în Peninsula Coreeană”.

Ridicarea restricțiilor asupra culturii pop sud-coreene

Un alt punct major pe agenda lui Lee îl reprezintă restricțiile neoficiale impuse de China, de aproximativ un deceniu, asupra muzicii și dramelor sud-coreene. K-pop și K-drama sunt indisponibile sau dificil de accesat pe platformele media chineze. Piața chineză este extrem de importantă pentru industria de entertainment din Coreea de Sud, deja un succes global.

Deși China nu a recunoscut niciodată existența unui astfel de embargo, acesta este considerat un protest față de decizia Coreei de Sud din 2016 de a instala un sistem american anti-rachetă, văzut de Beijing ca o amenințare la adresa operațiunilor sale militare din regiune.

Duminică, în cadrul unui forum de afaceri Coreea de Sud - China, Lee a încurajat cooperarea bilaterală în domenii precum produsele de înfrumusețare, alimentele și conținutul cultural, inclusiv filme și muzică.

Luni, purtătorul de cuvânt al președinției a declarat că cei doi lideri au convenit să discute extinderea treptată a schimburilor culturale, fără a oferi detalii privind un calendar sau angajamente concrete pentru K-pop sau K-drama.

Duminică, vorbind în fața rezidenților coreeni din Beijing, Lee a spus că vizita sa va „servi drept un nou punct de plecare pentru a acoperi golurile din relațiile Coreea de Sud - China, a le readuce la normal și a le ridica la un nou nivel.”

Editor : M.I.