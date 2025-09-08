Live TV

Sentință în cazul australiencei care a ucis 3 oameni cu ciuperci otrăvitoare: Erin Patterson a fost condamnată la închisoare pe viață

Erin Patterson
Erin Patterson. Foto: Profimedia
A folosit ca pretext cancerul pentru a-şi atrage oaspeţii

Erin Patterson, în vârstă de 50 de ani, a fost condamnată luni la închisoare pe viaţă, cu posibilitatea eliberării condiţionate după 33 de ani, pentru uciderea a trei membri ai familiei soţului său, după ce le-a servit o masă preparată cu ciuperci otrăvitoare. Este epilogul unui caz care a stârnit groază şi fascinaţie în întreaga lume, relatează AFP.

„Lipsa totală de remuşcări din partea dumneavoastră nu face decât să răscolească cuţitul în rana victimelor”, a declarat judecătorul Christopher Beale, de la Curtea Supremă a statului Victoria din Melbourne. „Gravitatea faptelor dumneavoastră justifică aplicarea pedepselor maxime pentru crimele comise”, a adăugat el, potrivit News.ro.

Faptele datează de la o masă în familie din iulie 2023. Această pasionată de gătit şi de cazuri criminale servise o specialitate englezească, beef Wellington, cu buretele viperei - una dintre cele mai periculoase ciuperci otrăvitoare. Trei invitaţi au murit, unul singur a supravieţuit. Soţul ei, de care este separată, refuzase invitaţia.

Motivele sale rămân misterioase după mai bine de două luni de proces la Morwell, un mic oraş rural din sud-estul Australiei, urmărit de mass-media şi de pasionaţii de cazuri criminale din întreaga lume.

La masa organizată de Erin Patterson în 29 iulie 2023, se aflau Don şi Gail Patterson, părinţii soţului ei, Simon. Mătuşa lui Simon, Heather Wilkinson, şi unchiul Ian, pastor al unei biserici baptiste locale, erau şi ei prezenţi. Simon a refuzat invitaţia, explicând că se simte incomod. „Sper că te vei răzgândi”, i-a răspuns Erin Patterson prin SMS. Separaţi din 2015 fără a fi divorţaţi, relaţia lor se deteriorase din cauza unui dezacord privind plata pensiei alimentare.

Patterson le-a spus oaspeţilor că suferă de cancer şi le-a cerut sfaturi despre cum să le spună acest lucru copiilor ei, potrivit procuraturii. Cu toate acestea, niciun dosar medical nu menţiona un astfel de diagnostic. Procuratura a concluzionat că era vorba de o minciună pentru a-şi atrage oaspeţii. Pentru masă, australianca a amestecat fileuri de vită cu ciuperci, învelind totul în aluat foietaj pentru a prepara vită Wellington. Un fel de mâncare „delicios”, potrivit mătuşii Heather Wilkinson.

Ciupercile, identificate ulterior ca amanita phalloides, pot avea un gust dulce care ascunde caracterul lor toxic. Acestea se numără printre cele mai mortale ciuperci de pe planetă şi sunt responsabile de 90% din toate decesele cauzate de consumul de ciuperci otrăvitoare. Don, Gail şi Heather au murit în decurs de o săptămână. Numai Ian, pastorul, a supravieţuit, după săptămâni de spitalizare.

Erin Patterson a fost descrisă ca o mamă atentă, care juca un rol activ în cadrul comunităţii locale, oferindu-se voluntară pentru a edita buletinul informativ al localităţii. Era, de asemenea, membră a unui grup de pe Facebook unde discuta despre cele mai celebre crime din Australia. Prietena ei, Christine Hunter, a declarat la proces că avea reputaţia de „detectiv de excepţie”.

La bară, Patterson a asigurat că nu a vrut să omoare pe nimeni şi a susţinut că otrăvirea a fost accidentală. La sfârşitul procesului, justiţia a dezvăluit însă că ea fusese suspectată de poliţie că a încercat să-şi omoare soţul de trei ori între 2021 şi 2022. Era vorba tot de mâncăruri otrăvite, şi anume paste cu sos bolognese, pui korma şi un wrap cu legume.

Ea va avea la dispoziţie 28 de zile pentru a face apel după pronunţarea verdictului.

Crima care a șocat Australia: Procurorii au dovedit cum o femeie și-a ucis rudele cu ciuperci otrăvitoare. 4 minciuni importante

