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Serghei Lavrov atacă Europa de la tribuna ONU: Rusia își va atinge obiectivele în Ucraina „indiferent de circumstanțe”

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Serghei Lavrov a susținut un discurs la Adunarea Generală a ONU. Sursa foto: Profimedia Images
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Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat sâmbătă Europa, de la tribuna Adunării Generale a ONU, că încearcă să împiedice negocierile de pace pentru Ucraina despre care susține că sunt dorite de administrația Trump. Șeful diplomației ruse a afirmat totodată că Moscova își va atinge obiectivele în Ucraina „indiferent de circumstanțe”.

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov acuză sâmbătă Europa de o opoziţie sistematică faţă de rezolvarea Războiului din Ucraina, contrar, în opinia sa, poziţiei Statelor Unite, relatează Agerpres.

„Europa face tot ceea ce poate să contracareze negocierile de pace vrute de Guvernul Trump”, a acuzat ministrul rus la trubuna Adunării Generale a ONU. În discursul său rostit pe un ton vehement, el a apreciat că Rusia îşi va atinge obiectrivele în Ucraina „indiferent de circumstanţe”.

„Obiectivele operaţiunii militare speciale vor fi atinse, ameninţarea la adresa securităţii ruse va fi eliminată, iar viaţa tihnită va reveni”, a declarat el.

Serghei Lavrov s-a întâlnit, înainte să suţină acest discurs, cu omologul său german Johann Wadephul, prima întâlnire de acest fel de la începutul Războiului din Ucraina, în contextl în care Berlinul este un susţinător major al Kievului.

Întâlnirea a avut loc într-o atmsoferă de tensiuni puternice, după ce Berlinul a acuzat Moscova de un atac cu o dronă încărcată cu explozivi pe aeroportul din Leipzig, la începutul lui august. Germania şi Rusia şi-au închis ulterior reciproc consulatele.

Wadephul a îndemnat Moscova „să renunţe la calea periculoasă a escaladării faţă de Germania, Europa şi NATO”, au declarat surse din delegaţia germană.

„Incidente ca recenta tenativă de atentat la Leipzig sau alte atacuri hibride nu vor zdruncina hotărârea Germaniei de a susţine Ucraina agresată”, potrivit acestor surse.

De ademenea, Serghei Lavrov a dat asigurări sâmbătă că Rusia este pregătită să stabilizeze situaţia în Strâmtoarea Ormuz. „Avem nevoie de încredere în relaţiile dintre ţările de la Golful Persic, statele arabe şi Iran. Avem nevoie de o arhitectură regională stabilă”, a insistat el.

Ministrul rus a făcut aceste delclraţii la puţin timp după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat că respinge o propunere a Iranului în vederea unei redeschideri în şapte zile a acestei căi maritime cruciale a economiei mondiale.

Editor : M.I.

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