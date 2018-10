Alerte cu bombă în SUA. Obama, Clinton, Soros și Casa Albă, printre cei vizați. Sediul CNN, evacuat

O serie de evenimente ciudate, care a început luni, cu miliardarul George Soros, are loc în Washington și New York. Pachete suspecte au fost trimise către Barack Obama, Hillary Clinton și Casa Albă. Iar sediul CNN din New York a fost evacuat, după ce NYPD a anunțat prezența unui pachet suspect în clădirea Time Warner Center.

Foto: Jim Sciutto/Twitter

Timelinul evenimentelor alarmante din SUA:

Miercuri, 24 octombrie 2018 - Un pachet suspect conţinând un dispozitiv exploziv - adresat Casei Albe - a fost interceptat la baza Bolling, la Washington, a declarat tot azi un oficial în domeniul aplicării legii pentru CNN.

Miercuri, 24 octombrie 2018 - Poliția din New York anunță că intervine în clădirea Time Warner Center din New York, care găzduiește și birourile CNN. Potrivit unor surse din rândul autorităților, în clădire a fost găsit un pachet suspect. Conducerea CNN evacuează redacția, alarmele sună în direct.

Miercuri, 24 octombrie 2018 - Azi dimineață, un pachet suspect trimis la reședința lui Barack Obama din Washington este interceptat de Secret Service. Serviciile secrete americane anunță printr-un comunicat de presă postat pe site-ul oficial că fostul președinte american nu s-a aflat în niciun moment în pericol, coletul fiind reperat înainte să ajungă la destinație. La fel stau lucrurile și în cazul lui Hillary Clinton, mai anunță autoritățile americane.

Marți, 23 octombrie 2018 - Secret Service interceptează un pachet suspect destinat fostului secretar de stat american Hillary Clinton. Potrivit New York Times, un tehnician care se ocupă de verificarea corespondenței lui Hillary și Bill Clinton a fost cel care a găsit dispozitivul explozibil. Acesta este similar cu cel care a fost găsit, luni dimineața, lângă locuința miliardarului George Soros

Luni, 22 octombrie 2018 - Un dispozitiv explozibil a fost găsit luni într-o cutie poştală a casei din New York a miliardarului american de origine ungară George Soros, care a devenit o ţintă a criticilor militanţilor de dreapta în Statele Unite şi în Europa de Est, potrivit ediţiei de luni a publicaţiei The New York Times, care a citat surse ale poliţiei.

Etichete:

,

,

,

,

,