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Seulul se teme că Rusia îi va furniza lui Kim Jong-un tehnologie pentru drone în schimbul trimiterii de trupe suplimentare în Ucraina

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VLADIMIR PUTIN, Russian President, drives Kim Jong Un in North Korea while on a visit in June 2024. Photo: KCNA
Kim Jong Un și Vladimir Putin. Sursa foto: Profimedia Images
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Cooperarea dintre Rusia și Coreea de Nord reprezintă o amenințare directă pentru Coreea de Sud, ca urmare a capacităților tot mai mari ale Phenianului în ceea ce privește producția și desfășurarea dronelor.

Statul Major Interarme și Ministerul Apărării din Coreea de Sud au stabilit că Phenianul dezvoltă în mod activ o gamă de UAV-uri, își îmbunătățește capacitățile prin cooperarea cu Rusia și Iranul, precum și prin efectuarea de atacuri cibernetice împotriva companiilor occidentale pentru a obține informații clasificate.

În acest context, accentul nu mai cade pe construirea dronelor, ci pe dezvoltarea algoritmilor de inteligență artificială pentru a crea drone autonome sau semi-autonome.

Seul se teme că Rusia va furniza Coreei de Nord tehnologie pentru drone în schimbul unor trupe suplimentare pentru războiul din Ucraina, scrie Defense Express

Potrivit Bemil, site din Coreea de Sud care publică analize militare, există motive întemeiate să se creadă că, în schimbul trimiterii de trupe suplimentare în războiul din Ucraina, Coreea de Nord ar putea solicita Rusiei tehnologie avansată pentru UAV-uri.

În cele din urmă, Phenianul consideră acum dronele ca fiind un instrument mai ieftin și asimetric pentru a lansa atacuri asupra Coreei de Sud. Pe baza informațiilor de la Defense Express, un incident din 26 decembrie 2022 ar fi putut consolida această convingere.

La acea vreme, armata nord-coreeană a lansat un număr necunoscut, dar aparent redus, de drone de recunoaștere și de momeală. Au fost mobilizate avioane și elicoptere de atac în încercarea de a le intercepta. Drept urmare, una dintre drone a ajuns la Seul, în timp ce Coreea de Sud a pierdut un avion de atac ușor KA-1.

De atunci, Coreea de Sud a adus câteva modificări în organizarea forțelor sale de apărare aeriană, dar acestea nu au fost radicale. Mai mult, utilizarea foarte mediatizată a opt tunuri Vulcan de 20 mm împotriva dronelor FPV — cu rezultate controversate — ar putea sublinia eșecul Seulului de a înțelege pe deplin realitățile războiului cu drone pe câmpul de luptă actual.

În schimb, Phenianul — datorită cooperării sale active cu Rusia și experienței de luptă dobândite în războiul împotriva Ucrainei — ar putea avea mult mai puține iluzii. Cu toate acestea, înțelegerea sa asupra tacticii și strategiei războiului cu drone este mai profundă.

În același timp, merită menționat faptul că, chiar și după ce trupele nord-coreene s-au alăturat războiului Rusiei împotriva Ucrainei, Seulul nu și-a schimbat politica față de Ucraina și a continuat să refuze furnizarea de arme către Kiev.

Editor : Sebastian Eduard

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