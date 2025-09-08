Într-un final tragic al unui caz care a captivat Noua Zeelandă timp de aproape patru ani, tatăl fugar Tom Phillips a fost împușcat mortal de poliție după un jaf, luni. Phillips era pe fugă cu cei trei copii ai săi din 2021. Unul dintre copii se afla cu Phillips în timpul schimbului de focuri de lângă Piopio, luni, în timp ce autoritățile au declarat că au îngrijorări serioase pentru ceilalți doi copii, care sunt în continuare dispăruți, potrivit The Guardian.

Misterul de lungă durată legat de locul unde se aflau Phillips și copiii săi a determinat multiple căutări, oferte de recompense și solicitări de informații din partea membrilor familiei și a poliției. Noua Zeelandă s-a străduit să înțeleagă cum ar fi putut Phillips să evite să fie detectat, într-o țară cu comunități foarte strânse.

Totul a început chiar înainte de Crăciunul din 2021, când Phillips a fugit în sălbăticia din Waikato împreună cu copiii săi, Ember, acum în vârstă de 9 ani, Maverick, în vârstă de 10 ani, și Jayda, în vârstă de 12 ani, în urma unei dispute cu mama lor. Phillips nu avea custodia legală a copiilor săi.

Vasta regiune Waikato, unde se presupune că s-a ascuns Phillips, este alcătuită dintr-o coastă lungă și întunecată la vest, teren împădurit și terenuri agricole în centru, rețele de peșteri calcaroase la nord și o serie de mici orașe și așezări rurale.

Phillips provenea dintr-o familie de fermieri din Marokopa – o mică așezare de coastă cu mai puțin de 100 de locuitori, care a devenit strâns legată de povestea lui Phillips.

Înainte să dispară, mulți neozeelandezi s-ar fi chinuit să-l identifice pe o hartă. Este o așezare liniștită și izolată din Waikato, la două ore de cel mai apropiat oraș, Hamilton, cu un drum lung și șerpuitor care intră și iese din peisajul împădurit și deluros.

Izolarea peisajului a zădărnicit încercările poliției de a-l localiza pe Phillips.

Deși nu exista nicio sugestie că familia sa l-ar fi ajutat pe Phillips, întrebarea despre cum a reușit să se ascundă pe sine și pe cei trei copii ai săi – și să supraviețuiască – în terenul aspru a nedumerit națiunea, ducând la speculații că și alții din comunitate l-ar fi putut ajuta.

Dispariția îndelungată a lui Phillips a fost anticipată de o perioadă anterioară – deși mai scurtă – în care a plecat în sălbăticie cu copiii săi. În septembrie 2021, cei patru au fost dați dispăruți, iar mașina sa a fost găsită abandonată de-a lungul țărmului Marokopa, ceea ce a dus la o amplă operațiune de căutare pe uscat și pe mare.

Nouăsprezece zile mai târziu, Phillips și copiii au intrat în ferma părinților săi, chiar lângă Marokopa. Phillips a susținut că și-a dus copiii într-o excursie lungă de camping prin tufișuri dese, în încercarea de a-și limpezi gândurile. A fost acuzat de irosirea timpului și a resurselor poliției.

Dar, mai puțin de trei luni mai târziu, cei patru au fost din nou dați dispăruți, iar când Phillips nu s-a prezentat la o înfățișare în instanță în ianuarie, a fost emis un mandat de arestare pe numele său.

Aparițiile lui Phillips și ale copiilor săi în cei aproape patru ani au fost rare și trecătoare. Aceștia au avut puțin contact cu societatea în această perioadă – deși Phillips a scos cel puțin un copil din pustietate în mai 2023, când ar fi comis un jaf armat la o bancă în apropiere de Te Kūiti, și în luna noiembrie a aceluiași an, când ar fi încercat să jefuiască un mic magazin alimentar. Deși au existat și alte câteva apariții la mijlocul anului 2023 și în iunie a fost oferită o recompensă de 80.000 de dolari pentru informații, urmele au fost abandonate.

Poliția l-a descris pe Phillips ca pe cineva care „nu duce un stil de viață obișnuit”, evitând rețelele sociale și limitând utilizarea băncilor tradiționale. Nimeni nu știe cu siguranță cum au supraviețuit Phillips și copiii săi de-a lungul anilor, dar poliția le-a cerut fermierilor să verifice dacă lipsesc stocuri. Achizițiile sale de articole de camping și răsaduri sugerează că trăia din produse agricole.

În octombrie 2024, au apărut imagini cu un adult și trei copii mergând prin terenurile agricole din Marokopa, după o întâlnire întâmplătoare cu vânători de porci care și-au scos telefoanele și au început să filmeze. Poliția a crezut că este vorba de Phillips și cei trei copii ai săi. O căutare a poliției în zonă în ziua următoare nu i-a găsit.

„Devastat că acesta a fost rezultatul”

Pe măsură ce lunile treceau, au ieșit la iveală puține lucruri despre familia dispărută. Luna trecută, membrii familiei lui Phillips au cerut ca acesta să se întoarcă acasă , într-unul dintre primele lor comentarii publice de la dispariția sa cu ani în urmă. Sora sa, Rozzi Phillips, a spus că speră ca el să vadă apelul lor și „să vadă că se poate întoarce acasă și că suntem aici pentru el și că s-ar putea să fie bine”.

Puțin peste o săptămână mai târziu, poliția a făcut publice imagini de pe camerele de supraveghere care îi arătau pe Phillips și unul dintre copiii săi, despre care se crede că au intrat prin efracție și au furat dintr-un magazin.

Tom Phillips și unul dintre copiii săi, surprinși de camerele de supraveghere. Foto: Profimedia

Luni, cazul a ajuns la un sfârșit tragic după ce poliția a fost chemată la o proprietate comercială la ora 2:30 dimineața, în urma unor rapoarte despre un jaf comis la un magazin de aprovizionare agricolă din Piopio. Phillips și unul dintre copiii săi au fugit de la fața locului cu un ATV, având asupra lor articole din magazin, a declarat comisarul adjunct Jill Rogers.

Polițiștii au amplasat piedici la o intersecție, iar ATV-ul a fost oprit. Un ofițer aflat la fața locului a fost apoi atacat și lovit în cap. O a doua unitate de patrulare a sosit și l-a împușcat pe Phillips.

„Identificarea oficială a acestui bărbat nu a avut încă loc, dar credem că este Tom Phillips”, a spus Rogers.

Rogers a declarat că unul dintre copiii lui Phillips a fost găsit la fața locului, precum și mai multe arme de foc. Oficialul a spus că aveau „îngrijorări serioase” pentru ceilalți doi copii.

Primarul orașului Waitomo, John Robertson, a declarat pentru The Guardian că acesta este cel mai rău sfârșit posibil al poveștii.

„Sunt distrus, ca să fiu sincer, și mulți în comunitate vor fi devastați că acesta a fost rezultatul după trei ani și jumătate, patru ani”, a spus el.

Robertson sperase că situația ar fi putut fi rezolvată prin negocieri cu Phillips, iar comunitatea era foarte îngrijorată pentru bunăstarea copiilor dispăruți.

Mama copiilor, Cat, a emis luni o declarație în care s-a declarat „profund ușurată” că „calvarul” prin care trec copiii ei s-a încheiat.



„Ne-a fost foarte dor de ei în fiecare zi de aproape patru ani și așteptăm cu nerăbdare să-i primim acasă cu dragoste și grijă”, a spus ea.

