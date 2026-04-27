Sfârșitul petrolului? Șocul global se intensifică: 53 de națiuni se reunesc pentru a planifica viitorul fără combustibili fosili

Sonde petroliere Foto: Profimedia Images
Criza petrolului este reală Lupta pentru energie Vehiculele electrice la punctul de cotitură? O conferință pentru renunțarea la combustibilii fosili

Președintele SUA Donald Trump neagă existența crizei climatice și este un aliat al industriei petroliere. Cu toate acestea, el face mai mult decât aproape oricine pentru a accelera trecerea globală de la combustibilii fosili la energia curată și vehiculele electrice, potrivit unei analize publicate în The Conversation.

După ce SUA și Israelul au atacat Iranul la sfârșitul lunii februarie, Teheranul a închis Strâmtoarea Ormuz și a declanșat cea mai mare întrerupere a aprovizionării cu petrol din istorie.

În mod ironic pentru Trump și donatorii săi din industria petrolieră, această criză ar putea fi un punct de cotitură ireversibil pentru energia curată. Ani de zile, susținătorii combustibililor fosili au lăudat petrolul, gazele și cărbunele ca fiind energie „fiabilă”. Această narațiune a fost inversată. Combustibilii fosili au devenit scumpi și nesiguri, în timp ce sursele regenerabile de energie sunt ieftine, fiabile și sigure.

Pentru prima dată în istorie, peste 50 de națiuni se vor reuni săptămâna viitoare în Columbia pentru a discuta despre cum să reducă și să pună capăt dependenței de cărbune, petrol și gaze. Conferința istorică a fost planificată înainte de războiul din Iran. Dar criza energetică din acest an a ridicat considerabil miza.

Criza petrolului este reală

Închiderea de către Iran a îngustei Strâmtori Ormuz a împiedicat petrolierele să ajungă la destinații. Dar asta nu a fost tot. Peste 60 de situri de gaze și petrol au fost avariate în conflict până acum. Chiar dacă se va ajunge la un armistițiu durabil, aceste impacturi se vor resimți luni și ani de acum încolo.

Aproximativ 80% din țițeiul blocat era destinat regiunii Asia-Pacific. Confruntându-se cu diminuarea ofertei, guvernele din regiune implementează măsuri de urgență, cum ar fi trimiterea lucrătorilor acasă, interzicerea călătoriilor guvernamentale, raționalizarea combustibilului și reducerea orelor de școală.

Problema este deosebit de gravă în Pacific. Multe națiuni insulare folosesc motorină pentru producerea de energie. Ca răspuns, liderii au declarat stare de urgență regională.

Facturile la importul de combustibili reprezentau deja o povară majoră pentru națiunile din Pacific, ceea ce a dus la eforturi de trecere la surse regenerabile locale. Facturile la combustibili ar putea crește cu 933 de milioane de dolari australieni în Fiji (aproape de trei ori bugetul pentru sănătate).

Lupta pentru energie

Când aprovizionarea cu energie este întreruptă, liderii au trei opțiuni: să găsească alte surse, să reducă consumul sau să treacă la alternative. Pe termen foarte scurt, țările își propun să consolideze aprovizionarea, așa cum a făcut prim-ministrul australian Anthony Albanese săptămâna trecută în Malaysia.

De asemenea, țările au luat măsuri pentru a reduce utilizarea. Acest lucru poate avea efecte de durată. În timpul șocurilor petroliere din Orientul Mijlociu din anii 1970, prețurile petrolului s-au triplat și apoi s-au dublat din nou. Autoritățile au răspuns prin îmbunătățirea productivității energetice pentru a face mai mult cu mai puțin. Cererea finală de petrol pe cap de locuitor la nivel mondial a atins un vârf în 1979 și nu și-a mai revenit niciodată.

Însă adevărata diferență față de acum o jumătate de secol este că alternativele la combustibili fosili sunt gata pentru a fi lansate. Din anii 1970, prețul panourilor solare a scăzut cu 99,9% , în timp ce costul energiei eoliene a scăzut cu 91% din 1984. Prețurile bateriilor au scăzut cu 99% din 1991.

Asta înseamnă că acum este fezabil pentru multe națiuni să treacă la aceste alternative.

Uniunea Europeană va accelera electrificarea, după ce factura la combustibili fosili a crescut cu peste 36 de miliarde de dolari din februarie. Franța a dublat ajutoarele de stat pentru a sprijini gospodăriile să treacă la vehicule electrice și să electrifice încălzirea locuințelor. Coreea de Sud, dependentă de importuri, își obține 70% din țiței prin Strâmtoarea Ormuz. Acum intenționează să dubleze capacitatea de producție a surselor regenerabile în termen de patru ani.

Vehiculele electrice la punctul de cotitură?

Șocul petrolier din acest an dă semne că ar crea un punct de cotitură social neplanificat – un prag pentru o schimbare autopropulsată dincolo de care sistemele trec de la o stare la alta. Climologii avertizează asupra punctelor de cotitură climatice care amplifică feedback-ul și accelerează încălzirea. Însă specialiștii în științe sociale indică și puncte de cotitură pozitive – acțiune colectivă care accelerează rapid acțiunile climatice.

Goana după vehicule electrice este un exemplu în acest sens. În Australia, prețurile benzinei au crescut cu aproape 50% în martie, iar cele ale motorinei cu peste 70%. Nu este surprinzător faptul că vânzările de vehicule electrice noi sunt la un nivel record, în timp ce vânzările de vehicule electrice la mâna a doua s-au dublat luna trecută.

Cele 1,3 milioane de vehicule hibride și electrice cu baterii din Australia evită consumul de aproape 15 milioane de litri de benzină și motorină în fiecare săptămână.

Goana către transportul electric este globală. Majoritatea mașinilor noi chinezești sunt alimentate de baterii, nu de petrol. Vehiculele electrice cu baterii au depășit vânzările mașinilor pe benzină pentru prima dată în Europa în ianuarie.

O conferință pentru renunțarea la combustibilii fosili

Arderea regulată a cărbunelui, petrolului și gazelor este principalul factor determinant al crizei climatice. Anul trecut, cea mai înaltă instanță a lumii a precizat clar că națiunile au obligația de a opri arderea combustibililor fosili.

Însă combustibilii fosili au fost abia menționati în cei 30 de ani de negocieri globale privind clima, parțial din cauza eforturilor de blocare ale marilor exportatori de combustibili fosili și ale lobby-iștilor.

Frustrată de progresul lent, o coaliție de națiuni a ocolit discuțiile globale despre climă pentru a vorbi direct despre cum să elimine treptat combustibilii fosili.

Primul dintre aceste summituri va avea loc săptămâna viitoare. Peste 50 de națiuni se vor reuni la Santa Marta, Columbia, pentru a discuta un potențial tratat independent care să gestioneze eliminarea treptată a combustibililor fosili, protejând în același timp lucrătorii și sistemele financiare.

Ministrul columbian al Mediului, Irene Vélez Torres, afirmă că acest lucru vine în „cel mai bun moment posibil”, deoarece criza petrolului concentrează atenția globală asupra dependenței de combustibili fosili.

Dacă summitul de săptămâna viitoare produce un impuls real pentru a renunța la combustibilii fosili în mijlocul crizei energetice, am putea să-l considerăm un punct de cotitură social în care primii care adoptă această strategie acționează cu seriozitate – și să fie un exemplu pentru restul lumii.

Editor : Ș.R.

